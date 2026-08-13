Cómo ayudar a las víctimas del terremoto de Colombia desde Los Ángeles

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Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia que continúa movilizando a organizaciones, comunidades y colombianos dentro y fuera del país. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el sismo provocó daños importantes en varias zonas del occidente colombiano.

Para quienes viven en Los Ángeles y buscan apoyar a las personas afectadas, existen distintas alternativas que van desde donar directamente a organizaciones humanitarias hasta participar en actividades de recaudación organizadas por negocios y grupos de la comunidad colombiana.

¿Cómo ayudar a los afectados por el terremoto desde Los Ángeles?

Qué Parche

Qué Parche, un club social colombiano en Los Ángeles, anunció que donará el 100% de las ganancias netas de su evento del 12 de septiembre, una vez descontados los gastos esenciales, a las labores de ayuda por el terremoto.

El grupo también está apoyando una campaña de donaciones que se realizará en Long Beach el jueves 13 de agosto.

Macondo Kitchen

Macondo Kitchen, un restaurante colombiano ubicado en Van Nuys, está recolectando donaciones para las personas afectadas por el terremoto.

La iniciativa fue reportada por ABC7 Los Ángeles como parte de los esfuerzos de la comunidad colombiana para apoyar la respuesta a la emergencia.

Restaurante La María

Restaurante La María, en North Hollywood, anunció que donará el 100% de las ganancias netas de sus ventas del lunes 17 de agosto a las labores de ayuda para los damnificados.

De acuerdo con la iniciativa, los recursos serán distribuidos entre la Cruz Roja Colombiana y Manos Visibles.

¿Dónde donar directamente para apoyar a Colombia?

Una alternativa es realizar una donación directamente a organizaciones humanitarias que participan en la respuesta dentro de Colombia.

Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana participa en las labores de asistencia a las comunidades afectadas. El Consulado de Colombia en Los Ángeles también ha difundido información para canalizar donaciones hacia esta organización.

World Central Kitchen

World Central Kitchen mantiene operaciones en Colombia para proporcionar alimentos a comunidades afectadas por el terremoto.

Direct Relief

Direct Relief está apoyando la respuesta con personal médico y suministros para las zonas afectadas de Chocó, región donde se encuentra el epicentro del terremoto.

¿Qué otras formas de ayudar desde Estados Unidos existen?

La ayuda desde Estados Unidos no se limita a Los Ángeles. En los últimos días, distintas organizaciones y comunidades colombianas han habilitado campañas de recaudación, centros de acopio y opciones para participar como voluntario.

En Nueva York, por ejemplo, se habilitaron puntos de acopio para recibir artículos nuevos y sin abrir destinados a las personas afectadas. Por otra parte, Global Empowerment Mission (GEM) mantiene una campaña de ayuda desde Doral, Florida, con recepción de determinados suministros para la respuesta en Colombia.

Además, existen opciones para quienes buscan conocer cómo postularse como voluntario desde Estados Unidos y cuáles son las iniciativas que actualmente reciben donaciones. Es importante verificar siempre qué organización está recibiendo ayuda, qué artículos necesita y si los puntos de recepción continúan activos antes de trasladarse o realizar una entrega.

Asimismo, el 16 de agosto se realizará un concierto benéfico que reunirá a artistas latinos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia.

El evento, inicialmente denominado “Unidos por Venezuela”, cambió su nombre a “Unidos por los Nuestros” después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto y tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami, Florida.

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