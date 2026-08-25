Esta es la factura millonaria que genera el sarampión en Estados Unidos

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Foto: Shutterstock

El sarampión está generando una factura millonaria en Estados Unidos. Una investigación publicada en la revista Vaccine estima que cada caso registrado durante un brote puede representar un costo de 43 mil 204 dólares, una cantidad que aumenta hasta 58 mil 592 dólares cuando se incluyen los gastos de respuesta de las autoridades sanitarias.

El cálculo adquiere mayor relevancia este año, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 2 mil 777 casos confirmados hasta el 20 de agosto de 2026, el número más alto registrado en el país desde 1991.

El sarampión tiene un alto costo económico en Estados Unidos

El estudio revisó investigaciones y reportes sobre brotes de sarampión ocurridos en Estados Unidos entre 2000 y 2025.

Los investigadores analizaron 19 estudios y ocho informes adicionales que documentaron los costos asociados con brotes registrados en 18 estados. Los brotes estudiados tuvieron desde un caso hasta 802 infecciones.

El costo promedio por caso fue de 43 mil 204 dólares. Cuando se incorporaron los gastos de la respuesta de salud pública, el promedio aumentó a 58 mil 591 dólares por caso.

La diferencia refleja los recursos que deben movilizar las autoridades cada vez que aparece un contagio.

Entre las acciones necesarias están la investigación de cada caso, la identificación de personas expuestas, el seguimiento de contactos, las medidas de cuarentena y las campañas de vacunación.

El estudio también calculó un costo promedio de 443 dólares por cada contacto identificado durante un brote.

El récord de casos eleva aún más la factura

Los cálculos del estudio permiten dimensionar el impacto económico de los brotes registrados recientemente.

En 2025, Estados Unidos confirmó 2 mil 289 casos de sarampión, de acuerdo con los datos utilizados por los investigadores. Al aplicar el costo estimado, el impacto económico de ese brote alcanzó aproximadamente 134 millones de dólares cuando se consideran los gastos de respuesta de salud pública.

Half a million dollars.



That’s about how much it cost several public health agencies to contain one small measles outbreak in the Denver area this year.



Here’s why the public health response to measles outbreaks is so expensive: https://t.co/xGDDVl7ZAy — The Washington Post (@washingtonpost) August 24, 2026

La cifra de 2026 ya es superior. Los CDC reportaron 2 mil 777 casos confirmados hasta el 20 de agosto, distribuidos en 47 jurisdicciones. El número supera los registrados durante todo 2025 y representa el nivel más alto desde 1991.

Además, 94% de los casos registrados este año está relacionado con brotes, según los CDC.

La cifra representa un problema adicional porque los cálculos económicos se basan únicamente en casos identificados y documentados. Los contagios que no llegan a detectarse no forman parte de estas estimaciones.

La vacunación puede evitar estos gastos

Los investigadores del estudio concluyeron que los brotes de sarampión son en gran medida prevenibles mediante la vacunación y una respuesta adecuada de los sistemas de salud.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR, ofrece una protección elevada contra la enfermedad. Los CDC indican que una dosis es aproximadamente 93% efectiva, mientras que dos dosis elevan la protección hasta 97%.

El problema aparece cuando las tasas de vacunación disminuyen en determinadas comunidades y permiten que el virus encuentre suficientes personas susceptibles para continuar circulando.

Para detener la transmisión del sarampión se necesita una cobertura de vacunación cercana a 95% de la población.

Cuando la cobertura cae por debajo de ese nivel, aumenta la posibilidad de que un caso importado termine generando un brote.

La situación también tiene consecuencias que van más allá de los gastos de los departamentos de salud. Las personas enfermas pueden necesitar atención médica, permanecer aisladas y faltar a la escuela o al trabajo, aunque esos costos indirectos no siempre aparecen reflejados en las estimaciones disponibles.

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