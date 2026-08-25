La canción que podría seguir haciendo millonaria a la familia de Dolly Parton

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Dolly Parton fue cantante, compositora y filántropa. Foto: C. Beust / Shutterstock

La cantante y actriz Dolly Parton, ícono de la música country que falleció este martes, será recordada por exitosos temas como “Jolene” o “Islands in the Stream”, a dueto con Kenny Rogers. Sin embargo, hay una canción especialmente interesante y que podría seguir haciendo millonaria a su familia.

Se trata de “I Will Always Love You”, una balada romántica que escribió en 1974 y que alcanzó los primeros lugares en las listas de Hot Country.

En poco tiempo se convirtió en una mina de oro y el mismísimo Elvis Presley deseaba versionar el tema. Sin embargo, la intérprete concedió una entrevista a BBC Radio 2, en 2023, y reveló que nunca le permitió grabarla, debido a que el manager de Presley, Tom Parker, exigió la mitad de los derechos.

Aquella decisión de negarse, que en la entrevista Dolly Parton calificó de “sabia y acertada”, le permitió continuar asegurando una enorme fuente de ingresos y regalías, que ahora tras su fallecimiento, serían heredadas por sus familiares más cercanos.

Según la revista Forbes, su catálogo musical está valorado en unos 120 millones de dólares.

¿Cómo la canción de Dolly Parton alcanzó el éxito planetario?

Dolly Parton, que estuvo casada con el empresario Carl Dean, siempre conservó los derechos de “I Will Always Love You” y en los años 80 lanzó una nueva versión que también ocupó los primeros puestos en el género country. No obstante, el tema alcanzaría una cima que nadie calculó.

Casi 20 años después de que Lawrence Kasdan escribiera el guion de la película “El guardaespaldas”, según la columna “The Number Ones”, de Stereogum , fue el actor Kevin Costner quien sugirió que Whitney Houston cantara una canción country.

Después de muchos ensayos, el productor musical David Foster reformuló por completo el tema de Dolly Parton para adaptarla al impresionante rango vocal de Whitney. Seguidamente, entraron en conversaciones que, a diferencia del episodio con el manager de Elvis Presley, no tocaban sus derechos de autoría. La película se estrenó en 1992 y, lo demás, fue historia.

Según reseñas de medios como El País, solo en la década de 1990, Dolly Parton ganó más de 10 millones de dólares únicamente en regalías por la versión de Whitney Houston. De acuerdo con Forbes, el tema permaneció 14 semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

La propia cantante contó que la primera vez que escuchó la versión de Whitney en la radio, mientras conducía, tuvo que detener su auto de inmediato. La potencia de la voz de Houston y el impacto emocional que sintió casi la hacen chocar.

El gesto de gratitud que Dolly Parton tuvo con Whitney Houston

En 2021, cuando participó en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Dolly Parton reveló que parte del dinero que ganó, gracias a la versión de Whitney, lo usó para comprar un gran complejo comercial en un barrio de población mayoritariamente negra en Nashville, Tennessee. Todo en honor a Houston.

“Pensé: ‘Esto es genial. Voy a estar aquí con su gente, que también es mi gente’. Me encanta haber gastado ese dinero en un complejo y pensar: ‘Esta es la casa que construyó Whitney'”, dijo la cantante en aquel show.

Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012, a los 48 años, en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles.

El legado de Dolly Parton

Aunque “I will always love you” alcanzó niveles estratosféricos en la industria musical, la genialidad de Dolly Parton como compositora quedó inmortalizada en el Salón de la Fama de los Grammy (ganó 11), gracias a himnos intergeneracionales.

En 2023 lanzó su versión de tema de The Beatles, “Let IT Be”, en colaboración con Paul McCartney y Ringo Starr, que formó parte de su próximo álbum titulado “Rockstar”.

Más allá de los escenarios, construyó un descomunal imperio comercial e inmobiliario que tiene como joya de la corona a “Dollywood”, su propio parque temático en Tennessee y que atrae a millones de visitantes anualmente.

Y a la par de su éxito comercial, también tuvo una faceta filantrópica que ahora de las más entrañables. A través de la “Fundación Dollywood” y su programa “The Imagination Library”, donó más de 200 millones de libros gratuitos a niños de todo el mundo para combatir el analfabetismo infantil.

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