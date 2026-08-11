Sube a 224 la cifra de muertos por terremoto de 7.4 en Colombia; surgen nuevos videos

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En Cali, rescatistas trabajaron en la oscuridad. Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia elevó a 224 la cifra de personas muertas y dejó más de 600 heridos, mientras continúan las labores de atención y rescate tras el fuerte movimiento que golpeó principalmente a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El saldo también incluye 165 edificios colapsados y 164 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con los últimos balances de autoridades locales.

Por la mañana de este martes, la Asociación de Alcaldes informó sobre un saldo preliminar de 169 personas muertas por el terremoto de 7.4 en Colombia; sin embargo, horas después, la agencia Reuters indicó que sumaban 224 fallecidos, según información obtenida de las autoridades.

#ATENCIÓN | España reporta 164 ciudadanos "con paradero desconocido" tras terremoto en Colombia: "No hemos podido hacer contacto con ellos". Hasta el momento, no hay españoles entre las víctimas mortales, dice el ministro de Relaciones Exteriores, José Albares. pic.twitter.com/JO4wuGEuxU — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Socorristas y voluntarios trabajaron durante la noche del lunes a contrarreloj para hallar a sobrevivientes en los inmuebles derrumbados.

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada.

“Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, agregó.

#ATENCIÓN | TRAGEDIA EN COLOMBIA: Esperanza debajo de los escombros: rescatistas de los Bomberos de Bogotá sacan con vida a un hombre, de 35 años, en Cali. "Está fuera de peligro", informan. pic.twitter.com/EIfCjKXPq6 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Las labores de rescate ocurrieron entre la oscuridad, con linternas, ya que casi todo Pereira se quedó sin electricidad.

“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años.

“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, declaró.

#ATENCIÓN | Milagro en Cali: Rescatan con vida a un hombre que había quedado atrapado en un edificio que colapsó en el barrio Capri tras fuerte temblor. pic.twitter.com/7dtzpRTxTx — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

¿Cómo está la situación en Cali?

El presidente Abelardo de la Espriella decretó un estado de emergencia en Colombia, siendo una de sus primeras acciones de gran peso a solo tres días de asumir el cargo.

Además, en Cali se estableció un toque de queda a las 06:00 horas locales, mientras los rescatistas atendían los barrios más afectados.

“Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, dijo el socorrista Nelson Moreno, quien buscaba a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas.

#ATENCIÓN | "Tendremos más de 1.000 hombres protegiendo la ciudad": Presidente De La Espriella ordena despliegue en Cali por saqueos y alteraciones del orden público. pic.twitter.com/b7EEoPaZrt — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que varios hospitales quedaron dañados, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, cuyas áreas de cardiología y pediatría colapsaron.

En cambio, varios pacientes en sillas de ruedas de la Clínica Nuestra fueron atendidos en las banquetas de Cali.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

El balance del terremoto

El sismo ocurrió a las 07:34 horas del 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, al oeste del país.

Dejó importantes afectaciones en las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, además de daños en otras zonas del occidente y centro del país.

En un reporte preliminar, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que había al menos 18 centros de salud dañados y 52 instituciones educativas afectadas.

Asimismo, siete aeropuertos sufrieron daños, por lo que se suspendieron los vuelos comerciales.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (…) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026

Mientras tanto, Estados Unidos, aliado al nuevo gobierno derechista, ofreció 15.5 millones de dólares en ayuda para atender la emergencia. Asimismo, Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador ofrecieron ayuda.

Por su parte, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está a disposición el servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

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