Ganador de Powerball en Illinois del premio de 1,040 millones de dólares y varios en PA Lottery

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El boleto de Powerball cuesta dos dólares. Foto: Mehaniq / Shutterstock

Después de tres meses de acumulado, el premio mayor de Powerball consiguió un ganador en el sorteo del miércoles. Un afortunado jugador de Illinois acertó los seis números, incluyendo la bola roja, y obtuvo 1,040 millones de dólares.

Para hacerse con el octavo premio mayor más grande de la historia, el jugador compró un boleto que contenía los números 4, 26, 66, 67 y 69, además del 9 en la Powerball roja.

Según indica el sitio web de la lotería, también hubo ganadores de un millón de dólares en Arizona, Carolina del Norte, Florida y California. Y un residente de Massachusetts se llevó dos millones de dólares gracias al Power Play, que multiplicó por dos su premio de un millón.

El ganador de Illinois ahora debe decidir entre los dos métodos de pago que ofrece Powerball: un pago único de 450.5 millones de dólares en efectivo o conservar la cifra más alta, pero con 30 pagos anuales durante 29 años.

Generalmente, los ganadores optan al efectivo, pese a ser prácticamente la mitad del bote, ya que es un pago más directo e inmediato. Sin embargo, ambos métodos deben atravesar por fuertes deducciones por impuestos federales y estatales.

El premio mayor del miércoles es el más alto de 2026 y el octavo más grande en la historia de Powerball. El primer lugar es de 2,040 millones de dólares, bote entregado a un jugador de California en noviembre de 2022.

Pero a diferencia de los anteriores, este premio mayor conserva un mérito y es que por primera vez también se estaba sorteando en Reino Unido, luego de la histórica expansión que hizo la lotería. Esto significa que las probabilidades de ganar para los jugadores de Estados Unidos estaban divididas.

Lotería de Pensilvania también premió a varios de sus residentes

PA Lottery anunció que más de 175,000 jugadores de Pensilvania ganaron entre cuatro y 500 dólares en el sorteo de Powerplay del miércoles. Estos fueron los mejores premios:

150 mil dólares: dos jugadores acertaron cuatro de las cinco bolas y el Powerball con la opción Power Play

50 mil dólares: tres jugadores acertaron lo mismo sin Power Play

50 mil dólares: un jugador ganó con la opción Double Play

El próximo sorteo de Powerball será el sábado 15 de agosto, a las 10:55 pm ET. El premio mayor se reinicia a 20 millones de dólares y se espera que empiece a acumularse.

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