Seguro Social para inmigrantes: cómo conseguir los 40 créditos necesarios para jubilarte

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Foto: Shutterstock

Para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, los trabajadores generalmente necesitan acumular 40 créditos, que equivalen a unos 10 años de trabajo cubierto por el programa.

Este requisito también se aplica a los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos y pagan impuestos del Seguro Social.

Sin embargo, alcanzar los 40 créditos no significa que una persona pueda comenzar a recibir el beneficio inmediatamente.

¿Cómo puede un inmigrante acumular los 40 créditos del Seguro Social?

Los créditos se obtienen a partir de los ingresos laborales sujetos a los impuestos del Seguro Social. No se obtienen simplemente por permanecer en Estados Unidos durante determinado número de años.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) establece cada año cuánto debe ganar una persona para obtener un crédito. Un trabajador puede conseguir hasta cuatro créditos por año, aunque gane suficiente dinero para superar ese límite.

Por eso, una persona que obtiene cuatro créditos cada año puede alcanzar los 40 créditos después de aproximadamente 10 años de trabajo.

El valor necesario para obtener un crédito cambia cada año, por lo que no se puede utilizar una misma cantidad de ingresos como referencia para toda la vida laboral.

¿Qué pasa si un inmigrante no tiene 40 créditos?

No tener los 40 créditos significa que, en principio, el trabajador no cumple con el requisito para recibir un beneficio de jubilación basado en su propio historial laboral.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que quede excluido de todos los beneficios del Seguro Social.

En determinadas circunstancias, una persona puede tener derecho a beneficios basados en el historial laboral de su cónyuge o excónyuge. También existen reglas especiales para algunos trabajadores que han acumulado períodos de trabajo en otros países.

¿Los créditos del Seguro Social se pierden si dejo de trabajar?

No. Los créditos que una persona ya obtuvo permanecen registrados en su historial del Seguro Social.

Si un inmigrante deja de trabajar durante algunos años y posteriormente vuelve a tener un empleo cubierto por el Seguro Social, puede continuar acumulando créditos a partir de ese momento.

Lo importante es que los créditos no funcionan como una cuenta de dinero que pueda retirarse. Son unidades que la SSA utiliza para determinar si una persona cumple determinados requisitos para recibir beneficios.

¿Cuánto dinero recibiré al jubilarme?

Los 40 créditos permiten cumplir el requisito básico de historial laboral, pero no determinan cuánto recibirá una persona cada mes.

El monto del beneficio depende principalmente de los ingresos registrados durante la vida laboral y de la edad en la que se solicitan los beneficios.

Por eso, dos inmigrantes que hayan acumulado exactamente 40 créditos pueden recibir cantidades diferentes si sus historiales de ingresos son distintos.

Además, solicitar los beneficios antes o después de la edad plena de jubilación puede modificar el monto mensual que recibirá el beneficiario.

¿Qué ocurre si trabajé en otro país?

Esta situación puede ser especialmente importante para los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos después de haber trabajado durante años en otro país.

Estados Unidos tiene acuerdos internacionales de Seguridad Social con determinados países que pueden permitir que los períodos de trabajo registrados en ambos países se tomen en cuenta para determinar si una persona cumple los requisitos para recibir ciertos beneficios.

¿Cómo puedo saber cuántos créditos tengo?

La forma más sencilla de comprobar el historial es revisar la información disponible en la cuenta personal de la Administración del Seguro Social.

El registro permite consultar los ingresos reportados y los créditos acumulados, información especialmente importante para quienes han cambiado de empleador, han trabajado durante períodos intermitentes o llegaron a Estados Unidos después de comenzar su vida laboral.

Antes de solicitar la jubilación, conviene revisar el historial para detectar posibles errores en los ingresos registrados, ya que esa información también puede influir en el cálculo del beneficio.

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