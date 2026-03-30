¿Vas a reservar hotel o Airbnb? Así detectas estafas antes de pagar en Semana Santa

| 11:10 | Mario Ostos | UnoTV
¡No caigas en las páginas falsas de Airbnb o estafas de hoteles esta Semana Santa! AFP
No caigas en páginas falsas de Airbnb o estafas de hoteles esta Semana Santa! AFP

Las estafas en Airbnb y los fraudes en hoteles se mantienen como un riesgo para viajeros, por lo que identificar señales de alerta antes de reservar puede evitar pérdidas de dinero y problemas durante el hospedaje.

Airbnb cuenta con más de 6 millones de alojamientos a nivel global. Sin embargo, un análisis reciente de Asher & Lyric analizó quejas de huéspedes indica que más del 22% están relacionadas con estafas, que van desde anuncios falsos hasta reseñas engañosas.

Señales de fraude en Airbnb y hoteles antes de pagar

Entre los focos rojos más comunes que pueden indicar un posible fraude destacan:

  • Precios demasiado bajos en comparación con propiedades similares
  • Presión para realizar pagos fuera de la plataforma
  • Fotografías engañosas, recicladas o manipuladas
  • Falta de reseñas verificables
  • Anfitriones que evitan proporcionar información clara

Estas señales pueden presentarse en anuncios falsos o engañosos que buscan atraer a los usuarios con ofertas que no corresponden a la realidad.

Estafas más comunes en Airbnb que debes conocer

Entre las prácticas detectadas con mayor frecuencia se encuentran:

  • Anuncios falsos: propiedades que no existen o no están disponibles
  • Cebo y cambio: ofrecen un alojamiento y sustituyen por otro de menor calidad
  • Anuncios duplicados: misma propiedad con distintos precios para cancelar reservas
  • Descripciones engañosas: servicios o condiciones que no coinciden con la realidad
  • Reseñas falsas: comentarios positivos generados para ocultar experiencias negativas

También se han identificado esquemas que afectan tanto a huéspedes como a anfitriones.

Pagos externos y comunicación fuera de Airbnb

Una de las principales señales de riesgo ocurre cuando se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la plataforma.

Esto puede implicar:

  • Transferencias bancarias directas
  • Pagos en aplicaciones externas
  • Contacto por correo o mensajería fuera del sistema oficial

Realizar transacciones fuera de Airbnb elimina las protecciones de la plataforma, como políticas de reembolso o asistencia en caso de problemas.

Riesgos durante y después de la estancia

Algunas estafas se presentan incluso después de concretar la reserva o durante la estancia.

Entre ellas:

  • Cobros por daños no comprobados tras el check-out
  • Uso de imágenes manipuladas como supuesta evidencia
  • Presencia de cámaras ocultas en espacios interiores
  • Enlaces falsos para robar datos personales

Airbnb prohibió las cámaras en interiores en 2024, aunque las exteriores siguen permitidas si se informa a los usuarios.

Qué revisar antes de reservar un Airbnb

Para reducir riesgos, es recomendable verificar distintos elementos antes de confirmar una reserva:

  • Revisar reseñas de otros huéspedes
  • Confirmar que el anfitrión tenga historial y perfil completo
  • Comparar precios con alojamientos similares
  • Verificar la ubicación en mapas digitales
  • Mantener toda la comunicación dentro de la plataforma

También es importante evitar ofertas que parezcan fuera del rango habitual, así como solicitudes de pagos adicionales sin justificación.

Restricciones legales y anuncios no registrados

En algunas ciudades existen regulaciones para el alquiler de corta estancia. Reservar propiedades que no cumplen con estos requisitos puede generar problemas.

Entre los posibles riesgos están:

  • Cancelación de la reserva
  • Eliminación del anuncio
  • Negativa de acceso al alojamiento

Por ello, se recomienda verificar que el hospedaje cuente con registro o licencia cuando la normativa local lo exija.

Cómo denunciar fraudes en Airbnb

Si detectas actividad sospechosa o eres víctima de una estafa, puedes reportarlo directamente en la plataforma.

Las opciones incluyen:

  • Reportar mensajes sospechosos dentro del sistema
  • Denunciar anuncios o perfiles falsos
  • Contactar al servicio de atención al cliente

Estas acciones permiten a la plataforma investigar y, en su caso, eliminar cuentas o publicaciones que incumplan sus políticas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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