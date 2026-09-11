9/11: Los eventos conmemorativos en Nueva York a los que aún puedes asistir hoy

La ciudad de Nueva York conmemora este viernes 11 de septiembre el 25 aniversario de los atentados del 9/11 con distintos actos abiertos al público a los que puedes asistir hoy.

Las actividades incluyen ceremonias en memoria de los 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que murieron ese día, homenajes a residentes de Staten Island y una jornada de recuerdo en una estación de bomberos ubicada frente al World Trade Center, de acuerdo con la sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Nueva York.

¿A qué hora son los eventos del 9/11 a los que puedes asistir hoy en Nueva York?

8:30 am (ET) — Ceremonia del 25 aniversario en el 9/11 Memorial

La ceremonia comenzará a las 8:30 a. m. en la plaza del 9/11 Memorial. Sin embargo, el espacio abrirá a las 7:00 a. m. únicamente para familiares de las víctimas y permanecerá cerrado al público general durante el acto.

Quienes no puedan ingresar podrán seguir la ceremonia en vivo a través del sitio oficial del 9/11 Memorial. La plaza tiene previsto reabrir al público durante la tarde, aunque todavía no se ha anunciado una hora exacta.

11:30 am (ET) — Homenaje en el FDNY Fire Museum

El FDNY Fire Museum, ubicado en 278 Spring Street, Manhattan, realizará a las 11:30 a. m. una ceremonia de colocación de una ofrenda floral.

Los visitantes también podrán conocer la historia del FDNY y su respuesta al 9/11 mediante las exhibiciones y objetos que conserva el museo.

Durante todo el día — Ten House

El público podrá visitar durante toda la jornada el Ten House, sede de Engine 10 y Ladder 10, en 124 Liberty Street, Manhattan.

La estación está ubicada frente al área donde se encontraba el World Trade Center y permitirá a los visitantes acercarse para rendir homenaje a los bomberos que murieron durante los atentados.

6:00 pm (ET) — Postcards Memorial

En Staten Island se realizará una ceremonia en el Postcards Memorial para recordar a los residentes del distrito que murieron durante los atentados.

El programa oficial identifica la actividad para este viernes 11 de septiembre,

6:30 pm — Ceremonia en Yankee Stadium

Los New York Yankees y New York Mets tendrán una ceremonia especial por el 9/11 a las 6:30 p. m. en el Yankee Stadium, en el Bronx.

El partido comenzará a las 7:05 p. m. y forma parte de una serie de tres encuentros que se extenderá hasta el 13 de septiembre. La jornada incluirá tributos a los primeros respondedores y a las personas que murieron durante los atentados.

Desde el anochecer — Tribute in Light

El Tribute in Light volverá a iluminar el cielo de Nueva York desde el anochecer del 11 de septiembre hasta el amanecer del 12 de septiembre, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas permitan su realización.

Las dos columnas de luz podrán observarse desde distintos puntos de la ciudad.

¿Qué debes tomar en cuenta si vas a Lower Manhattan?

Quienes planeen asistir a los eventos del 9/11 hoy en el área del World Trade Center deben prever cierres de calles y amplios perímetros de seguridad durante la mañana.

Las restricciones vehiculares están previstas al sur de Canal Street, entre Broadway y West Street. Además, la línea 1 no hará parada en WTC Cortlandt durante la operación de seguridad de la mañana.

La ceremonia oficial del FDNY en FerryHawks Stadium, en Staten Island, es privada y está reservada para familiares de los miembros del departamento fallecidos el 11 de septiembre de 2001 y en los años posteriores. Por tanto, no es una actividad disponible para el público general.

Quienes prefieran conmemorar el 9/11 desde el servicio a la comunidad también pueden participar en jornadas de voluntariado en Nueva York, con actividades enfocadasen apoyo comunitario, distribución de alimentos, organización de espacios y otras iniciativas.

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