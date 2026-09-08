A 25 años del 11-S, salen a la luz los archivos que Giuliani habría ocultado sobre la toxicidad en Ground Zero

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: Michael M. Santiago / AFP

El alcalde Zohran Mamdani anunció este martes la publicación de más de 170 mil páginas de registros municipales, los cuales documentan cuál fue la respuesta del gobierno local, a cargo de Rudolf Giuliani en 2001, ante los ataques del 11-S y las posteriores consecuencias.

Estos archivos, publicados en el Portal de documentos del 11-S de la Ciudad de Nueva York, se centran en la calidad del aire y los problemas de salud relacionados en las semanas y meses posteriores a los atentados terroristas contra las Torres Gemelas.

En parte, son registros del Departamento de Protección Ambiental (DEP) sobre la toxicidad en Ground Zero y que Giuliani habría ocultado.

“Muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la zona cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad”, aseguró Mamdani en una rueda de prensa, celebrada este martes en el City Hall Rotunda.”Cómo se encontró asbesto prácticamente en todos los lugares examinados”, añadió.

Este 11 de septiembre se cumplen 25 años del ataque contra las Torres Gemelas, dos imponentes rascacielos de 110 pisos que formaban el núcleo del complejo World Trade Center. Ese día murieron casi 3 mil personas.

¿Qué contienen los archivos sobre la toxicidad en Ground Zero?

El documento expone un mensaje del Asesor Jurídico Municipal, Steven Banks, quien señala que durante los últimos 25 años miles de personas han enfermado gravemente “a causa de las toxinas y escombros”, por lo que aun no es posible dar cuenta de la magnitud real del ataque.

Asimismo, el Portal de documentos del 11-S ofrece una opción llamada “Cómo buscar”, donde explica a cada usuario que filtrando palabras clave puede acceder a los archivos, gestionados por diversas agencias gubernamentales.

“Se incluye información sobre la calidad del aire y otros problemas de salud relacionados con la destrucción del World Trade Center. En los próximos meses, se irán añadiendo nuevos documentos al portal de forma continua. Todos los documentos disponibles pueden consultarse y descargarse gratuitamente”, apunta el texto.

Incluye registros del Departamento de Protección Ambiental, del Departamento de Bomberos de Nueva York, de Diseño y Construcción (DDC), de Edificios (DOB), del NYPD, de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS), Salud e Higiene Mental y de la Corporación de Desarrollo Económico.

“Muchos han impedido su divulgación”

“Hemos llevado a cabo un exhaustivo proceso de revisión y anonimización para proteger la información personal identificable (IPI) y minimizar la posibilidad de errores humanos o técnicos que resulten en la publicación de dicha información, garantizando al mismo tiempo que no ocultamos el contenido de los documentos”, se lee en el Portal de documentos del 11-S.

El alcalde Mamdani destacó en la rueda de prensa que la recopilación de toda la información significó una inversión de 34 millones de dólares. “Muchos han impedido deliberadamente su divulgación”, señaló.

La publicación de los archivos también pone fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra Nueva York y a años de restricciones por la información relacionada con el atentado y la posterior calidad del aire.

¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001?

Un total de 19 terroristas del grupo extremista al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales de pasajeros para estrellarlos contra objetivos estratégicos de Estados Unidos. Estos eran las Torres Gemelas, el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, donde efectivamente impactaron, y, posiblemente, el Capitolio o la Casa Blanca, donde no llegaron a producirse los atentados.

Este cuarto avión se estrelló en un campo después de que los pasajeros lucharan contra los secuestradores.

Casi 3 mil personas fallecieron durante los ataques y hubo más de 6 mil heridos.

Los atentados también cambiaron las medidas de seguridad aérea mundiales e inició la “Guerra contra el Terrorismo”. Esta doctrina militar, implementada por el presidente George W. Bush, llevó a las guerras con Afganistán (2001) e Irak (2003).

Recientemente, una mujer llamada Holly Ratchford y que le rentó una vivienda a los terroristas del 11-S, rompió el silencio tras décadas del atentado. La administradora alquiló el lugar a los secuestradores y asegura que, en el trato cotidiano, se mostraban “muy, muy amables”.

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