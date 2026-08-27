El NWS advierte sobre tormentas y vientos peligrosos en EE. UU.

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Nueva York en alerta de tormentas eléctricas. Foto: Shutterstock

Las condiciones meteorológicas en Estados Unidos no prometen apaciguarse en el corto plazo. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los próximos días serán de intenso calor, tormentas severas y lluvias torrenciales en diferentes regiones..

El pasado miércoles, Colorado tuvo fuertes tormentas, por lo que el NWS emitió alertas por tormentas severas en partes del estado, con un riesgo real de vientos dañinos de hasta 60 mph y granizo de aproximadamente una pulgada de diámetro. Para este jueves, la alerta y las intensas lluvias continúan vigentes en partes de las Grandes Llanuras y el centro del país.

Calor extremo en Texas, Los Ángeles, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Arkansas y Mississippi

Mientras tanto, el calor extremo será la principal preocupación para estados como Texas y la ciudad de Los Ángeles. El NWS mantiene avisos activos por altas temperaturas en amplias zonas del norte y centro del territorio tejano. En la ciudad de McAllen, la temperatura llegará a unos 105 °F, mientras que Harlingen alcanzará cerca de 102 °F. En otras comunidades del sur de Texas también se esperan temperaturas cercanas o superiores a los 100 °F.

Otras entidades del sur como Oklahoma, Kansas, Louisiana, Arkansas y Mississippi también sentirán con fuerza el sofocante calor. Para el viernes 28 de agosto, el calor continuará especialmente en Texas y otras partes de la región sur, donde algunas temperaturas volverán a superar los 100 °F, según explican los meteorólogos de la cadena Univision.

¿Cuándo llegan las tormentas a Nueva York?

Según los reportes especializados de FOX Weather, el frente frío que se desplaza actualmente por el noroeste de Nueva York podría provocar tormentas severas, inundaciones repentinas y una amenaza limitada de tornados en la región. Los meteorólogos de la cadena prevén que las tormentas lleguen durante la tarde de este jueves y continúen activas hasta horas de la noche.

Desde este mediodía y hasta antes de las 11:00 de la noche, la ciudad de Nueva York, el valle del Hudson, Nueva Jersey y los condados de Nassau y Fairfield están bajo alerta por inundaciones, de acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones máximas previstas son de hasta 5 cm (2 pulgadas) por hora, acumulando un total estimado de entre 2.5 y 5 cm de agua en toda la zona metropolitana.

Las mayores preocupaciones en tierras neoyorquinas

Según precisó NWS, las mayores preocupaciones en tierras neoyorquinas se centran en los vientos dañinos, puesto que las ráfagas asociadas al sistema pueden ser de 60 mph o más. Esta fuerza meteorológica podría llegar a derribar árboles, desprender cableado eléctrico y causar cortes de energía dispersos en diversos sectores de la comunidad.

Ola de calor sin tregua en Los Ángeles

Por su parte, el extremo calor registrado en Los Ángeles podría extenderse sin interrupciones hasta el próximo 30 de agosto, ya que la condición climática está impulsada por una intensa cúpula de alta presión que mantiene atrapado el aire caliente sobre la región y retrasa el esperado regreso de condiciones más frescas.

El centro de la ciudad de Los Ángeles podría acumular hasta 13 días consecutivos registrando marcas térmicas de al menos 90 grados Fahrenheit. Este fenómeno representa un periodo que podría convertirse en uno de los más prolongados en la historia meteorológica de la zona, rompiendo récords no vistos en décadas. Sin embargo, el récord absoluto en la ciudad se mantiene registrado en el año 2010, cuando el termómetro se elevó hasta unos impresionantes 113 grados Fahrenheit.

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