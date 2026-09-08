Seguro Social, IRS y bancos: los feriados que pueden cambiar tus pagos en Estados Unidos

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Feriados bancarios en Estados Unidos. Foto: Envato.

Hay fechas en el calendario de Estados Unidos que parecen una simple pausa laboral, pero pueden tener un efecto muy concreto en el bolsillo. Entre octubre y diciembre de 2026 todavía quedan cuatro feriados federales que conviene marcar si esperas Seguro Social, un reembolso del Internal Revenue Service (IRS), un depósito bancario, una nómina o una transferencia electrónica.

Los feriados restantes son el 12 de octubre, 11 de noviembre, 26 de noviembre y 25 de diciembre. No todos moverán necesariamente tu pago. La diferencia está en qué tipo de dinero esperas y en la fecha exacta en que debía procesarse.

¿Cuáles son los feriados federales que quedan en 2026?

La Reserva Federal reconoce 11 días festivos durante 2026. Después del Labor Day, que ya pasó el 7 de septiembre, quedan cuatro fechas en el calendario.

Feriado Fecha de 2026 Día Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day 12 de octubre Lunes Día de los Veteranos 11 de noviembre Miércoles Día de Acción de Gracias 26 de noviembre Jueves Navidad 25 de diciembre Viernes

La Administración del Seguro Social también confirma esas fechas dentro de su calendario de cierres de oficinas para 2026.

Aquí hay una distinción que puede ahorrar más de un susto: que una oficina federal esté cerrada no significa automáticamente que todos los pagos del país se detengan.

Cada sistema tiene sus propias reglas.

¿Los feriados federales pueden retrasar un depósito bancario?

Sí, pueden hacerlo, especialmente cuando la operación depende de una transferencia ACH.

La Reserva Federal explica que las operaciones relacionadas con ACH, Fedwire, cheques y otros servicios de liquidación se procesan durante días hábiles estándar. Las transacciones no se procesan de la misma manera cuando el sistema está cerrado por un feriado federal.

Eso puede afectar, dependiendo del banco y del tipo de operación:

Depósitos directos

Pagos de nómina

Transferencias ACH

Algunos pagos de facturas

Transferencias entre instituciones financieras

Determinados pagos de beneficios

Por eso, si una persona espera que un depósito aparezca justo en un feriado, no debería asumir que verá el dinero ese mismo día.

Ahora bien, tampoco conviene caer en el extremo contrario. Algunos bancos pueden acreditar fondos antes de la fecha oficial, y las políticas varían entre instituciones.

¿El Seguro Social se retrasa cuando hay un feriado federal?

Aquí está uno de los puntos más importantes de la nota.

La respuesta es generalmente no.

La Administración del Seguro Social establece que cuando la fecha programada para un beneficio cae en sábado, domingo o un feriado público legal, el pago se realiza el día hábil anterior.

Es decir, el feriado no necesariamente significa que el beneficiario tendrá que esperar más. En determinadas circunstancias ocurre justamente lo contrario: el dinero llega antes.

La SSA también explica que los pagos de SSI normalmente se entregan el primer día del mes. Si ese día cae en fin de semana o feriado federal, el pago se adelanta al último día laborable anterior.

Esto es particularmente importante para las personas que dependen de SSI o Seguro Social para cubrir renta, alimentos, medicamentos y otros gastos básicos.

¿Qué pasa con el Seguro Social en los feriados restantes de 2026?

Los cuatro feriados que quedan este año no significan automáticamente que todos los beneficiarios recibirán su cheque en una fecha distinta.

La razón es sencilla: lo que importa es si el feriado coincide con la fecha específica de pago.

La SSA utiliza un calendario que distribuye los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad principalmente según la fecha de nacimiento del beneficiario, además de otras reglas para determinados grupos. La agencia publica un calendario oficial de pagos para 2026.

Foto: Shutterstock

Por eso, antes de pensar que un feriado “atrasará” tu Seguro Social, revisa la fecha que te corresponde.

