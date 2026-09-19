Desfile de la Independencia de México en Nueva York 2026: cuándo, dónde y cómo verlo este domingo

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Desfile de Independencia de México en Nueva York en 2025 | Foto: AFP

El Desfile de la Independencia de México en Nueva York 2026 se celebrará este domingo 20 de septiembre en Manhattan, con una jornada dedicada a las tradiciones, la música y la herencia cultural mexicana.

La edición número 32 del evento comenzará a las 12:00 del mediodía y recorrerá Madison Avenue, desde East 38th Street hasta East 27th Street.

La entrada será gratuita, por lo que quienes deseen disfrutar de esta celebración podrán acercarse a la ruta del desfile.

¿Cuándo y dónde será el desfile de México en Nueva York?

La celebración está programada para el domingo 20 de septiembre de 2026, a partir de las 12 p.m. ET, según la información publicada por la Oficina del Presidente del Distrito de Manhattan.

El punto de inicio estará ubicado en la intersección de Madison Avenue y East 38th Street. Desde allí, el recorrido avanzará hacia el sur por Madison Avenue hasta llegar a East 27th Street, también en Manhattan.

La ruta permitirá a los asistentes ubicarse en distintos puntos de la avenida para observar el paso de los contingentes y disfrutar de las actividades culturales que forman parte de esta tradición.

¿Cómo ver el desfile de la Independencia de México 2026?

Las personas que deseen disfrutar del desfile podrán hacerlo de manera presencial y sin costo, acercándose a Madison Avenue, entre East 38th Street y East 27th Street, durante el horario previsto para la actividad.

Para quienes no puedan trasladarse hasta Manhattan, la página oficial del evento (The Mexican Day Parade) es una referencia para consultar información adicional sobre la celebración.

26th Street Mexican Independence Parade pic.twitter.com/1WavUplSZz — Chicago Fire Media (@CFDMedia) September 13, 2026

Quienes busquen verlo desde casa deberán consultar los canales oficiales de la organización para conocer si se anuncia alguna cobertura digital con imágenes en vivo, lo que hasta el momento no tiene confirmación oficial.

Por otro lado, quienes no vayan a acudir a las celebraciones, hay que tener en cuenta que estarán cerradas las calles mencionadas mientras se desarrolla la actividad.

¿Por qué se celebra la Independencia de México en Nueva York?

La fecha se encuentra vinculada con las celebraciones patrias mexicanas, que conmemoran el inicio del movimiento de Independencia de México, cuyo aniversario se recuerda cada 16 de septiembre.

Representa un espacio para reconocer las raíces, las costumbres y las expresiones culturales de la comunidad mexicana en Nueva York.

Los mexicanos representan aproximadamente el 23% de todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos, con unos 10.9 millones de personas nacidas en México residiendo en el país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), mediante la American Community Survey (ACS).

De acuerdo con la descripción oficial del evento, la celebración reúne elementos como la música, la danza, el arte, la cultura y la convivencia familiar.

Además, busca destacar las contribuciones de los neoyorquinos de ascendencia mexicana y promover la participación de personas de diferentes orígenes.

La organización del evento se remonta a 1994 y tradicionalmente se lleva a cabo el tercer domingo de septiembre.

Zohran Mamdani celebró la Independencia con los mexicanos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se sumó el domingo 13 de septiembre, a las celebraciones por la Independencia de México en Sunset Park, Brooklyn.

El mandatario participó en la ceremonia del Grito de Independencia organizada por el Consulado General de México en Nueva York, encabezado por el cónsul general Marcos Augusto Bucio, y compartió el festejo con integrantes de la comunidad mexicana.

Mexico’s fight for independence is the triumph of a people determined to shape their own future.



Today, I was proud to be the first New York City Mayor to march in Sunset Park’s Mexican Independence Day Parade alongside a community that has fostered cultural pride across… pic.twitter.com/kZ30Q03IbF — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 14, 2026

“Hoy, estuve orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en desfilar en el Desfile del Día de la Independencia Mexicana de Sunset Park junto a una comunidad que ha fomentado el orgullo cultural a través de generaciones”, escribió Mamdani a través de su cuenta oficial en la red social X luego del evento.

El mandatario se convirtió en el primer alcalde de Nueva York en marchar en el Desfile de la Independencia de México de Sunset Park, donde fungió como Gran Mariscal.

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