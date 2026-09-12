Una muerte y otros casos confirmados de Legionelosis atemorizan al Bronx, NY

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Foto: Shutterstock

Las autoridades sanitarias investigan un brote de legionelosis en Nueva York luego de que cinco personas fueran diagnosticadas con la enfermedad y una de ellas muriera en el sur de El Bronx.

El Departamento de Salud de la ciudad está concentrando sus esfuerzos en los vecindarios de Melrose y Morrisania, donde se están analizando posibles fuentes de exposición y se está buscando determinar si existe un vínculo entre los casos confirmados.

La investigación fue activada el 10 de septiembre y para este sábado, 12 del mismo mes, existen resultados pendientes de confirmación correspondientes a posibles casos adicionales.

Eso significa que la cantidad de personas afectadas podría cambiar conforme avance el análisis médico de la situación.

Uno de los principales focos de atención se encuentra en las torres de refrigeración ubicadas en el área. El Departamento de Salud ya completó la toma de muestras de estas instalaciones y los análisis se encuentran en curso en el Laboratorio de Salud Pública.

La búsqueda de una posible fuente resulta importante porque la bacteria Legionella puede desarrollarse en el agua y llegar al ambiente mediante pequeñas gotas.

¿Qué recomienda Nueva York ante el brote de legionelosis?

El Departamento de Salud pidió a las personas que viven, trabajan o hayan visitado las zonas afectadas desde finales de agosto que busquen atención médica si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre las señales que deben vigilarse están fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos y dolores musculares.

Mientras continúa la investigación, la ciudad también anunció labores de orientación comunitaria, incluida la distribución de información en varios idiomas y el trabajo de personal sanitario en los vecindarios involucrados.

Today we and @NYCMayor announced a series of new measures to strengthen the City’s education, enforcement, and response to Legionella bacteria in cooling towers following the Upper East Side community cluster earlier this summer.



Learn more: https://t.co/rs0WFr7v8g — nychealthy (@nycHealthy) September 1, 2026

Un punto importante es que la enfermedad en cuestión no suele transmitirse de una persona a otra. La infección ocurre principalmente cuando alguien respira pequeñas gotas de agua que contienen Legionella.

Entre las fuentes que pueden favorecer la dispersión de la bacteria están las torres de refrigeración, duchas, jacuzzis y otros sistemas que producen aerosoles de agua.

Además, el Departamento de Salud de Nueva York señaló que es seguro utilizar el aire acondicionado, beber agua del grifo y ducharse en la zona afectada, salvo que las autoridades indiquen lo contrario.

Riesgos de contraer legionelosis

La principal preocupación es que la bacteria puede provocar la enfermedad del legionario, lo que es una forma grave de neumonía.

Aunque la mayoría de las personas expuestas a Legionella no desarrollan la enfermedad, determinados grupos tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones.

De acuerdo con los CDC, las personas de 50 años o más, los fumadores actuales o anteriores y quienes padecen enfermedades crónicas del corazón, pulmones, riñones o hígado, diabetes o tienen un sistema inmunitario debilitado presentan mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Los síntomas de la enfermedad del legionario suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición, aunque en algunos casos pueden tardar más.

Además de fiebre, tos y dificultad para respirar, pueden presentarse dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, diarrea o confusión.

La enfermedad puede ser grave e incluso mortal, aunque las autoridades sanitarias informaron que la infección puede tratarse con antibióticos y que la atención médica temprana resulta fundamental.

Por ahora, el origen exacto del brote permanece bajo investigación. Los resultados de las muestras tomadas en las torres de refrigeración serán determinantes para establecer si alguna instalación está relacionada con los contagios.

Legionelosis: primero fue detectada en Manhattan

Antes de llegar al Bronx, la Legionelosis ya había provocado un importante brote en Manhattan, específicamente en el Upper East Side.

El Departamento de Salud de la ciudad comenzó a investigar los casos durante julio, luego de detectar un grupo de personas enfermas en esa zona.

El brote llegó a superar los 90 casos y dejó 11 personas fallecidas, de acuerdo con reportes sobre la investigación.

Las autoridades analizaron distintas torres de refrigeración ubicadas en el área y, semanas después, el brote de Manhattan fue declarado terminado.

Sin embargo, ahora estos nuevos casos en Melrose y Morrisania, en el sur del Bronx, dieron paso a un segundo foco de Legionelosis en la ciudad que está siendo atendido.

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