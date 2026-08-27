Vigilancia por tormenta severa en Nueva York: qué zonas enfrentan mayor riesgo de inundación y tornado

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Se emitió una advertencia de inundación para los cinco condados. Foto: AFP

El Servicio Meteorológico Nacional colocó a la ciudad de Nueva York bajo vigilancia de tormenta severa ante el riesgo de vientos dañinos, granizo y la posibilidad de un tornado aislado en zonas del área metropolitana, de acuerdo con NY1.

La Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad, según el aviso oficial publicado en el portal de la alcaldía, emitió además una advertencia de inundación para los cinco condados y un aviso de viaje ante el riesgo de calles anegadas y ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora para el jueves 27 de agosto.

De acuerdo con el aviso oficial de la ciudad, se esperan acumulados de lluvia de entre media pulgada y dos pulgadas y media en las zonas más afectadas, además de la posibilidad de granizo pequeño, con la ciudad clasificada en riesgo marginal (nivel 1 de 5) de tormentas severas y en riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvia excesiva e inundaciones repentinas, dos categorías de riesgo distintas entre sí.

¿Qué zonas enfrentan mayor riesgo?

La vigilancia de tormenta severa y la advertencia de inundación cubren los cinco condados de la ciudad, pero Staten Island fue la primera en registrar impacto directo: el Servicio Meteorológico Nacional emitió ahí una advertencia de inundación repentina que expiró a las 3:30 p.m., hora del Este, según NY1.

Por las inundaciones cerca de Richmond Valley, la Autoridad Metropolitana de Transporte suspendió el servicio del tren de Staten Island entre las estaciones de Huguenot y Tottenville.

La vigilancia de tormenta severa vence a las 8 p.m., hora del Este, y la advertencia de inundación se mantiene hasta las 11 p.m.

🌧️ ¡New Yorkers, prepárense para la lluvia y las tormentas este jueves 27 de agosto!⁰ ⁰⚠️ Hay una Vigilancia de Inundaciones (Flood Watch) vigente este jueves de 12 p.m. a 11 p.m. Se esperan períodos de lluvia y tormentas durante la tarde y la noche, con posibles lluvias… pic.twitter.com/dHPdO0HRUU — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) August 27, 2026

¿Qué tan probable es que se forme un tornado en la zona?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha emitido ninguna alerta ni advertencia de tornado para los cinco condados de la ciudad de Nueva York. El riesgo de un tornado aislado se concentra, según el pronóstico más reciente de NBC New York, en el centro y el norte de Nueva Jersey y en el valle del Hudson, fuera del área inmediata de la ciudad, aunque la posibilidad no está descartada por completo mientras se mantenga activo el sistema de tormentas.

Se trata de una situación cambiante que puede modificarse en cuestión de minutos, por lo que las alertas oficiales deben consultarse de forma directa.

¿Cómo prepararte ante la posibilidad de inundaciones repentinas?

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Manejo de Emergencias, emitido ante condiciones similares que sufrió la ciudad el pasado 20 de agosto, estas son las recomendaciones generales a seguir

Evitar calles, cuartos, estaciones del metro y cualquier otra zona inundada; nunca conducir, andar en bicicleta ni caminar por agua de inundación

Si se vive en un sótano o un espacio bajo el nivel de la calle, mantenerse alerta a los cambios de condiciones y estar preparado para subir a un piso más alto u otro lugar más seguro antes de que comience la inundación, sin esperar a que el agua entre a la vivienda

Seguir de inmediato cualquier indicación oficial si se emite una advertencia de inundación repentina u otra instrucción de emergencia para la zona

Mantener cargados los teléfonos, equipos médicos y otros dispositivos esenciales

Verificar el estado de familiares, vecinos, personas mayores o quienes puedan necesitar ayuda adicional antes y durante la tormenta

Llamar al 911 en caso de peligro inmediato

¿Cómo saber si la alerta cambia?

La forma más directa de dar seguimiento a los cambios es a través de Notify NYC, el sistema oficial de alertas de la ciudad, disponible en on.nyc.gov/NOTIFYNYC o llamando al 311. Ese canal notifica en tiempo real si el Servicio Meteorológico Nacional emite una advertencia de tornado o extiende alguna de las vigilancias actuales.

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