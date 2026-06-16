Dónde aplicarse la vacuna contra el sarampión sin gastar cientos de dólares en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

MARVIN RECINOS / AFP

En medio del repunte de casos de sarampión en distintas zonas de Estados Unidos durante 2026, muchas familias se están haciendo la misma pregunta: ¿dónde puedo conseguir la vacuna contra el sarampión gratis o sin que afecte mi bolsillo? La respuesta es más sencilla de lo que parece.

Existen programas federales, departamentos de salud locales, clínicas comunitarias y farmacias que ofrecen la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) sin costo o a precios reducidos para millones de personas en todo el país.

Y es que la preocupación no es menor. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen en la actualidad y los expertos en salud pública insisten en que la vacunación sigue siendo la mejor defensa para evitar brotes que pueden afectar especialmente a niños pequeños y personas vulnerables.

A recent @CDCgov analysis of the 2025 West Texas measles outbreak underscores the potential severity of measles infection AND significance of vaccination, finding that of the 325 cases reported between January and March 2025, 60 (18.5%) required hospitalization.… — The Partnership to Fight Infectious Disease (PFID) (@ThePFID) June 4, 2026

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el sarampión gratis en Estados Unidos?

Los niños tienen acceso a una de las herramientas más importantes de prevención: el Programa de Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Este programa permite que menores de 18 años reciban vacunas gratuitas si cumplen al menos uno de estos requisitos:

Son elegibles para Medicaid.

No tienen seguro médico.

Tienen cobertura insuficiente para vacunas.

Son indígenas americanos o nativos de Alaska.

La vacuna es gratuita. Aunque algunos proveedores pueden cobrar una tarifa administrativa, la ley establece que a ningún niño lo pueden rechazar si su familia no puede pagar ese cargo.

Lo interesante es que los padres no necesitan presentar pruebas complicadas para demostrar la elegibilidad. Generalmente, el proveedor médico realiza algunas preguntas básicas sobre el seguro médico y la situación del menor.

¿Dónde encontrar vacunas gratuitas contra el sarampión cerca de mí?

La búsqueda suele comenzar en los departamentos de salud estatales y locales.

Gracias a los fondos federales destinados a programas de inmunización, muchas agencias de salud pública ofrecen vacunas gratuitas o de bajo costo para personas sin seguro médico o con cobertura insuficiente.

También existen otras alternativas:

Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC, por sus siglas en inglés).

Clínicas de salud rural.

Centros de salud comunitarios.

Hospitales públicos.

Escuelas participantes.

Farmacias inscritas en programas de vacunación.

Los CDC también recomiendan usar el localizador de vacunas que se encuentra disponible en Vaccines.gov. Desde ahí podrán encontrar farmacias y clínicas cercanas que colocan la vacuna MMR.

¿Los adultos sin seguro pueden vacunarse contra el sarampión?

La respuesta es sí.

Este es un dato que muchas personas desconocen. La mayoría de los seguros privados, Medicare y numerosos planes de salud cubren la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola sin costo para el paciente cuando se administra dentro de la red médica que le corresponde a los pacientes.

Pero incluso quienes no tienen seguro cuentan con opciones.

Los departamentos de salud locales reciben recursos federales mediante la llamada Sección 317 de la Ley del Servicio de Salud Pública. Esos fondos permiten comprar vacunas para adultos sin seguro o con cobertura insuficiente.

Además, los centros de salud comunitarios suelen ajustar sus tarifas de acuerdo a los ingresos de cada familia. En algunos casos, el costo puede ser mínimo o incluso inexistente.

¿Cuánto cuesta la vacuna MMR si se paga del bolsillo de cada paciente?

Los costos pueden ser muy variables.

De acuerdo con información citada por U.S. News, basada en datos de los CDC, las vacunas de rutina en Estados Unidos pueden costar entre $20 y más de $300 dólares por dosis cuando una persona las paga completamente de su bolsillo.

Por eso vale la pena comparar precios entre farmacias. CVS, Walgreens, Walmart, Costco, supermercados con farmacia e incluso establecimientos independientes pueden ofrecer precios distintos para la misma vacuna.

Algunas cadenas también cuentan con programas de descuentos especiales para personas sin seguro médico.

¿Por qué es importante mantenerse vacunado contra el sarampión?

La vacunación no solo protege a quien recibe la dosis. También ayuda a crear inmunidad colectiva y reduce la propagación del virus dentro de la comunidad.

Los especialistas recuerdan que millones de adultos en Estados Unidos siguen enfrentando barreras económicas para acceder a servicios preventivos. Sin embargo, existen más recursos de los que muchas personas imaginan.

Para las familias que buscan una vacuna contra el sarampión gratis en Estados Unidos, la recomendación más práctica es contactar primero al departamento de salud local o a un centro comunitario cercano. En muchos casos, la protección ya está disponible y el costo puede ser mucho menor de lo esperado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.