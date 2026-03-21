Los mejores destinos de México para ver orquídeas en primavera

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Mejores destinos para ver orquídeas en México. Foto: Cuartoscuro

México aloja más de 1200 especies de orquídeas y está en el top de países donde existe más diversidad de esta especie que, entre febrero y mayo, llena de color y flores nuestro territorio. Las puedes encontrar en bosques de niebla, montañas y pueblos pintorescos que en primavera se transforman en escenarios naturales donde miles de orquídeas brotan y te brindan una experiencia visual y sensorial difícil de olvidar. Para festejar el Día Nacional de la Orquídea, te contamos dónde se ubican los mejores destinos para observar orquídeas.

Destinos en México donde florecen las orquídeas

Coatepec y Xalapa, Veracruz

En las zonas montañosas de Coatepec y Xalapa, el clima húmedo favorece la presencia de orquídeas tanto en cafetales como en bosques de niebla. Aquí también se encuentra uno de los museos más importantes dedicados a estas flores.

Huatusco, Veracruz

En Huatusco, la combinación de altitud y vegetación permite observar orquídeas en su entorno natural, especialmente durante primavera.

Sierra Norte de Oaxaca

La región montañosa de Oaxaca resguarda una gran diversidad de orquídeas silvestres, muchas de ellas endémicas, en paisajes cubiertos por neblina.

Cuetzalan, Puebla

El Pueblo Mágico de Cuetzalan también ofrece selva, cascadas y senderos donde las orquídeas aparecen de forma natural durante esta temporada.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En San Cristóbal de las Casas y sus alrededores, la biodiversidad también permite encontrar orquídeas en bosques húmedos y zonas protegidas.

Orquidarios y espacios para admirarlas

Orquidario de Morelia

Ubicado en Morelia, resguarda miles de ejemplares y además promueve la conservación de estas especies.

Orquidiario del Parque Bicentenario (CDMX)

Dentro del Parque Bicentenario, alberga decenas de especies en un espacio accesible para visitantes.

Orquidiario y Jardín Botánico de Comitán

En Comitán de Domínguez, conserva especies nativas en un entorno natural amplio.

Viveplants, Manzanillo

En Manzanillo, este invernadero reúne una amplia colección de orquídeas y además ofrece recorridos guiados.

México florece con orquídeas

Datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad indican que las orquídeas son una de las familias de plantas más diversas del planeta, con cerca de 30 mil especies a nivel mundial. En México habitan en una amplia variedad de ecosistemas: desde bosques templados y selvas tropicales hasta matorrales, pastizales y manglares. Sin embargo, entre 50 % y 60 % de las especies se concentra en los bosques de niebla, en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

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