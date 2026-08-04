Qué hacer tras sufrir un accidente de auto en Estados Unidos

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Sufrir un accidente de tránsito en Estados Unidos puede ser una experiencia estresante, pero actuar correctamente durante los primeros minutos puede marcar una gran diferencia para proteger la salud, facilitar el proceso con la aseguradora y resguardar los derechos de todas las personas involucradas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) y el National Safety Council (NSC) recomiendan seguir una serie de pasos antes de presentar un reclamo al seguro o buscar asesoría legal.

Detén el vehículo y protege la escena

Lo primero en un accidente de tránsito en Estados Unidos es detener el automóvil en un lugar seguro y activar las luces intermitentes para advertir a los demás conductores.

Si el accidente es menor y los vehículos pueden moverse sin poner en riesgo a otras personas, el NSC recomienda retirarlos de los carriles de circulación para reducir el riesgo de un segundo choque.

Si existen lesiones graves o el vehículo no puede desplazarse de forma segura, lo recomendable es permanecer en el lugar hasta que lleguen los servicios de emergencia.

Comprueba si hay personas lesionadas

Antes de preocuparte por los daños materiales, verifica si tú, tus pasajeros o los ocupantes del otro vehículo necesitan atención médica.

Si existe cualquier persona lesionada, llama inmediatamente al 911 para solicitar asistencia médica y policial. El Departamento de Transporte de Estados Unidos recuerda que una atención rápida puede reducir la gravedad de las lesiones tras un accidente.

Llama a la policía

Aunque el choque parezca menor, muchas aseguradoras recomiendan contar con un reporte policial.

En algunos estados la ley exige informar determinados accidentes a las autoridades, especialmente cuando existen lesiones, fallecidos o daños materiales que superan ciertos montos establecidos por la legislación local.

Intercambia información con el otro conductor

Cuando la situación sea segura, intercambia información básica con los demás conductores involucrados.

Procura anotar:

Nombre completo

Número de teléfono

Dirección

Número de licencia de conducir

Matrícula del vehículo

Compañía aseguradora

Número de póliza

Si existen testigos, también conviene solicitar sus datos de contacto.

Documenta el accidente con fotografías

Las imágenes pueden ser una de las pruebas más importantes durante un reclamo al seguro.

Procura tomar fotografías de:

Daños de todos los vehículos

Matrículas

Posición de los automóviles

Señales de tránsito

Marcas de frenado

Estado de la carretera

Condiciones del clima

Lesiones visibles, si las hubiera

También puede ser útil grabar un video del lugar antes de que los vehículos sean retirados.

No admitas responsabilidad

Después de un accidente es normal querer disculparse, pero los especialistas recomiendan evitar comentarios que puedan interpretarse como una admisión de culpa.

Lo más recomendable es responder únicamente a las preguntas de la policía y proporcionar información objetiva sobre lo ocurrido.

La determinación de responsabilidades corresponde posteriormente a las autoridades, las aseguradoras o los tribunales, según cada caso.

Busca atención médica aunque te sientas bien

Algunas lesiones aparecen varias horas o incluso días después del accidente.

Por esa razón, los especialistas recomiendan acudir a una evaluación médica si existió un impacto importante, incluso cuando inicialmente no exista dolor.

Los informes médicos también pueden resultar importantes para cualquier reclamación posterior relacionada con lesiones.

Reporta el accidente a tu aseguradora

La mayoría de las pólizas exige informar sobre el accidente de tránsito en Estados Unidos lo antes posible. Comunícate con tu compañía de seguros y proporciona únicamente información verificada sobre lo ocurrido. Conserva el número del reclamo y cualquier documento que la aseguradora te entregue durante el proceso.

¿Debes informar el accidente al DMV?

Las reglas cambian según el estado.

Por ejemplo, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) exige presentar determinados reportes cuando el accidente provoca lesiones, fallecidos o daños materiales que superan los límites establecidos por la legislación estatal. Otros estados aplican requisitos distintos.

Por ello, conviene revisar las normas del DMV correspondiente al estado donde ocurrió el choque.

Conserva toda la documentación

Después del accidente guarda toda la información relacionada con el caso.

Entre los documentos más importantes se encuentran:

Reporte policial

Fotografías

Facturas médicas

Presupuestos de reparación

Comunicaciones con la aseguradora

Datos de los testigos

Mantener un registro organizado puede facilitar cualquier trámite posterior.

¿Cuándo conviene consultar a un abogado?

No todos los accidentes requieren representación legal.

Sin embargo, puede ser recomendable buscar asesoría cuando:

Existen lesiones graves

Hay desacuerdo sobre quién tuvo la responsabilidad

La aseguradora rechaza el reclamo

Los daños económicos son elevados

Consultar a un abogado no significa iniciar una demanda, sino conocer cuáles son las opciones disponibles antes de tomar decisiones importantes.

En cualquier caso, actuar con calma, seguir las recomendaciones de seguridad y conservar toda la información relacionada con el accidente puede facilitar tanto los trámites con el seguro como cualquier procedimiento legal posterior.

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