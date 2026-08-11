Retiran carne argentina en Florida y Texas por falta de inspección

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Carne procedente de Argentina retirada de Texas y Florida 2026. Foto: Shutterstock

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó mediante un comunicado disponible en su página web oficial sobre una importante alerta alimentaria. El ente estadounidense comunicó que más de 30 mil libras de carne cruda importada desde Sudamérica fueron retiradas de los mercados de Florida y Texas por no haber cumplido con los procesos obligatorios de reinspección tras su llegada al país.

¿Qué hizo Estados Unidos para retirar la carne?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó tras sus labores de fiscalización que la empresa distribuidora Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida, debe retirar aproximadamente 13 mil 400 kilos de carne de res cruda importada de Argentina “sin la reinspección de importación a Estados Unidos”.

En ese proceso regulatorio clave se realiza la verificación minuciosa de documentación, etiquetado, empaquetado, el chequeo del estado general del producto y, en ocasiones, la toma de muestras de laboratorio para detectar contaminantes, según anunció el FSIS.

Luego de que la empresa distribuidora cumple con dichos requisitos iniciales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), la inspección sanitaria final pasa nuevamente a manos de los oficiales del FSIS.

¿Cómo saber si la carne que compraste es la afectada?

La fabricación de estos productos cárnicos tiene una fecha de empaque comprendida entre el 15 y el 20 de mayo, mientras que la fecha de caducidad figuraría entre el 15 y el 20 de septiembre.

El FSIS explicó en su página web cuáles son los cortes específicos retirados del mercado e invita a la población a evitar su consumo inmediato:

Cuadril sin tapa: viene en una caja de cartón de Frigorífico Gorina SAIC de res deshuesada. Carne de res deshuesada Frigorífico Gorina SAIC (peceto). Carne de res deshuesada Frigorífico Gorina SAIC “topside cap Off” (nalga AD S/tapa). Carne de res deshuesada Frigorífico Gorina SAIC “plana” (carnaza cuadrada). Cajas de cartón de distintos pesos que contienen Frigorífico Gorina SAIC deshuesada de “bola de lomo”.

Los productos afectados llevan impreso el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición o envío “26644-AA”.

¿Qué problemas tienen estas carnes que evitan su consumo?

El FSIS explicó que hasta los momentos no se han confirmado enfermedades o alguna lesión derivada del consumo de estos productos retirados; sin embargo, se recomienda que, si una persona ya los consumió y presenta algún malestar, asista inmediatamente a su médico de confianza.

La preocupación de las autoridades continúa, ya que existe la alta posibilidad de que los consumidores aún tengan esta carne no verificada guardada en sus congeladores o refrigeradores domésticos.

Ante esta situación, se recomienda al consumidor devolver el producto al establecimiento donde fue adquirido o desecharlo, evitando en todo momento su preparación o ingesta.

Si tiene alguna duda, desea hacer una consulta directa o requiere más detalles sobre este informe de la carne argentina retirada de los mercados de Texas y Florida, puede llamar a la línea de atención al cliente al número telefónico 888-674-6854 o enviar sus preguntas por correo electrónico a MPHotline@usda.gov.

Asimismo, si desea reportar un problema relacionado con productos de carne, aves o huevos, puede acceder al sistema electrónico de monitoreo de quejas del consumidor en línea, disponible las 24 horas en este portal.



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