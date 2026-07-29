Nueva York ofrecerá exámenes gratuitos para trabajar en el gobierno municipal

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Nueva York. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Conseguir un empleo estable en Nueva York suele comenzar con un obstáculo que muchos conocen bien: pagar el examen de ingreso al servicio civil. Ese primer gasto, que para algunos parecía pequeño y para otros era suficiente para abandonar el intento, desaparecerá para miles de personas. La ciudad de Nueva York anunció que eliminará el costo de los exámenes para determinados aspirantes, una decisión que busca abrir la puerta del empleo público a quienes antes se quedaban fuera por razones económicas.

La medida fue presentada por el alcalde Zohran Mamdani y comenzará a aplicarse con el calendario de evaluaciones correspondiente al año fiscal 2027. Los principales beneficiarios serán estudiantes de secundaria y quienes presenten por primera vez un examen de servicio civil.

¿Quiénes podrán presentar gratis los exámenes?

La iniciativa amplía el programa de exenciones que ya existía en la ciudad gracias a la Ley Local 57 de 2025. Hasta ahora, el beneficio estaba dirigido a grupos como veteranos, personas desempleadas y solicitantes que reciben asistencia pública.

Con el cambio, también podrán evitar el pago de inscripción:

Estudiantes de secundaria con una constancia de inscripción vigente

Personas que presenten por primera vez un examen de servicio civil

La ciudad considera que el costo inicial representaba una barrera innecesaria para quienes buscan comenzar una carrera dentro del gobierno municipal. En lo personal, resulta difícil discutir esa lógica. Si el objetivo es atraer talento, cobrar antes de que alguien tenga siquiera la oportunidad de competir parece poco coherente.

¿Cómo conseguir gratis los exámenes?

La Oficina del Alcalde informó que los interesados deberán realizar el trámite mediante OASys 2.0, el sistema oficial utilizado por el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS).

En el caso de quienes presenten el examen por primera vez, la plataforma verificará automáticamente si cumplen con los requisitos para obtener la exención. Los estudiantes deberán cargar la documentación que acredite que continúan inscritos en una escuela secundaria.

El proceso busca reducir trámites adicionales y facilitar el acceso al beneficio sin generar cargas administrativas para los aspirantes.

¿Qué empleos públicos requieren aprobar un examen en Nueva York?

De acuerdo con datos del DCAS, alrededor del 80% de los puestos del gobierno municipal requieren aprobar un examen de servicio civil.

Cada año, la dependencia organiza cerca de 175 evaluaciones para más de 110 mil aspirantes interesados en trabajar en distintas agencias de la ciudad.

Para el año fiscal 2027, el calendario contempla 149 exámenes, distribuidos en áreas como:

Seguridad pública

Administración

Ingeniería

Salud

Especialidades técnicas y profesionales

El organismo también informó que el 72% de las convocatorias estarán abiertas al público, mientras que el 28% restante corresponderá a procesos de promoción para empleados municipales que ya forman parte de la administración.

¿Cómo funciona el proceso para conseguir un empleo municipal en NYC?

Aprobar el examen no significa obtener automáticamente un puesto de trabajo, aunque sí representa el paso más importante.

El procedimiento funciona así:

El aspirante presenta y aprueba el examen correspondiente

El DCAS elabora una lista de elegibilidad con los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones

elabora una lista de elegibilidad con los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones Cuando una agencia necesita cubrir una vacante, consulta esa lista

Los mejores posicionados son convocados para entrevistas y evaluaciones adicionales

Finalmente, la dependencia selecciona al candidato que ocupará el cargo

Las solicitudes pueden realizarse en línea mediante OASys o de forma presencial en los Centros de Aplicaciones y Pruebas Computarizadas (CTAC), disponibles en los cinco distritos de Nueva York.

Otra novedad relevante es que los anuncios de los exámenes podrán consultarse en más de 190 idiomas, una medida pensada para acercar estas oportunidades a comunidades multiculturales. Eso sí, las evaluaciones continuarán aplicándose únicamente en inglés.

La eliminación de este costo puede parecer un cambio administrativo, pero tiene un impacto mucho más amplio. Para muchos jóvenes y personas que buscan estabilidad laboral, el primer paso para ingresar al servicio público ya no dependerá de cuánto dinero tengan disponible, sino de su preparación y de su desempeño en el proceso de selección.

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