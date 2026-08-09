NY lanza app para vendedores ambulantes: cómo usarla para ubicar espacios legales de operación

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Vendedores ambulantes en Nueva York. Foto: Envato.

Encontrar un lugar donde vender sin temor a recibir una multa no siempre ha sido sencillo para miles de vendedores ambulantes en Nueva York. Esa incertidumbre, que durante años ha formado parte de la rutina de quienes viven del comercio en las calles, podría empezar a cambiar.

La ciudad presentó el programa Venture Forward, lanzado por el New York City Department of Small Business Services, un programa que incluye una aplicación móvil diseñada para ayudar a los comerciantes a identificar espacios donde pueden operar legalmente y comprender mejor las reglas que rigen esta actividad.

¿Cómo funcionará la app?

La principal herramienta de Venture Forward será una aplicación desarrollada exclusivamente para vendedores ambulantes. De acuerdo con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), será la primera plataforma municipal enfocada en este sector.

Su función más importante será un mapa interactivo, donde los usuarios podrán consultar qué espacios públicos están autorizados para instalar un puesto, además de conocer las restricciones de horarios y ubicación establecidas por la ciudad.

La aplicación también permitirá:

Consultar información en varios idiomas

Enviar comentarios directamente al gobierno

Reportar problemas desde el teléfono móvil

Acceder a información actualizada sobre la normativa vigente

El desarrollo tecnológico estará a cargo de Live XYZ, organización que recibió parte de una inversión municipal de 750 mil dólares, compartida con el Street Vendor Project, para poner en marcha el programa.

¿Qué otros beneficios ofrece Venture Forward a los vendedores ambulantes?

La aplicación es apenas una parte del proyecto.

Según el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, el programa también impulsará una campaña educativa para explicar los cambios recientes en las leyes que regulan la venta ambulante, un tema que suele generar confusión incluso entre comerciantes con años de experiencia.

El Street Vendor Project, organización perteneciente al Urban Justice Center, desarrollará materiales informativos en distintos idiomas y organizará talleres sobre temas clave para hacer crecer un negocio.

Entre ellos destacan:

Marketing y promoción

Alfabetización digital

Cumplimiento de regulaciones comerciales

Acceso a opciones de financiamiento

Los vendedores que todavía no cuentan con una licencia también podrán participar en cinco talleres virtuales donde recibirán orientación sobre oportunidades laborales, como contratos de catering, concesiones con agencias municipales y espacios en mercados privados.

Además, el programa contempla asesorías individuales gratuitas para resolver dudas específicas sobre cada negocio.

¿Por qué Nueva York creó esta aplicación para vender de manera legal?

Detrás de la iniciativa hay una idea sencilla: facilitar el cumplimiento de normas que, en muchos casos, resultan difíciles de interpretar.

El comisionado del SBS, Kenny Minaya, afirmó que Venture Forward busca abrir nuevas oportunidades para quienes administran algunos de los negocios más pequeños de la ciudad.

En el mismo sentido, Carina Kaufman-Gutierrez, directora de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes, explicó que el propósito es reducir el tiempo que los comerciantes invierten tratando de entender regulaciones y permitirles concentrarse en hacer crecer sus negocios.

La tecnología, en este caso, no pretende sustituir el acompañamiento humano. Más bien busca convertirse en una guía práctica para quienes dependen del espacio público para generar ingresos.

¿Cuántos vendedores ambulantes podrían beneficiarse de la nueva app?

La cifra no es menor. El Street Vendor Project calcula que alrededor de 23 mil vendedores ambulantes trabajan actualmente en la ciudad de Nueva York. Muchos forman parte de comunidades inmigrantes y encuentran en este tipo de comercio una oportunidad para sostener a sus familias.

Su director ejecutivo, Mohamed Attia, considera que la iniciativa representa un cambio importante porque acercará información clara y recursos adaptados a la diversidad cultural de los comerciantes.

Ese puede ser el mayor valor del proyecto. Las reglas no cambian por ser más fáciles de leer, pero cuando una persona entiende con claridad dónde puede vender, qué permisos necesita y cómo evitar sanciones, la relación entre el gobierno y los pequeños emprendedores deja de construirse desde el miedo y empieza a hacerlo desde la información.

Para miles de vendedores ambulantes, la nueva app de Nueva York para ubicar espacios donde puedan operar de manera legal podría convertirse en mucho más que un mapa. También puede ser una herramienta para trabajar con mayor tranquilidad y fortalecer negocios que, desde hace décadas, forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

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