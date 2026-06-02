SCORE Baja 500 2026: adrenalina, desierto y turismo extremo en Baja California

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Score Baja 500. Foto cortesía: GetSome Photo

Desde el 3 y hasta el 7 de junio la SCORE Baja 500 2026 mantiene a Ensenada, Baja California en boca de todos. Se trata de una de las carreras off road más importantes del mundo. Los turistas y participantes hallarán desierto, gastronomía, Ruta del Vino, playas del Pacífico y adrenalina extrema en este evento internacional que año con año atrae visitantes de miles de países.

La edición 2026 también rendirá homenaje a leyendas históricas del off road como Malcolm Smith, Larry Roeseler e Iván “Hombre de Acero” Stewart, figuras que marcaron la historia de esta competencia internacional.

Turismo en Ensenada

La competencia atraviesa sitios emblemáticos como Ojos Negros, Santo Tomás, Eréndira, Punta Colonet y Valle de la Trinidad, consolidando a Baja California como uno de los destinos favoritos para el turismo deportivo y de aventura.

Además del espectáculo automovilístico, miles de visitantes aprovechan la SCORE Baja 500 para descubrir lo mejor de Ensenada y sus alrededores: mariscos frescos, cerveza artesanal, atardeceres frente al mar y recorridos por el Valle de Guadalupe, una de las regiones vinícolas más importantes de México.

El Dato de Uno TV Este 2026, la SCORE Baja 500 reunió a más de 200 equipos provenientes de Asia, Europa, Oceanía y América, con corredores de países como México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Inglaterra, Brasil, Israel y Japón.

¿Cuándo es la SCORE Baja 500 2026?

La SCORE Baja 500 se realizará del 3 al 7 de junio de 2026 en Ensenada, Baja California.

¿Qué hacer en Ensenada durante la SCORE Baja 500?

Recorrer el Valle de Guadalupe

Visitar La Bufadora

Probar tacos de pescado y mariscos

Disfrutar cerveza artesanal y vinos locales

Ver la carrera en zonas del desierto y costa

Explorar playas y miradores del Pacífico

Con eventos como la SCORE Baja 500, Baja California reafirma su lugar como la capital mundial del off road y uno de los destinos turísticos más emocionantes de México.

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