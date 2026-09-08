Texas atrasará el reloj: qué pasará con Houston y la hora de México

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El cambio de hora en Houston en 2026 llegará el domingo 1 de noviembre, cuando termine el horario de verano en Estados Unidos. A las 2:00 a. m., los relojes deberán regresar a la 1:00 a. m. Ese ajuste también cambiará la diferencia horaria entre Houston y México.

Para quienes viven en Texas y mantienen contacto con familiares en México, trabajan de manera remota o simplemente necesitan coordinar llamadas y viajes, hay un detalle especialmente importante: Houston y Ciudad de México volverán a tener la misma hora después del cambio.

¿Cuándo cambia la hora en Houston en 2026?

El próximo cambio de hora en Houston será el domingo 1 de noviembre de 2026. Esa madrugada terminará el daylight saving time, conocido en español como horario de verano, y comenzará el horario estándar.

Cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., deberá atrasarse una hora hasta la 1:00 a. m. Con ello, Houston pasará de CDT, correspondiente a UTC-5, a CST, UTC-6. El calendario de cambios de 2026 confirma que Houston tendrá este ajuste el 1 de noviembre.

La buena noticia para quienes disfrutan dormir un poco más es evidente: esa madrugada tendrá una hora adicional.

Pero hay una pequeña trampa en esa aparente ventaja. La luz también cambiará de lugar en el día. Habrá más claridad por la mañana y el anochecer llegará aproximadamente una hora antes.

¿Qué pasará con la diferencia horaria entre Houston y México?

Aquí está uno de los cambios que más puede importar a los latinos que viven en Houston.

Antes del 1 de noviembre, Houston está una hora adelante de Ciudad de México. Esto ocurre porque Texas está utilizando el horario de verano mientras la capital mexicana mantiene el horario estándar durante todo el año.

Después del ajuste, la situación será distinta.

Houston y Ciudad de México quedarán nuevamente en la misma hora. Ciudad de México no cambia sus relojes en 2026 y mantiene el horario estándar durante todo el año.

Eso significa que una llamada que hoy tienes que hacer a las 7:00 p. m. en Houston puede requerir una referencia distinta desde México. A partir de noviembre, las 7:00 p. m. serán las 7:00 p. m. en ambas ciudades.

Para familias binacionales, trabajadores remotos y personas que hacen negocios entre ambos países, no es un detalle menor. Un error de una hora puede significar llegar tarde a una reunión, despertar a un familiar o perder una conexión.

¿Houston y Dallas cambian la hora el mismo día?

Sí.

Houston y Dallas utilizan la Hora Central, por lo que ambas ciudades atrasarán sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026.

El cambio se produce a las 2:00 a. m. de la hora local. Los relojes regresarán a la 1:00 a. m.

Texas tiene, sin embargo, una particularidad. El estado utiliza dos zonas horarias. Houston y Dallas pertenecen a la Hora Central, mientras que El Paso y otras zonas del oeste utilizan la Hora de la Montaña.

No significa que unas ciudades cambien de fecha. El ajuste ocurre el mismo domingo, aunque cada zona parte de su propia hora local.

¿El cambio de hora en Houston significa que comienza el invierno?

No.

Y conviene aclararlo porque esta confusión aparece todos los años.

El cambio de hora en Houston del 1 de noviembre no marca el comienzo oficial del invierno. Lo que sucede es que termina el horario de verano y Texas regresa al horario estándar.

El invierno astronómico llegará hasta el 21 de diciembre de 2026.

Lo que probablemente hará que muchas personas sientan que el invierno llegó antes es otra cosa: oscurecerá más temprano. Al mismo tiempo, las mañanas tendrán más luz.

Así que no, atrasar el reloj no significa que Texas haya entrado oficialmente en invierno.

¿Texas eliminará el cambio de hora en 2026?

Por ahora, no.

Texas aprobó una legislación conocida como “Texas Time”, que busca mantener el horario de verano durante todo el año. El texto de la HB 1393 establece que Texas observaría el daylight saving time de manera permanente, pero deja una condición fundamental: el Congreso debe aprobar una ley federal que autorice ese sistema.

Esa autorización todavía no ha convertido la medida en una realidad para Texas.

Y aquí aparece otro capítulo interesante del debate.

La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117. El proyecto busca hacer permanente el horario de verano y acabar con los cambios de reloj dos veces al año.

Pero que la Cámara lo haya aprobado no significa que ya sea ley. El proyecto todavía necesita superar el proceso en el Senado y convertirse en legislación federal.

Por eso, para noviembre de 2026, los habitantes de Houston deben prepararse como cualquier otro año: el reloj sí se atrasa.

¿Cómo afecta el cambio de hora al cuerpo?

Aquí hay algo que suele quedar fuera de las notas sobre relojes: el cuerpo humano no entiende de horarios políticos.

El organismo funciona con un ritmo circadiano que utiliza señales como la luz, la oscuridad y los horarios de alimentación para regular el sueño y la vigilia. Por eso, aunque atrasar el reloj suele sentirse más sencillo que adelantarlo, algunas personas pueden notar cansancio o alteraciones temporales del sueño.

No hace falta esperar hasta la noche del sábado para intentar adaptarse.

Una estrategia sencilla consiste en modificar ligeramente la rutina durante los días anteriores. Puedes retrasar unos 15 minutos la hora de acostarte y de algunas comidas, en lugar de hacer el cambio de golpe.

También ayuda prestar atención a la luz.

Durante los días previos, recibir luz natural en la tarde puede facilitar que el organismo se adapte al nuevo horario. Después del cambio, exponerse a la luz de la mañana puede ayudar a sincronizar el reloj biológico.

Hay otras medidas prácticas:

Mantén horarios regulares de comida y sueño

Evita convertir la hora adicional en una excusa para alterar toda tu rutina

Si necesitas una siesta, procura que sea breve, de alrededor de 20 minutos

Reduce la cafeína durante la tarde y evita abusar del alcohol antes de dormir

El domingo, busca luz natural por la mañana

Presta especial atención a niños y adultos mayores, que pueden resentir más los cambios de rutina

La idea no es obsesionarse con el reloj. Es darle al cuerpo unos días para entender que algo cambió.

¿Qué deben hacer los habitantes de Houston antes del 1 de noviembre?

Los teléfonos y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones correspondientes. Aun así, vale la pena comprobar la configuración.

Los relojes de pared, algunos electrodomésticos, vehículos y dispositivos antiguos pueden necesitar un ajuste manual.

También conviene revisar:

Alarmas y despertadores

Horarios de vuelos y transporte

Citas médicas

Turnos laborales

Reuniones virtuales

Eventos deportivos

Clases y actividades escolares

Llamadas con familiares en México

Para los lectores que trabajan entre Estados Unidos y México, hay una ventaja clara: desde el 1 de noviembre, Houston y Ciudad de México volverán a compartir la misma hora.

Ese pequeño cambio puede simplificar más de una agenda.

¿Qué cambia en Houston después de atrasar el reloj?

El efecto será visible casi de inmediato.

Amanecerá aproximadamente una hora antes y anochecerá una hora antes. Timeanddate confirma que el 1 de noviembre el amanecer y el atardecer se desplazarán aproximadamente una hora respecto al día anterior.

La madrugada también tendrá una particularidad: el periodo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá.

Así que quienes trabajen de noche deberán prestar especial atención a sus turnos.

Y para cualquiera que tenga una alarma programada, la recomendación más sencilla sigue siendo la más útil: comprueba el reloj antes de dormir el sábado 31 de octubre.

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