¿Qué ocurre con los pagos de SSI cuando llega un feriado?

El SSI tiene una regla todavía más clara.

Si el primer día del mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA adelanta el pago al día hábil anterior.

Esto puede generar una situación que confunde a muchos beneficiarios: recibir el dinero unos días antes puede dar la impresión de que hubo un “pago extra”.

No necesariamente.

Es simplemente un cambio de fecha.

De hecho, la propia SSA explica que esta mecánica puede provocar que en algunos meses o años fiscales se reciban tres pagos de SSI en un mismo mes calendario y ninguno en el siguiente, aunque el beneficio siga correspondiendo a cada mes.

¿Un reembolso del IRS puede tardar más por un feriado?

Aquí sí conviene tener cuidado.

El IRS señala que el momento en que recibes un reembolso depende de varios factores y que la institución financiera puede necesitar tiempo para publicar el depósito en la cuenta. La agencia también advierte que muchos bancos no procesan pagos durante fines de semana o feriados.

Así que si estás esperando un reembolso de impuestos del IRS mediante depósito directo, el feriado puede convertirse en un día adicional dentro del proceso bancario.

Eso no significa que el IRS haya “perdido” tu reembolso.

El error que podría congelar tu reembolso del IRS. Foto: Shutterstock

Tampoco significa necesariamente que la agencia haya retrasado la emisión.

Puede ocurrir que el IRS ya haya enviado el dinero y que el banco todavía no lo haya acreditado.

El IRS recomienda utilizar la herramienta Where’s My Refund? para consultar el estado del reembolso. La información puede estar disponible 24 horas después de que se acepta una declaración electrónica del año en curso.

¿Qué otros pagos pueden verse afectados por los feriados?

Aquí entran varios pagos que las familias suelen dar por sentados.

La nómina, por ejemplo, puede depender del sistema de depósito directo utilizado por el empleador. Algunas empresas adelantan el pago cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana o feriado. Otras mantienen calendarios diferentes.

También pueden verse afectados determinados:

Depósitos directos

Transferencias ACH

Pagos de beneficios estatales

Pagos de desempleo

Transferencias bancarias

Pagos automáticos de préstamos

Algunos pagos de facturas

Los programas estatales tienen reglas propias. Por eso, no conviene aplicar automáticamente la regla del Seguro Social a cualquier otro beneficio.

¿Qué feriado de 2026 debería preocupar más si esperas dinero?

Vigilaría especialmente Thanksgiving y Navidad.

No porque necesariamente provoquen un retraso en todos los pagos, sino porque están acompañados por fines de semana y por periodos en los que bancos, empresas y servicios financieros pueden manejar calendarios especiales.

El 26 de noviembre será Thanksgiving y el 25 de diciembre será Navidad. Ambos son días en los que la Reserva Federal no procesa las operaciones bancarias habituales como en un día laborable.

Además, algunas instituciones tienen horarios especiales en fechas cercanas. Por ejemplo, ciertos bancos pueden modificar sus operaciones en Nochebuena o el día posterior a Thanksgiving, aunque esas fechas no sean necesariamente feriados federales de la Reserva Federal.

¿Qué debes hacer si esperas un pago durante un feriado?

No hace falta entrar en pánico si el depósito no aparece a primera hora.

Lo más sensato es revisar tres fechas:

La fecha oficial en la que debe emitirse el pago El siguiente día hábil bancario La fecha en que tu banco suele acreditar depósitos

Si se trata del Seguro Social o SSI, consulta primero el calendario oficial de la SSA. Si es un reembolso, utiliza las herramientas del IRS antes de llamar al banco.

Y si es una transferencia ACH, recuerda que el calendario de la Reserva Federal puede ser determinante.

Los feriados federales son días de descanso para buena parte del aparato público, pero para quien vive al límite de su presupuesto pueden ser algo más: un día de diferencia en un depósito puede significar tener o no tener dinero disponible para pagar una factura.

Por eso vale la pena mirar el calendario antes de mirar el saldo de la cuenta.

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