Cómo elegir un abogado de accidentes de carro que hable español en Texas: qué preguntar en la consulta gratis

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Después de un accidente de tránsito en Texas, una consulta con un abogado puede ayudar a conocer las opciones legales y la forma de enfrentar una reclamación ante una aseguradora.

Para quienes prefieren comunicarse en español, también es importante comprobar que puedan entender las explicaciones y documentos relacionados con el caso.

No todos los abogados tienen la misma experiencia ni ofrecen las mismas condiciones. Por eso, la primera consulta puede servir para comparar opciones antes de firmar un contrato.

¿Qué debe tener un abogado de accidentes en Texas?

El primer paso es comprobar que el abogado esté autorizado para ejercer en Texas y tenga experiencia en lesiones personales y accidentes de vehículos, de acuerdo con el sitio web de Texas Law Help.

Durante la consulta, pregunta cuántos años lleva ejerciendo, qué porcentaje de su práctica corresponde a lesiones personales, si ha manejado accidentes similares y quién estará a cargo del caso.

También es válido preguntar si ha llevado casos contra compañías de seguros y si está dispuesto a llevar el caso a juicio cuando sea necesario.

¿Qué preguntas hacer sobre el accidente?

La primera consulta debe permitir al abogado conocer las circunstancias del accidente y explicar si existe una posible reclamación.

Algunas preguntas útiles son:

¿Considera que tengo una reclamación válida?

El abogado debería explicar qué elementos respaldan el caso y cuáles podrían representar dificultades. Una evaluación seria no debería basarse únicamente en la promesa de obtener una determinada cantidad de dinero.

¿Quién podría ser responsable?

Dependiendo de las circunstancias, la responsabilidad podría involucrar al otro conductor, una empresa, un empleador u otra parte.

¿Qué tipo de compensación podría reclamar?

El abogado puede explicar qué daños podrían estar disponibles según las circunstancias, incluidos gastos médicos, pérdida de ingresos y otros perjuicios relacionados con las lesiones.

¿Cómo comprobar que el abogado atiende en español?

No basta con que el bufete anuncie servicios en español. Es importante saber quién se comunicará con el cliente durante el proceso.

Estas son algunas preguntas útiles:

¿Puedo comunicarme directamente con el abogado en español?

¿Quién será mi contacto principal?

¿El contrato está disponible en español?

¿Las comunicaciones importantes pueden realizarse en español?

Si el abogado no habla español, ¿el bufete ofrece un intérprete?

El directorio del State Bar of Texas también permite consultar información sobre idiomas en los perfiles de algunos abogados.

¿Qué pruebas necesito conservar?

Fotografías, videos, informes policiales, registros médicos, facturas, información de testigos y comunicaciones con las aseguradoras pueden ser importantes para el caso.

¿Cuál es el plazo para demandar después de un accidente?

En Texas, el plazo general para presentar una demanda por lesiones personales es de dos años, aunque existen excepciones.

Por eso, una de las primeras preguntas al abogado debe ser cuál es el plazo que corresponde al caso y desde qué fecha comienza a contarse.

No conviene esperar hasta que el plazo esté próximo a vencer para buscar asesoría.

¿Qué documentos llevar a la consulta?

Si están disponibles, debes llevar:

Informe policial

Fotografías y videos del accidente

Información de conductores y testigos

Datos del seguro

Registros y facturas médicas

Información sobre días de trabajo perdidos

Comunicaciones recibidas de las aseguradoras

No es necesario tener todos los documentos para realizar una primera consulta.

¿Cómo se le paga a un abogado en Texas?

El tipo de honorario depende del abogado, del caso y del acuerdo firmado. TexasLawHelp identifica varias modalidades de pago, entre ellas los honorarios por contingencia, fijos, por hora y los anticipos de honorarios.

En los casos de lesiones personales, como los accidentes de carro, es común encontrar acuerdos de contingencia.

En esta modalidad, el abogado recibe un porcentaje de la compensación obtenida. Antes de firmar, es importante preguntar qué porcentaje cobrará, qué gastos adicionales pueden surgir y qué ocurre si no se obtiene una compensación.

¿La consulta inicial siempre es gratuita?

No necesariamente. Algunos abogados ofrecen consultas gratuitas, pero las condiciones dependen del profesional.

El servicio de referencia del State Bar of Texas puede conectar a una persona con un abogado y establecer una tarifa de hasta 20 dólares por una consulta inicial de 30 minutos con el profesional referido.

Por eso, antes de acudir a una cita, conviene confirmar si tiene algún costo.

¿Dónde buscar un abogado o ayuda legal en Texas?

Para personas que cumplen determinados requisitos de elegibilidad, también existen organizaciones de asistencia legal.

Legal Aid of NorthWest Texas (LANWT)atiende 114 condados del norte y oeste; Lone Star Legal Aid (LSLA) cubre 72 condados del este y la costa del Golfo; y Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) presta servicios en 68 condados del suroeste del estado.

Estas organizaciones trabajan principalmente en asuntos como derecho familiar y protección de poblaciones vulnerables, por lo que es necesario confirmar si pueden atender una situación relacionada con accidentes de tránsito.

TexasLawHelp también ofrece información en español sobre cómo seleccionar un abogado y encontrar asistencia legal.

Para buscar ayuda, también se puede contactar al State Bar of Texas al 800-204-2222, extensión 1855 para consultar el directorio nacional de organizaciones de asistencia legal o revisar el directorio de referencias del propio colegio de abogados.

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