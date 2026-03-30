¿Vas a reservar hotel o Airbnb? Así detectas estafas antes de pagar en Semana Santa
Las estafas en Airbnb y los fraudes en hoteles se mantienen como un riesgo para viajeros, por lo que identificar señales de alerta antes de reservar puede evitar pérdidas de dinero y problemas durante el hospedaje.
Airbnb cuenta con más de 6 millones de alojamientos a nivel global. Sin embargo, un análisis reciente de Asher & Lyric analizó quejas de huéspedes indica que más del 22% están relacionadas con estafas, que van desde anuncios falsos hasta reseñas engañosas.
Señales de fraude en Airbnb y hoteles antes de pagar
Entre los focos rojos más comunes que pueden indicar un posible fraude destacan:
- Precios demasiado bajos en comparación con propiedades similares
- Presión para realizar pagos fuera de la plataforma
- Fotografías engañosas, recicladas o manipuladas
- Falta de reseñas verificables
- Anfitriones que evitan proporcionar información clara
Estas señales pueden presentarse en anuncios falsos o engañosos que buscan atraer a los usuarios con ofertas que no corresponden a la realidad.
Estafas más comunes en Airbnb que debes conocer
Entre las prácticas detectadas con mayor frecuencia se encuentran:
- Anuncios falsos: propiedades que no existen o no están disponibles
- Cebo y cambio: ofrecen un alojamiento y sustituyen por otro de menor calidad
- Anuncios duplicados: misma propiedad con distintos precios para cancelar reservas
- Descripciones engañosas: servicios o condiciones que no coinciden con la realidad
- Reseñas falsas: comentarios positivos generados para ocultar experiencias negativas
También se han identificado esquemas que afectan tanto a huéspedes como a anfitriones.
Pagos externos y comunicación fuera de Airbnb
Una de las principales señales de riesgo ocurre cuando se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la plataforma.
Esto puede implicar:
- Transferencias bancarias directas
- Pagos en aplicaciones externas
- Contacto por correo o mensajería fuera del sistema oficial
Realizar transacciones fuera de Airbnb elimina las protecciones de la plataforma, como políticas de reembolso o asistencia en caso de problemas.
Riesgos durante y después de la estancia
Algunas estafas se presentan incluso después de concretar la reserva o durante la estancia.
Entre ellas:
- Cobros por daños no comprobados tras el check-out
- Uso de imágenes manipuladas como supuesta evidencia
- Presencia de cámaras ocultas en espacios interiores
- Enlaces falsos para robar datos personales
Airbnb prohibió las cámaras en interiores en 2024, aunque las exteriores siguen permitidas si se informa a los usuarios.
Qué revisar antes de reservar un Airbnb
Para reducir riesgos, es recomendable verificar distintos elementos antes de confirmar una reserva:
- Revisar reseñas de otros huéspedes
- Confirmar que el anfitrión tenga historial y perfil completo
- Comparar precios con alojamientos similares
- Verificar la ubicación en mapas digitales
- Mantener toda la comunicación dentro de la plataforma
También es importante evitar ofertas que parezcan fuera del rango habitual, así como solicitudes de pagos adicionales sin justificación.
Restricciones legales y anuncios no registrados
En algunas ciudades existen regulaciones para el alquiler de corta estancia. Reservar propiedades que no cumplen con estos requisitos puede generar problemas.
Entre los posibles riesgos están:
- Cancelación de la reserva
- Eliminación del anuncio
- Negativa de acceso al alojamiento
Por ello, se recomienda verificar que el hospedaje cuente con registro o licencia cuando la normativa local lo exija.
Cómo denunciar fraudes en Airbnb
Si detectas actividad sospechosa o eres víctima de una estafa, puedes reportarlo directamente en la plataforma.
Las opciones incluyen:
- Reportar mensajes sospechosos dentro del sistema
- Denunciar anuncios o perfiles falsos
- Contactar al servicio de atención al cliente
Estas acciones permiten a la plataforma investigar y, en su caso, eliminar cuentas o publicaciones que incumplan sus políticas.
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