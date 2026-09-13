Se cae el cielo: alertan por 4 días más de lluvias en estos estados
México tendrá cuatro días más de lluvias, de este domingo 13 al miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Durante este periodo se esperan precipitaciones de diferentes intensidades en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, además de posibles descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Entre los sistemas que favorecerán estas condiciones se encuentran el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 39.
Domingo 13 de septiembre: lluvias intensas en cinco estados
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm
- Sinaloa, centro y sur
- Nayarit, norte y este
- Veracruz, sur
- Oaxaca, norte y este
- Chiapas, noroeste, oeste y sur
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm
- Chihuahua, oeste y suroeste
- Durango, oeste y suroeste
- Jalisco, norte y oeste
- Michoacán, oeste y norte
- Puebla, norte y sureste
- Guerrero, oeste y este
- Tabasco, oeste
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm
- Sonora, este y sur
- Coahuila, sur
- Tamaulipas, sur
- San Luis Potosí, este
- Colima
- Zacatecas, sur
- Aguascalientes
- Guanajuato, norte
- Hidalgo, este
- Estado de México, centro y suroeste
- Yucatán, centro y oeste
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm
- Baja California
Lunes 14 de septiembre: lluvias fuertes en gran parte del país
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm
- Baja California Sur, sur
- Sonora, este y sur
- Chihuahua, oeste y suroeste
- Durango, noroeste
- Sinaloa, norte y centro
- Zacatecas, sur
- Nayarit, este y sur
- Jalisco, norte, centro y oeste
- Colima
- Guanajuato, centro y sur
- Veracruz, sur
- Oaxaca, norte, oeste y este
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm
- Aguascalientes
- Michoacán, sur
- Guerrero, oeste y este
- Querétaro, oeste y sur
- Hidalgo, sur
- Estado de México, norte y centro
- Puebla, norte y sureste
- Chiapas, oeste y sur
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm
- Yucatán
Martes 15 de septiembre: Sonora tendrá las lluvias más intensas
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm
- Sonora, centro y este
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm
- Baja California Sur, centro y sur
- Chihuahua, oeste
- Sinaloa, norte
- Durango, oeste
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm
- Coahuila, oeste
- Zacatecas, sur
- Nayarit, este
- Jalisco, centro, oeste y norte
- Colima
- Michoacán, centro y norte
- Guerrero, sur y este
- Oaxaca, oeste, norte y este
- Veracruz, sur
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Miércoles 16 de septiembre: lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm
- Sonora, norte
- Chihuahua, norte y oeste
Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm
- Baja California Sur, centro
- Tamaulipas, sur
- Jalisco, oeste
- Colima
- Oaxaca, este
- Veracruz, sur
- Tabasco, oeste y sur
- Chiapas, norte
- Yucatán, este
- Quintana Roo, centro y norte
Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Campeche
Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
¿Qué estados deben estar atentos por las lluvias?
El pronóstico señala que las lluvias fuertes a intensas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Asimismo, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará el clima en CDMX este fin de semana?
La Ciudad de México tendrá tardes cálidas y cielo medio nublado a nublado durante el fin de semana, con lluvias fuertes y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y, el sábado, posible caída de granizo. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 27 °C.