Bad Bunny, Rubén Blades y Residente comienzan a rodar ‘Porto Rico’, la película más ambiciosa de René

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Residente en el rodaje de Porto Rico como director | Foto: Residente (Facebook)

El cantante puertorriqueño Residente avanza con el rodaje de Porto Rico, su primera película de ficción como director, un proyecto que reúne a figuras como Bad Bunny y Rubén Blades junto a un elenco internacional.

La producción, filmada en República Dominicana, aborda la historia de Puerto Rico desde una perspectiva que pone en cuestión la lógica colonialista que opera Estados Unidos sobre la isla.

“El trabajo artístico más complejo y desafiante de mi carrera”, se refirió el artista del largometraje a través de sus redes sociales.

René Pérez compartió imágenes del rodaje a través de sus redes sociales y explicó la dimensión del largometraje, coescrito por Alexander Dinelaris, guionista ganador del premio Óscar por Birdman.

Aunque todavía existen detalles de la historia que no han sido revelados, las declaraciones del músico han permitido hacer un bosquejo sobre la dirección temática de la película y la importancia que tiene para él.

¿De qué trata la película de Residente con Bad Bunny y Rubén Blades?

La idea apunta a una película con una dimensión histórica y política, aunque la trama completa, los personajes específicos y el desarrollo de la historia no han sido divulgados en su totalidad.

Residente señaló que el reemplazo del “ue” por una “o” en la primera palabra del nombre de Puerto Rico en el título de la película representa una “pérdida de poder sobre la denominación de un territorio”. Presenta, de hecho, semblanza de la pronunciación de la palabra con acento inglés.

El director también destacó que, en algún momento, recibió comentarios de estudios cinematográficos que cuestionaban el interés que podían generar las películas ambientadas en el Caribe, pero aun así decidió atreverse.

La importancia de Bad Bunny y Rubén Blades en el proyecto de Residente

La participación de Bad Bunny y Rubén Blades añade un tinte importante a una película que busca abordar parte de la historia puertorriqueña.

Para Bad Bunny, “Porto Rico” representa su primer papel protagónico en un largometraje cinematográfico. El artista ya había participado en producciones como Bullet Train y Caught Stealing.

Su incorporación al proyecto supone una nueva etapa en su trayectoria frente a las cámaras, ahora como figura central de una película dirigida por Residente.

En el caso de Rubén Blades, ya se trata de un intérprete con una extensa carrera musical y actoral.

El panameño se suma a un reparto estelar que también incluye a Edward Norton, Viggo Mortensen, Javier Bardem y otros actores de reconocimiento internacional, lo cual sin duda convertirá a esta producción en uno de los estrenos más esperados.

Porto Rico se filma en República Dominicana y no en Puerto Rico

A pesar de que la producción está centrada en los orígenes y la historia de Puerto Rico, el rodaje se desarrolla en República Dominicana.

“Como habrán escuchado, esta pelicula se pudo haber filmado en Puerto Rico pero el gobierno que temenos [sic] lo hizo imposible. (Luego les contaré con nombre y apellido). Gracias a nuestra tierra hermana la República Dominicana por abrirnos las puertas”, expresó el artista a través de un post en Facebook subido el viernes, 18 de septiembre.

La película es producida por Residente y Erick Douat mediante 1868 Studios, en colaboración con Class 5 Films, compañía vinculada a Edward Norton y otros productores.

Además, la dirección fotográfica está a cargo de Anthony Dod Mantle, reconocido por su trabajo en películas como Slumdog Millionaire.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial de estreno. La producción continúa generando expectativa por su temática histórica, el reparto internacional y la apuesta de Residente por desarrollar un largometraje en español con una perspectiva caribeña.

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