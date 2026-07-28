ICE inicia operativo en Nueva York: qué zonas serán intervenidas

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Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició el martes 28 de julio una nueva operación de control migratorio en el área metropolitana de Nueva York. De acuerdo con información obtenida por NewsNation y publicada por The Hill, los agentes comenzaron sus actividades la mañana del lunes en Queens y continuarán en Long Island.

Según las fuentes citadas por ambos medios, los operativos no estarán dirigidos a la población inmigrante en general, sino a personas que anteriormente fueron objeto de una orden de detención migratoria (immigration detainer) que no llegó a ejecutarse.

La información se conoce en un contexto en el que el gobierno federal continúa reforzando las acciones de control migratorio en distintas ciudades del país.

NEW: An ICE operation began in NYC today according to multiple ICE sources—Officers already made arrests in Queens and are slated to be in other areas tomorrow.



Sources say they are specifically targeting individuals who had detainers lodged but not honored and were… — Ali Bradley (@AliBradleyTV) July 27, 2026

¿Dónde realiza ICE los operativos en Nueva York?

Las operaciones comenzaron en el distrito de Queens, uno de los sectores con mayor población inmigrante de la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, los agentes tienen previsto trasladarse a Long Island, donde continuarán con las acciones de localización de personas consideradas prioritarias por las autoridades migratorias.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado cuánto tiempo permanecerán los operativos en estas zonas ni si se extenderán a otros condados del estado.

¿Quiénes son el objetivo de estos operativos?

De acuerdo con las fuentes consultadas por NewsNation, los agentes buscan principalmente a personas que cuentan con órdenes de detención migratoria previas que no fueron cumplidas.

Una orden de detención migratoria, conocida como “immigration detainer”, es una solicitud que ICE envía a otra agencia policial para que le informe cuándo una persona será liberada de custodia y, en algunos casos, prolongue temporalmente (48 horas) esa detención mientras los agentes migratorios la recogen.

No todos los estados y ciudades colaboran de la misma manera con este tipo de solicitudes, por lo que algunas de estas órdenes no llegan a ejecutarse. Es el caso con el estado de New York, donde la retención de ciertos individuos en custodia no se efectuó.

¿Qué sectores siguen bajo mayor vigilancia del ICE?

Aunque las operaciones de localización continúan siendo parte de la estrategia migratoria, los especialistas señalan que el ICE también ha incrementado las auditorías de formularios I-9, utilizadas para verificar si un trabajador está autorizado legalmente para laborar en Estados Unidos.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, las inspecciones suelen concentrarse en industrias donde existe una alta participación de trabajadores inmigrantes.

Entre los sectores que históricamente reciben más auditorías e inspecciones se encuentran:

Agricultura y procesamiento de alimentos

Construcción

Restaurantes y servicios de comida

Hoteles, lavanderías y empresas de limpieza

Manufactura y plantas industriales

Estas revisiones pueden derivar en investigaciones laborales, multas para los empleadores o acciones migratorias cuando se detectan irregularidades.

¿Qué hacer si tienes hijos y existe riesgo de una detención?

Las organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes recomiendan preparar un plan familiar antes de que ocurra cualquier emergencia migratoria.

Entre las principales recomendaciones están:

Reunir los documentos importantes de la familia en un lugar seguro

Identificar a un adulto de confianza que pueda cuidar temporalmente a los niños

Mantener una lista actualizada de números telefónicos importantes

Informar a los hijos, de acuerdo con su edad, sobre qué hacer en caso de una separación inesperada

Los especialistas insisten en que este tipo de planificación busca proteger a los menores y no debe interpretarse como una señal de que una detención ocurrirá.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante un operativo del ICE?

Los abogados especializados en inmigración recuerdan que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, mantienen ciertos derechos durante un encuentro con las autoridades.

Entre ellos destacan:

Guardar silencio si así lo desean

Solicitar hablar con un abogado

No firmar documentos que no comprendan

Pedir que un intérprete traduzca la información cuando sea necesario

Además, distintas organizaciones recomiendan conocer previamente los procedimientos de actuación y mantener a la mano la información de contacto de un abogado o una organización de asistencia legal.

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