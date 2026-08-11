Terremoto en Colombia: cómo localizar a un familiar desde Estados Unidos

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto ha dejado al menos 169 muertos y cientos de heridos, según los balances conocidos tras la emergencia. Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas.

Para quienes tienen familiares en Colombia y se encuentran en Estados Unidos, existen diferentes vías para intentar localizar a una persona con la que se perdió comunicación.

¿Dónde buscar a un familiar desaparecido tras el terremoto en Colombia?

Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana activó el servicio de Restablecimiento de Contactos Familiares (RCF).

Esta iniciativa atiende solicitudes de personas que perdieron comunicación con familiares después de una emergencia.

Desde Estados Unidos se puede solicitar orientación mediante:

WhatsApp: +57 321 213 9525

Correo electrónico: rcf@cruzrojacolombiana.org

Estos canales permiten informar sobre la pérdida de contacto y recibir orientación sobre las alternativas disponibles.

Colombia Te Busca

Otra opción es Colombia Te Busca, una plataforma que permite registrar a personas con las que se perdió contacto y consultar casos publicados.

El sitio permite reportar a una persona y actualizar la información cuando ya fue localizada.

🇨🇴 Miren esta iniciativa ciudadana: Colombia Te Busca (https://t.co/d6g38UZqGR) — una plataforma voluntaria y gratuita para ayudar a ubicar a personas tras el terremoto de hoy.



No reemplaza a las autoridades, pero puede ser clave mientras las líneas oficiales se saturan.



🔁 RT… pic.twitter.com/Ka83sijsa6 — Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) August 10, 2026

Además, la plataforma reúne números de emergencia de organismos como la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y los Bomberos.

Asimismo, puede consultarse desde Estados Unidos, por lo que no es necesario encontrarse físicamente en Colombia para realizar un reporte.

Policía y autoridades de Colombia

Si existe información sobre una persona cuyo paradero se desconoce, también pueden utilizarse los canales de emergencia disponibles en Colombia.

La línea 123 permite comunicarse con los servicios de emergencia y solicitar orientación.

Colombia Te Busca identifica además los números 112 para la Policía Nacional, 132 para la Cruz Roja Colombiana, 144 para la Defensa Civil y 119 para los Bomberos.

Si los terremotos en Colombia afectaron tu bienestar emocional, la AMPE Colombia y la @DefensaCivilCo te acompañan.

Ofrecemos atención psicosocial gratuita y confidencial vía llamada o videollamada. 💚



📲 Solicita tu acompañamiento: https://t.co/EnFxDKpI3S pic.twitter.com/RxYjMZdHTZ — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 10, 2026

¿Qué información se debe proporcionar para buscar a un familiar?

Al realizar un reporte, es importante entregar todos los datos disponibles sobre la persona buscada.

La familia debe tener preparada, en la medida de lo posible, la siguiente información:

Nombre completo

Edad

Fotografía reciente

Número de teléfono

Número de documento de identidad

Última ubicación conocida

Dirección de residencia

Lugar de trabajo o estudio

Descripción física

Ropa que llevaba

Información sobre familiares o acompañantes

Información médica relevante

Fecha y hora del último contacto

Cualquier información sobre el lugar donde podría encontrarse

También es importante indicar si la persona se encontraba en una de las zonas afectadas por el terremoto.

Mientras más precisa sea la información proporcionada, más fácil será relacionar el reporte con los registros disponibles de personas localizadas o no localizadas.

¿Cómo puede ayudar la Cancillería de Colombia desde Estados Unidos?

Las familias también pueden comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, conocido como Cancillería, cuando necesitan orientación relacionada con un ciudadano colombiano en una situación de emergencia.

El Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) funciona como uno de los canales de atención de la Cancillería.

Desde Estados Unidos, la línea gratuita indicada por la Cancillería es:

1-888-764-3326

También existe una línea de atención en Bogotá:

+57 601 382 6999

La Cancillería mantiene además canales digitales de atención, incluidos chat y videollamada.

¿A qué consulado colombiano en Estados Unidos se puede llamar?

La familia debe comunicarse preferiblemente con el consulado que corresponda al estado donde reside.

¿Dónde están los consulados de Colombia en Estados Unidos?

La Cancillería de Colombia cuenta con oficinas consulares en distintas regiones de Estados Unidos para atender a los ciudadanos colombianos. Las sedes se encuentran en Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Newark, Nueva York, Orlando, San Francisco, San Juan y Washington, D. C.

Consulado de Colombia en Miami

Teléfono: (305) 239-5399

Correo: cmiami@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Orlando

Teléfono: (407) 650-4274

Correo: corlando@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Atlanta

Teléfono: (404) 254-3206

Correo: catlanta@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Houston

Teléfono: (346) 204-4664

Correo: chouston@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Los Ángeles

Teléfono: 1-888-764-3326

Correo: closangeles@cancilleria.gov.co

Consulado General de Colombia en San Francisco

Teléfono: (415) 770-8994

Correo: csanfrancisco@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Nueva York

Teléfono: (212) 798-9000

Número de emergencia: (646) 510-1182

Correo: cnuevayork@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Newark

Teléfono: 1-855-739-3137

Correo: cnewark@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Boston

Teléfono: (617) 536-6222

WhatsApp: (857) 262-7345

Correo: cboston@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Chicago

Teléfonos: (312) 923-1196, (312) 923-9034 y (312) 923-9035

Correo: cchicago@cancilleria.gov.co

Embajada de Colombia en Washington, D. C.

Teléfono: (202) 885-9279

Correo: cwashington@cancilleria.gov.co

¿Dónde consultar información oficial sobre la emergencia?

Para evitar información falsa o reportes duplicados, la familia debe priorizar los canales de organismos oficiales y humanitarios.

Los medios de comunicación El Tiempo, Semana y Caracol TV son algunas de las fuentes que pueden utilizarse para verificar información sobre personas no localizadas.

Los números y canales pueden cambiar durante una emergencia. Por eso, antes de realizar un reporte, conviene comprobar las actualizaciones publicadas por las instituciones correspondientes.

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