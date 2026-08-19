Nuevo pago del Seguro Social llegará mañana para nacidos entre el 11 y 20

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Los beneficiarios del Seguro Social tienen programado un nuevo pago para este miércoles 19 de agosto de 2026. En esta fecha recibirán el depósito las personas cuyo día de nacimiento se encuentra entre el 11 y el 20 y que forman parte del calendario regular de pagos.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los beneficios en diferentes fechas a lo largo del mes. El día de nacimiento determina cuándo reciben el pago la mayoría de los jubilados y otros beneficiarios, aunque existen excepciones.

¿Cuándo llegan los próximos pagos del Seguro Social en agosto?

Para los beneficiarios que reciben sus pagos según el calendario regular de los miércoles, las fechas de agosto son las siguientes:

12 de agosto: personas nacidas del 1 al 10.

personas nacidas del 1 al 10. 19 de agosto: personas nacidas del 11 al 20.

personas nacidas del 11 al 20. 26 de agosto: personas nacidas del 21 al 31.

¿Quiénes reciben el Seguro Social en otras fechas?

No todas las personas que reciben beneficios están incluidas en el calendario de los miércoles.

Quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 tienen un calendario diferente. Generalmente, sus beneficios se pagan el tercer día del mes.

También existen reglas especiales para quienes reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el Seguro Social normalmente se paga el tercer día del mes y el SSI el primero.

Cuando una fecha de pago cae en un fin de semana o feriado federal, la SSA puede adelantar el depósito al día hábil correspondiente.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

El monto del depósito tampoco es igual para todos. La cantidad depende de factores como los ingresos registrados durante la vida laboral y la edad en la que la persona comenzó a reclamar su jubilación.

En 2026, el beneficio máximo mensual para una persona que solicita la jubilación a los 62 años es de 2 mil 969 dólares.

Si espera hasta la edad plena de jubilación, el máximo puede llegar a 4 mil 152 dólares mensuales. Una persona que retrasa la solicitud hasta los 70 años puede alcanzar un máximo de 5 mil 181 dólares al mes.

Estas cantidades corresponden a trabajadores que cumplen requisitos específicos y no representan el pago habitual de la mayoría de los beneficiarios.

La SSA informó que el beneficio promedio de jubilación era de aproximadamente 2 mil 071 dólares mensuales a comienzos de 2026.

¿Por qué la edad en que solicitas el Seguro Social importa?

Solicitar el beneficio a los 62 años permite comenzar a cobrar antes, pero implica una reducción permanente frente al monto que correspondería al alcanzar la edad plena de jubilación.

Por otro lado, retrasar la solicitud después de la edad plena puede aumentar el beneficio mensual hasta los 70 años.

Esto significa que dos personas con historiales laborales similares pueden recibir cantidades diferentes dependiendo de cuándo decidieron solicitar la jubilación.

La decisión también puede estar relacionada con otros factores, como los ingresos del hogar, las necesidades económicas y los beneficios disponibles para cónyuges o sobrevivientes.

¿Qué otros factores pueden afectar cuánto recibes?

La edad no es el único elemento que determina el beneficio.

El Seguro Social utiliza el historial de ingresos registrado durante la vida laboral para calcular el beneficio de jubilación. Por eso, revisar periódicamente el registro de ingresos en my Social Security puede ayudar a detectar errores.

También es importante conocer los créditos de trabajo acumulados. Para la mayoría de los trabajadores, se necesitan 40 créditos para tener derecho a los beneficios de jubilación.

En 2026, un trabajador puede obtener hasta cuatro créditos durante el año. Los créditos se acumulan con base en los ingresos sujetos al Seguro Social y no tienen que obtenerse durante años consecutivos.

Para los inmigrantes, además, es importante diferenciar entre un Número de Seguro Social (SSN) y un ITIN. El ITIN sirve para determinados fines tributarios, pero no sustituye al SSN ni genera por sí mismo créditos para la jubilación.

¿Qué pasa si el pago no llega en la fecha prevista?

Si el depósito no aparece en la fecha programada, la SSA recomienda esperar tres días adicionales antes de comunicarse con la agencia para reportar un pago atrasado.

Los beneficiarios también pueden consultar la información de sus depósitos mediante su cuenta my Social Security, donde pueden revisar sus beneficios y otros datos relacionados con su historial.

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Check out our FAQs before you get started: https://t.co/CGNVUKliyr — Social Security (@SocialSecurity) August 18, 2026

La cuenta puede ser especialmente útil para comprobar si existe algún cambio en la información del beneficio o si el pago ya fue procesado.

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