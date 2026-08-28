Alertan sobre posibles inundaciones en Nepal y el Tíbet, a dos días de la tragedia

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Siguen los trabajos de rescate. Foto: AFP.

Existen más riesgos de inundaciones en Nepal y el Tíbet, a dos días del desastre que ha dejado más de 552 muertos. Mientras tanto, continúan las labores de rescate para encontrar a sobrevivientes.

Este viernes, los equipos de rescate estuvieron en riesgo por posibles inundaciones, provocadas por la acumulación de agua que, a su vez, era una mezcla de lodo y barro. Sin embargo, las autoridades levantaron la alerta horas después.

Aunque persiste la posibilidad de que más inundaciones sumen al desastre de Nepal y el Tíbet, medios de comunicación chinos indicaron que el riesgo está “disminuyendo gradualmente”. Mientras tanto, las tareas de rescate “se desarrollan de forma ordenada”.

Entre tanto, ya comenzaron a escasear los alimentos y agua potable en las zonas devastadas.

Lo último sobre la tragedia del Himalaya

Hasta el momento, miles de rescatistas, desplegados en ambos lados de la frontera, han recuperado 552 cuerpos, de los cuales, 547 son de Nepal y cinco de China. Extrajeron los cuerpos de una inmensa masa de lodo que sepultó viviendas, derrumbó puentes y arrastró vehículos de Nepal y del Tíbet.

Actualmente, existen alrededor de mil 400 personas desaparecidas, entre ellas cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya, así como decenas de peregrinos hindúes que iban al nevado sagrado de Kailash.

El desastre fue causado por un colapso glaciar del Himalaya, que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos que arrasaron ambas ciudades, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Decenas de devotos hindúes de todo el mundo están entre los cientos de desaparecidos en la frontera, ya que muchos realizaban una peregrinación al monte Kailash.

Una mujer india, quien participaba en las actividades, contó que dos autobuses que transportaban a su grupo de 57 fieles fueron arrastrados por el alud de lodo durante la tragedia.

“De repente nos vimos envueltos en una especie de niebla, de humo, que lo cubrió todo”, relató.

Ayuda internacional

El presidente de China, Xi Jinping, presidió este viernes una reunión con altos dirigentes sobre las operaciones de rescate. Ofreció ayuda a Nepal, país vecino.

“China está dispuesta a ayudar activamente a Nepal en sus labores de rescate”, afirmó el presidente, según informaron medios estatales.

Además, varios países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda a Nepal; sin embargo, el país ha rechazado por el momento la asistencia para las operaciones de rescate.

Esta tragedia es la más mortífera en Nepal desde el terremoto de 2015, en el que murieron alrededor de 9 mil personas.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son desastres frecuentes en Nepal, el Tíbet y el sur de Asia entre junio y septiembre, durante el monzón de verano.

Según los científicos, el cambio climático está aumentando la intensidad y la frecuencia de este tipo de eventos.

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