Ciudades de Estados Unidos retiran cámaras con inteligencia artificial en autopistas ante dudas sobre privacidad

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Controversia por cámaras Flock en Estados Unidos. Foto: Shutterstock

Las cámaras Flock, utilizadas como avanzados lectores de matrículas que funcionan las 24 horas del día gracias a la inteligencia artificial, se encuentran en el centro de un intenso debate nacional. Estos dispositivos están desplegados a lo largo de las principales autopistasy vías públicas de Estados Unidos con el objetivo central de localizar coches robados y combatir el crimen organizado. Sin embargo, diversos reportes advierten que este sistema podría estar utilizándose para prácticas intrusivas contra la población, lo que ha desatado una ola de rechazo.

Actualmente, la empresa Flock Safety mantiene contratos con alrededor de siete mil agencias policiales, lo que representa cerca del 40% de todos los departamentos de policía de los Estados Unidos. Estos sistemas escanean ininterrumpidamente todos los vehículos que transitan frente a sus lentes, acumulando diariamente millones de datos sobre los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos.

Preocupación política y retiro de dispositivos en varias ciudades

Las alarmas ya llegaron a las esferas gubernamentales. El diario USA Today reportó que el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, inició una investigación formal sobre estas cámaras, exigiendo respuestas claras sobre cómo la empresa retiene la información recopilada y bajo qué criterios realiza el seguimiento de los vehículos. Pero los políticos no son los únicos preocupados por esta situación.

Estas cámaras se instalaron originalmente para reforzar la seguridad mediante el rastreo, escaneo y almacenamiento de números de matrícula. Toda esta información se guarda en una base de datos centralizada a la que tienen acceso las fuerzas del orden y otros usuarios autorizados.

USA Today indicó que en la actualidad varias localidades están retirando las cámaras Flock debido a la constante preocupación expresada por sus habitantes. Un ejemplo claro es la ciudad de Santa Bárbara, en California, que procedió al retiro de los dispositivos tras una fuerte reacción de la opinión pública.

El rechazo hacia esta modalidad de vigilancia continua sigue en aumento. Recientemente, la policía del condado de Chester, en Carolina del Sur, arrestó a tres adolescentes acusados de cortar y destruir deliberadamente una cámara Flock instalada en la zona.

Un despliegue masivo con resultados bajo cuestionamiento

La tecnología de Flock Safety llegó a las calles estadounidenses hace casi diez años. Desde ese momento, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) estima que se han instalado alrededor de 120 mil cámaras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por un lado, la cadena CNN reporta que estos dispositivos han ayudado a resolver cerca de 700 mil delitos al año. De hecho, esta tecnología ayudó a capturar al hombre que abrió fuego en la Universidad de Brown en diciembre, un hecho que dejó un saldo de dos personas fallecidas y varias heridas. En ese caso, la policía logró rastrear y detener al sospechoso gracias al acceso a 70 cámaras Flock estratégicamente ubicadas.

Sin embargo, organizaciones independientes como Atlanta Community Press Collective señalan que, aunque Atlanta cuenta con cinco mil lectores automáticos de matrículas, los datos del FBI muestran que su contribución real ha sido baja para los resultados globales del Departamento de Policía de Atlanta, reseña USA Today.

Por ello, la percepción generalizada entre las comunidades se ha tornado negativa. Según datos recopilados por la organización Secure Justice, con sede en California, alrededor de 200 ciudades han decidido no renovar sus contratos de servicios con la empresa de tecnología.

El debate de la privacidad y la respuesta de la empresa

El núcleo del problema radica en el alcance del monitoreo y la protección de la vida privada de las personas.

“La mayor preocupación es la privacidad”, declaró la experta Merritt-O’Toole al medio Northeastern Global News. “Estas cámaras funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto significa que las personas que tienen acceso a la infraestructura y se consideran dentro de un marco de confianza, en realidad son una entidad maliciosa”, afirmó. “Este es un problema extremadamente difícil de resolver a menos que se invierta en diversas tecnologías para el almacenamiento seguro de la información”.

Hasta el momento, Flock Safety no ha emitido comentarios directos sobre los contratos no renovados. Sin embargo, en su sitio web oficial la compañía asegura categóricamente que sus cámaras no identifican rostros ni realizan seguimientos individuales de personas o vehículos específicos.

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