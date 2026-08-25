Dolly Parton habló de su salud antes de morir: sus últimas palabras

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Dolly Parton fue cantante, compositora y filántropa. Foto: C. Beust / Shutterstock

Ante el lamentable fallecimiento de la cantante y compositora, Dolly Parton se abrió recientemente en una profunda conversación con la revista People, en la que contó la serie de problemas de salud que padecía en este último tiempo. Sin embargo, pese a las complicaciones físicas, la artista insistía en que no podía dejar de trabajar ni alejarse de los escenarios.

Problemas de salud tras el fallecimiento de su esposo

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, dijo Parton a People, el pasado viernes 21 de agosto. El sensible fallecimiento de la estrella de la música fue confirmado formalmente por su sobrino, Bryan Seaver, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram este martes 25 de agosto.

“No es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, agregó durante la entrevista, recordando además que estuvo “deprimida durante varios meses por problemas femeninos” a principios de la década de 1980.

Parton, quien falleció a los 80 años, le confesó a People que, a pesar de los constantes contratiempos médicos, su intención siempre había sido mantenerse activa e involucrada dentro de la industria del entretenimiento. Estos problemas de salud los relacionó a la atención que le brindó a su difunto esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

“Sigo trabajando”: su visión sobre la salud, la era digital y nuevos proyectos

“Creo que, como vivimos en un mundo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con las redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando”.

En el marco de ese constante espíritu de renovación, a People le contó que estaba trabajando activamente para mantenerse conectada con las nuevas generaciones de oyentes y ofrecerles una experiencia musical completamente diferente.

Su empresa se encontraba creando “actuaciones con avatares”, detalló Parton, añadiendo que la propuesta tecnológica apenas se encontraba en las “primeras etapas de desarrollo”.

En la que terminaría siendo su última entrevista con vida, Parton contó abiertamente que estos quebrantos de salud la obligaron a cancelar una ansiada aparición en vivo dentro de su reconocido parque temático Dollywood, durante la presentación de NightFlight Expedition.

Ante la imposibilidad médica de asistir en persona al recinto, realizó una videoconferencia especial donde se le vio lucir unas icónicas alas de mariposa ondeando a sus espaldas. Allí les explicó a los asistentes que sus médicos de cabecera le habían aconsejado rotundamente no viajar hacia Pigeon Forge, Tennessee.

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