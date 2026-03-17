Tips para evitar fraudes al rentar casas vacacionales en línea durante Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Para evitar fraudes al rentar casas vacacionales durante Semana Santa, siempre usa plataformas confiables, revisa reseñas y fotos, paga únicamente a través del sitio y firma un contrato formal.

La renta de casas vacacionales se ha convertido en una opción popular para quienes buscan descansar de manera más privada y alejada de los hoteles. Sin embargo, para que la experiencia no se convierta en un problema, es importante tomar ciertas precauciones al rentar hospedaje en línea.

Consejos clave para un alquiler seguro

Usar plataformas conocidas: selecciona sitios web confiables y con trayectoria para reducir el riesgo de fraude. Revisar reseñas y comentarios: leer experiencias de otros huéspedes ayuda a identificar propiedades legítimas y de calidad. Verificar fotos: imágenes genéricas o demasiado perfectas pueden ser señal de anuncios falsos; pide fotos adicionales o revisa en internet. Explorar la ubicación: usa Google Maps para confirmar seguridad, servicios y accesos cercanos a la propiedad. Comunicación segura: siempre contacta al arrendador a través del sistema de mensajes de la plataforma. Evitar pagos fuera de la plataforma: transferencias directas o precios demasiado bajos pueden indicar un fraude. Firmar un contrato formal: asegura fechas, condiciones de pago, reglas de la casa, políticas de cancelación y reembolsos.

Tomar estas precauciones reduce considerablemente el riesgo de problemas durante tus vacaciones.

Qué hacer ante incumplimientos o fraudes

En caso de irregularidades con un proveedor turístico, los usuarios pueden:

Acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor de Profeco más cercana (38 oficinas en todo México).

más cercana (38 oficinas en todo México). Comunicarse al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722, lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y fines de semana de 10:00 a 18:00 horas.

55 5568 8722 o 800 468 8722, lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y fines de semana de 10:00 a 18:00 horas. Contactar vía redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco | Facebook: ProfecoOficial.

@AtencionProfeco y @Profeco | ProfecoOficial. Denunciar páginas web sospechosas en https://www.gob.mx/gncertmx.

Siguiendo estos tips, tu renta de hospedaje será segura y podrás disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa sin contratiempos.