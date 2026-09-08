Cambios en COLA del Seguro Social para 2027: por este motivo podrías recibir menos de lo esperado

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Foto: Envato

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento importante en 2027, aunque el incremento que aparezca en el cheque no necesariamente representará la cantidad adicional que finalmente podrán gastar.

Las proyecciones más recientes sitúan el COLA de 2027 entre 3,5% y 3,6%. The Senior Citizens League calcula un posible aumento de 3,6%, mientras que AARP estima actualmente 3,5%. La cifra definitiva será anunciada por la Administración del Seguro Social (SSA) en octubre, después de que se conozcan los datos de inflación de septiembre.

El aumento, de confirmarse en ese rango, sería superior al 2,8% aplicado en 2026 y representaría uno de los mayores ajustes de los últimos años. Sin embargo, el incremento bruto del beneficio no es necesariamente igual al dinero adicional que recibe cada persona.

Cambios en las prestaciones de la Seguridad Social para 2027

El ajuste por costo de vida se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W).

Para determinar el COLA se comparan los datos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año con los del mismo periodo anterior. Por eso, las cifras de julio, agosto y septiembre son las que terminarán definiendo el porcentaje de 2027.

La SSA tiene previsto anunciar oficialmente el porcentaje el 14 de octubre de 2026. El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los pagos correspondientes a enero de 2027.

La proyección de 3,6% permitiría calcular un aumento aproximado de 70 a 75 dólares mensuales para un beneficiario promedio, aunque la cantidad exacta dependerá del beneficio que recibe cada persona.

Por ejemplo, si un jubilado recibe 2 mil dólares al mes, un aumento de 3,6% representaría unos 72 dólares adicionales. Si recibe 2 mil 500 dólares, serían unos 90 dólares más.

Medicare puede reducir el aumento que llega al bolsillo

Uno de los factores que puede disminuir el beneficio neto es la prima de Medicare.

En 2026, la prima estándar de Medicare Parte B aumentó a 202,90 dólares mensuales, frente a los 185 dólares de 2025. El incremento fue de 17,90 dólares al mes.

Esto significa que una persona que recibe Seguro Social y tiene la prima de Medicare descontada directamente de su beneficio puede ver una diferencia menor entre su pago anterior y el nuevo.

Además, no todos los beneficiarios pagan la misma cantidad. Las personas con ingresos más altos pueden enfrentar ajustes relacionados con sus ingresos, conocidos como IRMAA. En 2026, esos recargos elevaron la prima mensual de la Parte B desde 202,90 dólares hasta un máximo de 689,90 dólares, según los ingresos y el estado civil fiscal.

Los impuestos también pueden afectar cuánto queda del aumento

Otro factor que puede influir es la tributación federal de los beneficios del Seguro Social.

El IRS establece que los beneficios pueden estar sujetos a impuestos dependiendo de los ingresos totales del beneficiario. Para calcularlo se toma en cuenta, entre otros elementos, la mitad de los beneficios del Seguro Social y otros ingresos.

En determinados casos, hasta 85% de los beneficios del Seguro Social puede quedar sujeto al impuesto federal sobre la renta.

Para contribuyentes individuales, el umbral general a partir del cual una parte de los beneficios puede quedar sujeta a impuestos es de 25 mil dólares de ingresos combinados. Para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el límite es de 32 mil dólares. A partir de determinados niveles, puede quedar sujeto a impuestos hasta 85% del beneficio.

¿Cuánto podría aumentar el cheque del Seguro Social?

El impacto dependerá del beneficio actual de cada persona.

Con una proyección de 3,6%, un pago mensual de mil 500 dólares aumentaría aproximadamente 54 dólares. Un beneficio de 2 mil dólares subiría unos 72 dólares, mientras que uno de 2 mil 500 dólares tendría un incremento cercano a 90 dólares.

La cifra final será diferente para cada beneficiario porque el COLA se aplica sobre el beneficio que recibe actualmente.

La SSA estimó que el beneficio promedio de un trabajador jubilado pasó de 2 mil 15 dólares a 2 mil 71 dólares después del COLA de 2,8% aplicado en 2026.

El aumento de 2027 podría ser mayor que el de 2026

El COLA de 2026 fue de 2,8%, por debajo de las proyecciones actuales para 2027. La SSA señaló que el ajuste de este año aumentó en promedio unos 56 dólares mensuales el beneficio de los trabajadores jubilados.

La diferencia entre ambos años responde a la evolución de la inflación. Si las estimaciones actuales se mantienen, el COLA de 2027 sería uno de los aumentos más altos desde 2023.

Aun así, el incremento anunciado en octubre no permitirá conocer por sí solo cuánto dinero adicional tendrá cada beneficiario disponible cada mes. Para calcular el impacto real también será necesario conocer las nuevas primas de Medicare y la situación fiscal de cada persona.

Por ahora, el 3,6% debe considerarse una proyección y no un aumento confirmado, de acuerdo con los medios especializados.

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