Se cae el cielo: alertan por 4 días más de lluvias en estos estados

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FOTO: Cuartoscuro

México tendrá cuatro días más de lluvias, de este domingo 13 al miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Durante este periodo se esperan precipitaciones de diferentes intensidades en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, además de posibles descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Entre los sistemas que favorecerán estas condiciones se encuentran el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 39.

Domingo 13 de septiembre: lluvias intensas en cinco estados

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm

Sinaloa, centro y sur

Nayarit, norte y este

Veracruz, sur

Oaxaca, norte y este

Chiapas, noroeste, oeste y sur

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm

Chihuahua, oeste y suroeste

Durango, oeste y suroeste

Jalisco, norte y oeste

Michoacán, oeste y norte

Puebla, norte y sureste

Guerrero, oeste y este

Tabasco, oeste

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm

Sonora, este y sur

Coahuila, sur

Tamaulipas, sur

San Luis Potosí, este

Colima

Zacatecas, sur

Aguascalientes

Guanajuato, norte

Hidalgo, este

Estado de México, centro y suroeste

Yucatán, centro y oeste

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm

Baja California Sur

Nuevo León

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm

Baja California

Lunes 14 de septiembre: lluvias fuertes en gran parte del país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm

Baja California Sur, sur

Sonora, este y sur

Chihuahua, oeste y suroeste

Durango, noroeste

Sinaloa, norte y centro

Zacatecas, sur

Nayarit, este y sur

Jalisco, norte, centro y oeste

Colima

Guanajuato, centro y sur

Veracruz, sur

Oaxaca, norte, oeste y este

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm

Aguascalientes

Michoacán, sur

Guerrero, oeste y este

Querétaro, oeste y sur

Hidalgo, sur

Estado de México, norte y centro

Puebla, norte y sureste

Chiapas, oeste y sur

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm

Yucatán

Martes 15 de septiembre: Sonora tendrá las lluvias más intensas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm

Sonora, centro y este

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm

Baja California Sur, centro y sur

Chihuahua, oeste

Sinaloa, norte

Durango, oeste

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm

Coahuila, oeste

Zacatecas, sur

Nayarit, este

Jalisco, centro, oeste y norte

Colima

Michoacán, centro y norte

Guerrero, sur y este

Oaxaca, oeste, norte y este

Veracruz, sur

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Miércoles 16 de septiembre: lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm

Sonora, norte

Chihuahua, norte y oeste

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm

Baja California Sur, centro

Tamaulipas, sur

Jalisco, oeste

Colima

Oaxaca, este

Veracruz, sur

Tabasco, oeste y sur

Chiapas, norte

Yucatán, este

Quintana Roo, centro y norte

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos

Puebla

Campeche

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5.0 mm

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

¿Qué estados deben estar atentos por las lluvias?

El pronóstico señala que las lluvias fuertes a intensas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará el clima en CDMX este fin de semana?

La Ciudad de México tendrá tardes cálidas y cielo medio nublado a nublado durante el fin de semana, con lluvias fuertes y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y, el sábado, posible caída de granizo. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 27 °C.