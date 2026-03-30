¿Vas a reservar hotel o Airbnb? Así detectas estafas antes de pagar en Semana Santa

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No caigas en páginas falsas de Airbnb o estafas de hoteles esta Semana Santa! AFP

Las estafas en Airbnb y los fraudes en hoteles se mantienen como un riesgo para viajeros, por lo que identificar señales de alerta antes de reservar puede evitar pérdidas de dinero y problemas durante el hospedaje.

Airbnb cuenta con más de 6 millones de alojamientos a nivel global. Sin embargo, un análisis reciente de Asher & Lyric analizó quejas de huéspedes indica que más del 22% están relacionadas con estafas, que van desde anuncios falsos hasta reseñas engañosas.

Señales de fraude en Airbnb y hoteles antes de pagar

Entre los focos rojos más comunes que pueden indicar un posible fraude destacan:

Precios demasiado bajos en comparación con propiedades similares

Presión para realizar pagos fuera de la plataforma

Fotografías engañosas, recicladas o manipuladas

Falta de reseñas verificables

Anfitriones que evitan proporcionar información clara

Estas señales pueden presentarse en anuncios falsos o engañosos que buscan atraer a los usuarios con ofertas que no corresponden a la realidad.

Estafas más comunes en Airbnb que debes conocer

Entre las prácticas detectadas con mayor frecuencia se encuentran:

Anuncios falsos: propiedades que no existen o no están disponibles

propiedades que no existen o no están disponibles Cebo y cambio: ofrecen un alojamiento y sustituyen por otro de menor calidad

ofrecen un alojamiento y sustituyen por otro de menor calidad Anuncios duplicados: misma propiedad con distintos precios para cancelar reservas

misma propiedad con distintos precios para cancelar reservas Descripciones engañosas: servicios o condiciones que no coinciden con la realidad

servicios o condiciones que no coinciden con la realidad Reseñas falsas: comentarios positivos generados para ocultar experiencias negativas

También se han identificado esquemas que afectan tanto a huéspedes como a anfitriones.

Pagos externos y comunicación fuera de Airbnb

Una de las principales señales de riesgo ocurre cuando se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la plataforma.

Esto puede implicar:

Transferencias bancarias directas

Pagos en aplicaciones externas

Contacto por correo o mensajería fuera del sistema oficial

Realizar transacciones fuera de Airbnb elimina las protecciones de la plataforma, como políticas de reembolso o asistencia en caso de problemas.

Riesgos durante y después de la estancia

Algunas estafas se presentan incluso después de concretar la reserva o durante la estancia.

Entre ellas:

Cobros por daños no comprobados tras el check-out

Uso de imágenes manipuladas como supuesta evidencia

Presencia de cámaras ocultas en espacios interiores

Enlaces falsos para robar datos personales

Airbnb prohibió las cámaras en interiores en 2024, aunque las exteriores siguen permitidas si se informa a los usuarios.

Qué revisar antes de reservar un Airbnb

Para reducir riesgos, es recomendable verificar distintos elementos antes de confirmar una reserva:

Revisar reseñas de otros huéspedes

Confirmar que el anfitrión tenga historial y perfil completo

Comparar precios con alojamientos similares

Verificar la ubicación en mapas digitales

Mantener toda la comunicación dentro de la plataforma

También es importante evitar ofertas que parezcan fuera del rango habitual, así como solicitudes de pagos adicionales sin justificación.

Restricciones legales y anuncios no registrados

En algunas ciudades existen regulaciones para el alquiler de corta estancia. Reservar propiedades que no cumplen con estos requisitos puede generar problemas.

Entre los posibles riesgos están:

Cancelación de la reserva

Eliminación del anuncio

Negativa de acceso al alojamiento

Por ello, se recomienda verificar que el hospedaje cuente con registro o licencia cuando la normativa local lo exija.

Cómo denunciar fraudes en Airbnb

Si detectas actividad sospechosa o eres víctima de una estafa, puedes reportarlo directamente en la plataforma.

Las opciones incluyen:

Reportar mensajes sospechosos dentro del sistema

Denunciar anuncios o perfiles falsos

Contactar al servicio de atención al cliente

Estas acciones permiten a la plataforma investigar y, en su caso, eliminar cuentas o publicaciones que incumplan sus políticas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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