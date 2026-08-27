Se esperan auroras boreales en EE. UU. tras erupción de material solar

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Auroras boreales durante el eclipse lunar. Foto: Shutterstock

A la par del eclipse lunar parcial que ocurrirá este 27 y 28 de agosto, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética vigente desde el jueves hasta el sábado. La alerta se mantendrá en nivel “menor” durante la jornada del jueves y se prevé que aumente a categoría “moderada” para el viernes y el sábado.

Tormenta geomagnética en coincidencia con el eclipse lunar

Este pronóstico meteorológico espacial, caracterizado por un alto flujo procedente de un agujero coronal y seguido de una eyección de masa coronal, responde a una “erupción de material solar”, lo que provocaría un aumento directo de la respuesta geomagnética en la Tierra.

“Dependiendo de esa intensidad, la respuesta geomagnética puede intensificarse rápidamente”, escribió el SWPC en su reporte oficial.

El pronóstico contempla que se podrían observar las auroras boreales en algunos estados del norte y del Alto Medio Oeste estadounidense, abarcando franjas geográficas desde Nueva York hasta Idaho. Sin embargo, el clima local podría no ser del favorable para la observación a simple vista.

El equipo meteorológico de NBC 5 informó que, para algunas personas, los niveles podrían no alcanzar el horizonte. Este suceso ocurre a la par de observarse un eclipse lunar casi total.

Durante el jueves y la noche del viernes, la superficie lunar quedará cubierta en un 96%, convirtiéndolo en un eclipse parcialmente profundo. Este eclipse llegará luego de que Groenlandia, Islandia y España observaran un eclipse solar total.

¿Qué tanto podrán apreciarse las auroras boreales con el eclipse lunar en Estados Unidos?

El eclipse parcial lunar podría estar acompañado de un momento aún más inolvidable como lo es la aurora boreal, la cual se desplazará hacia el sur debido a la fuerza de la tormenta geomagnética.

Esto podría permitir que las auroras boreales se puedan ver tan al sur como en algunas partes del norte de Estados Unidos, desde el estado de Washington hasta el medio oeste superior, según informó The Weather Channel en su plataforma web.

No obstante, los expertos advierten que las auroras boreales serán tenues, por lo que es indispensable instalarse en zonas oscuras para vislumbrar la coincidencia de ambos fenómenos. En Canadá, estos fenómenos podrán ser mucho más notables y vistosos.

La mala noticia para los aficionados es que el punto máximo de las tormentas geomagnéticas alcanzará su nivel más alto el día después del eclipse lunar. Ante este escenario, se ha emitido formalmente una alerta por tormenta geomagnética de nivel G2 (moderada) comprendida desde el viernes hasta el sábado (28 y 29 de agosto).

¿Qué son las auroras boreales y cómo ver el fenómeno?

Si bien observar las auroras boreales es un espectáculo visual inolvidable, este brillo deslumbrante es causado directamente por la actividad del Sol, mientras que un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Luna brilla e interactúa con la sombra terrestre.

De acuerdo con las estimaciones de los astrónomos, el proceso del eclipse comienza a las 21:23 horas del jueves 27 (hora del Este de EE. UU.) y alcanza su punto máximo a las 12:13 a. m. del viernes 28 de agosto (00:13 EDT).

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