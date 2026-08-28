Avalancha de hielo en Nepal deja alrededor de 90 estadounidenses desaparecidos

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Se calcula más de 500 muertos hasta el momento. Foto: AFP

Una avalancha de hielo se desprendió de un glaciar en el Himalaya y desató una inundación repentina en la frontera entre Nepal y Tíbet el miércoles 26 de agosto, que dejó a alrededor de 90 estadounidenses desaparecidos, según The Associated Press.

Tras la tragedia, el presidente Donald Trump habló el jueves 27 de agosto de una cifra distinta —entre 50 y 60 estadounidenses en la zona—, reconociendo que el gobierno todavía no tenía un conteo final, de acuerdo con el mismo medio.

El desastre, ocurrido la mañana del miércoles 26 de agosto en Nepal y Tíbet, dejó cientos de muertos entre ambos países y miles de personas sin localizar de distintas nacionalidades, mientras equipos de rescate siguen trabajando contrarreloj.

Para el viernes 28 de agosto, la emergencia no había terminado: se formó un nuevo lago represado del lado chino que amenaza con provocar una segunda inundación, por lo que las autoridades advirtieron sobre el riesgo y pidieron evacuar zonas cercanas al río. Cientos de familias en Estados Unidos, India y otros países siguen a la espera de noticias de sus parientes, muchos de ellos peregrinos que viajaban hacia el monte Kailash, un sitio sagrado en el lado tibetano de la frontera.

¿Qué provocó la inundación y por qué el riesgo sigue activo?

El lecho rocoso debajo de un glaciar en el Himalaya cedió y arrastró consigo parte del hielo, un derrumbe tan violento que quedó registrado como un sismo de magnitud 5.2, según pudieron reconstruir científicos consultados por The Associated Press a partir de imágenes satelitales.

This 3 min video of Nepal Flood, captures what became the last 3 mins for a many people in a small city and Trishuli Bazar.



Everything disappeared in a flash. People, old and young, ran wherever they could, trying to escape the raging and imminent death.



Schoolchildren ran som… pic.twitter.com/t03O3kLXHY — Abhishek Jha (@abhishekjha157) August 27, 2026

Las rocas y el agua derretida que se desprendieron inundaron los ríos que bajan por el valle, y esa mezcla de agua, lodo y hielo arrasó con construcciones, puentes y terrenos a su paso en la frontera entre Nepal y Tíbet.

Un nuevo lago se formó del lado chino tras el colapso inicial y ya se está desbordando, por lo que las autoridades advirtieron sobre el riesgo de una segunda oleada de agua río abajo, de acuerdo con la misma agencia.

La Policía de Nepal, además, emitió una nueva alerta el viernes después de recibir información de que un dique se rompió en territorio tibetano, lo que mantiene en vilo a los equipos de emergencia de ambos lados de la frontera.

¿Quiénes son los estadounidenses que se buscan?

Entre los casos que han salido a la luz está el de Rekha Shashidharan, de 54 años, y su hija Rashi, de 14, ambas de Nueva York, quienes viajaban en un grupo de peregrinación rumbo al monte Kailash y se acercaban a un puesto migratorio en el lado tibetano cuando ocurrió el colapso del glaciar, según relató CNN.

Su tío, Shekhar Agrawal, habló con ellas por última vez poco antes del desastre. “Esta es la hora dorada”, dijo Agrawal, en referencia a que los próximos dos o tres días son decisivos para localizar con vida a los desaparecidos, de acuerdo con el mismo medio.

Otros casos siguen un patrón similar de viajes soñados que terminaron atrapados en la tragedia, como el de una pareja de jubilados que emprendió el viaje porque sus hijos los animaron a “vivir la vida”, o el de una pareja de Texas que fue a celebrar los 60 años del esposo cumpliendo un plan que tenían pendiente desde hacía tiempo.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 |



BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

No todos los reportes son de personas sin encontrar: el Departamento de Estado dijo el jueves que no tenía indicios de que algún ciudadano estadounidense hubiera muerto en el desastre y que tres ya habían sido rescatados sanos y salvos, según The Associated Press.

El Departamento de Estado también publicó un comunicado de condolencias para las familias de las víctimas en el distrito de Rasuwa, en el que anunció el envío de un asesor de respuesta a desastres a la zona y una ayuda de 500 mil dólares —canalizada a través de Catholic Relief Services— para refugios de emergencia, insumos básicos y asistencia en agua, saneamiento e higiene, según el propio comunicado del Departamento de Estado.

¿Cuál es el saldo total de muertos y desaparecidos?

La cifra de muertos en Nepal se ubica en 553 personas, según el conteo más reciente de la Policía de Nepal, después de que la autoridad nacional de gestión de desastres del país había hablado horas antes de 579, de acuerdo con The Associated Press.

El número de personas sin localizar en el país casi se duplicó hasta 1,924. Del lado tibetano, las autoridades reportaron 5 muertos hasta el viernes, mientras que medios estatales chinos habían informado antes que 558 personas seguían desaparecidas.

Las labores de rescate no se han detenido pese al riesgo de nuevas inundaciones. Nepal ha desplegado a su ejército, policía y fuerzas armadas para las tareas de búsqueda, con apoyo de helicópteros, mientras China concentra buena parte de su operativo en Gyirong, el poblado más golpeado de su lado de la frontera. Estas son algunas cifras de la respuesta de emergencia hasta el momento, según la misma agencia:

Más de 3,700 personas han sido rescatadas en territorio nepalí.

3 mil 253 personas fueron evacuadas por helicóptero hacia zonas seguras.

Más de 680 rescatistas llegaron hasta Gyirong, la zona más golpeada del lado tibetano.

Posiblemente decenas de trabajadores permanecen atrapados en el túnel de una planta hidroeléctrica, adonde los equipos de rescate intentan llegar.

¿Cómo localizar personas?

Con la búsqueda todavía activa y un nuevo lago represado como amenaza adicional, tanto el saldo de muertos como el número de estadounidenses desaparecidos podrían seguir cambiando en los próximos días.

Quienes tengan un familiar en la zona y busquen información pueden comunicarse directamente con las autoridades estadounidenses, según el mismo comunicado del Departamento de Estado:

Correo electrónico: KathmanduACS@state.gov, para estadounidenses que estén en Nepal y necesiten ayuda urgente por la inundación.

Teléfono 1-888-407-4747 (sin costo desde Estados Unidos y Canadá) o 1-202-501-4444 (desde otros países), para familiares que busquen información sobre algún pariente en la zona.

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