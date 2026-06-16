Abrir una cuenta bancaria en EE.UU. sin número de Seguro Social es posible: bancos, requisitos y pasos

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La información no es compartida con autoridades migratorias. Foto: Cuartoscuro

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin número de Seguro Social (NNS) es completamente legal. Sin embargo, millones de hogares hispanos en el país siguen sin tramitar ninguna por desconocimiento de los procesos o por miedo a revelar información sobre su situación migratoria.

Los bancos no están obligados por ley a exigirlo, su única obligación es verificar la identidad del cliente, y para ello existen alternativas que varios de los bancos más grandes del país ya aceptan de manera rutinaria.

Sin embargo, el panorama acaba de adquirir un elemento nuevo. Y es que desde el pasado 19 de mayo de 2026, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los reguladores bancarios a tratar el estatus migratorio del cliente como un factor de riesgo, lo que podría complicar el proceso en los próximos meses, aunque por ahora no cierra ninguna puerta de forma definitiva. Lo que cambie — y cuándo — depende de los reglamentos que el Departamento del Tesoro tiene plazo de publicar antes de agosto.

¿Qué bancos aceptan ITIN o pasaporte como alternativa al Seguro Social?

El documento más útil para abrir una cuenta sin SSN es el ITIN o Número de Identificación del Contribuyente que emite el IRS para personas con obligaciones fiscales en EE. UU. que no califican para un Seguro Social. Cabe recalcar que no es un permiso de trabajo ni modifica el estatus migratorio, pero sí abre las puertas de los principales bancos:

Bank of America — acepta ITIN y pasaporte extranjero

— acepta ITIN y pasaporte extranjero Chase Bank — acepta ITIN; generalmente requiere visita a sucursal

— acepta ITIN; generalmente requiere visita a sucursal Wells Fargo — acepta ITIN con documentos adicionales

— acepta ITIN con documentos adicionales Capital One — sin cuota mensual, sin depósito mínimo, acepta ITIN en persona

— sin cuota mensual, sin depósito mínimo, acepta ITIN en persona TD Bank — acepta ITIN y suele ser flexible con el comprobante de domicilio

— acepta ITIN y suele ser flexible con el comprobante de domicilio Latino Community Credit Union — diseñada específicamente para inmigrantes; es además agente certificado por el IRS para tramitar ITINs

Pese a que el ITIN es el documento que más opciones abre, no es el requisito mínimo del sistema. PNC Bank, por ejemplo, acepta abrir cuenta solo con pasaporte vigente y comprobante de domicilio, usando el Formulario W-8BEN del IRS como sustituto del número de identificación. Bank of America y Wells Fargo también aceptan pasaporte extranjero sin exigir ITIN en la mayoría de los casos.

Los depósitos en todas estas instituciones están asegurados por la FDIC o la NCUA hasta 250,000 dólares por titular, lo que ofrece la misma protección que tiene cualquier otro cuentahabiente.

El Departamento de Tesoro busca cambiar las condiciones para inmigrantes. Foto: AFP

¿Qué documentos hay que llevar al banco?

Llegar con más documentación de la que el banco pide reduce el riesgo de rechazo, ya que las políticas pueden aplicarse de manera distinta según la sucursal o el empleado que atiende. Los documentos esenciales son:

Identificación oficial vigente (pasaporte, matrícula consular o licencia extranjera)

ITIN (si ya se tramitó)

Comprobante de domicilio con fecha no mayor a 60 días

Para el comprobante de domicilio sirven recibos de servicios como luz, agua o gas, o un contrato de renta a nombre de la persona. El depósito inicial varía entre cero y cien dólares según la institución. Si es posible, conviene agendar cita con anticipación y solicitar un ejecutivo que hable español para que el proceso sea más fluido desde el inicio.

Un punto que los abogados de inmigración siempre enfatizan es que los bancos no están autorizados para compartir información de sus clientes con autoridades migratorias al abrir una cuenta.

¿Cómo se tramita el ITIN y cuánto tiempo tarda?

El ITIN se solicita mediante el Formulario W-7 ante el IRS y el proceso toma entre siete y nueve semanas. No es necesario pagar a nadie para tramitarlo, ya que el programa de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA), certificado por el IRS, ofrece ayuda gratuita en oficinas comunitarias en todo el país.

Puede solicitarlo cualquier persona que cobre o pague impuestos en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio. El pasaporte es el documento que más centros VITA aceptan como prueba de identidad sin pedir nada adicional.

La orden ejecutiva de Trump y lo que podría cambiar antes de agosto

La orden firmada el 19 de mayo de 2026, titulada “Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”, instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores federales a emitir nuevas guías que identifiquen el uso del ITIN como un posible factor de riesgo en la apertura de cuentas. El texto no obliga a los bancos a rechazar clientes con ITIN, pero sí puede derivar en que más instituciones exijan documentación adicional o apliquen revisiones más estrictas como parte de sus procesos.

Los plazos son concretos: la guía del Tesoro debe publicarse dentro de 60 días a partir del 19 de mayo, y los cambios propuestos a la Ley de Secreto Bancario en 90 días. Eso ubica las primeras modificaciones reales entre mediados de julio y mediados de agosto, cuando podrían comenzar a reflejarse en los requisitos que apliquen los bancos en sucursal.

La orden resultó menos agresiva de lo que muchos esperaban, según NBC News, dado que la industria bancaria presionó con fuerza para que no se convirtiera en un mandato obligatorio de recolección de datos de ciudadanía. Por ahora sigue siendo posible abrir una cuenta con ITIN en los bancos mencionados, y las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan dar ese paso antes de que los nuevos reglamentos entren en vigor y las condiciones puedan volverse más exigentes.

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