Los jardines más espectaculares de Europa para visitar en primavera 2026

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Jardines para ver en primavera y semana santa. Foto: AFP

Con la llegada de la primavera, los jardines más espectaculares de Europa se transforman en escenarios vibrantes que combinan historia, arquitectura y naturaleza en su máximo esplendor.

Desde los campos de tulipanes hasta palacios rodeados de flores, primavera y Semana Santa resultan ideales ideales para recorrer Europa en su versión más colorida.

Kroměříž: simetría barroca en flor

En Chequia, este jardín Patrimonio de la Humanidad destaca por sus laberintos geométricos y su elegante diseño barroco.

En primavera, los primeros brotes llenan de color sus parterres, anticipando el espectáculo total del verano. Para más información en Czech Tourism.

Průhonice Park: el paraíso de los rododendros

A las afueras de Praga, este parque ofrece miles de rododendros en flor, senderos naturales y vistas al castillo que lo convierten en uno de los jardines más románticos de Europa.

Lednice-Valtice Cultural Landscape: el Jardín de Europa

Un paisaje monumental donde la naturaleza y la arquitectura conviven. En primavera comienzan a florecer sus jardines franceses, preparando el terreno para su explosión de color en verano.

En Lessie está el jardín de tulipanes más grande del mundo. Foto: AFP

Keukenhof: millones de tulipanes en flor

En Países Bajos, este parque es el epicentro mundial de los tulipanes.

Durante Semana Santa, sus campos alcanzan uno de sus momentos más fotogénicos, con combinaciones de colores que parecen irreales.

Kew Gardens: biodiversidad en el corazón de Londres

En Londres, estos jardines ofrecen desde invernaderos tropicales hasta paisajes primaverales con flores en plena apertura. El Real Jardín Botánico de Kwe cuenta con 120 hectáreas de flores y además está considerado Patrimonio de la Humanidad.

Jardines de Versalles: elegancia y simetría en Francia

A las afueras de París, estos jardines son sinónimo de grandeza.

En primavera, sus fuentes comienzan a activarse y los parterres se llenan de color, ofreciendo una experiencia majestuosa entre esculturas, avenidas y espejos de agua.

Qué los hace únicos:

Diseño geométrico perfecto

Espectáculos de fuentes musicales

Amplios senderos ideales para recorrer en bicicleta

Jardín de Monet en Giverny: un jardín impresionista

También en Francia, este jardín fue la inspiración del pintor Claude Monet.

En primavera, los nenúfares, glicinas y flores multicolor recrean los paisajes que dieron origen a algunas de sus obras más famosas.

Real Alcázar de Sevilla: jardines con esencia andalusí

En Sevilla, estos jardines combinan fuentes, azulejos y vegetación exuberante con influencia árabe.

Durante Semana Santa, el clima templado y el aroma de los naranjos en flor crean una experiencia sensorial única.

Imperdible:

Patios con fuentes y mosaicos

Jardines sombreados ideales para el calor

Mezcla de estilos islámico y renacentista

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