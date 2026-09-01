¿Esperas un reembolso del IRS? Estas son las razones por las que podría estar retrasado

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El error que podría congelar tu reembolso del IRS. Foto: Shutterstock

Para el año fiscal finalizado, el promedio de reembolso de impuestos alcanzó para un poco más de tres mil dólares, y para este 2026 la estimación proyectó un aumento de entre el 15% y el 20%. Sin embargo, si al día de hoy tu pago no se ha acreditado en tu cuenta bancaria, es muy probable que ciertos errores cometidos durante la presentación de la declaración hayan provocado retrasos significativos, revisiones manuales inesperadas o incluso una reducción en la cantidad de dinero que esperabas recibir.

A estas alturas del año, cuando la temporada fiscal ya concluyó y la gran mayoría de las devoluciones han sido procesadas por la agencia tributaria, miles de personas continúan preguntándose por qué su dinero sigue retenido.

El error de origen: declarar sin la totalidad de los documentos

Millones de contribuyentes esperaron el reembolso de impuestos como una entrada económica crucial para pagar deudas, cubrir gastos pendientes, alimentar sus ahorros o enfrentar compromisos financieros importantes. Especialistas en el área advierten que haber enviado la planilla apresuradamente a inicios de año suele ser la causa raíz de que la transacción se encuentre pausada en los sistemas del organismo.

El error más común —y que muy pocos conocen— ocurrió al momento de presentar la declaración antes de haber reunido la totalidad de los documentos fiscales correspondientes al año impositivo.

Aunque algunos formularios como el W-2 llegaron de manera muy rápida a manos del trabajador, otros suelen tardar más tiempo, especialmente cuando existen cuentas de ahorro que generan intereses, inversiones financieras u otras fuentes secundarias de ingresos.

La omisión de formularios secundarios e intereses

“Un error que veo una y otra vez es que la gente se impacienta y presenta la declaración antes de que lleguen todos sus documentos”, explicó Lawron Ballard, contador público certificado (CPA) y fundador de Hill Town Advisors a GOBankingRates. “Todos saben que deben esperar un formulario W-2 del trabajo, pero ¿qué pasa con el formulario 1099-INT de su cuenta de ahorros o el estado de cuenta de su corredor de bolsa?”.

La gran mayoría de los trabajadores registrados necesitan llenar el formulario W-2, donde se reportan detalladamente los datos salariales y las retenciones efectuadas por el empleador. No obstante, otros documentos de carácter tributario llegan con semanas de diferencia y suelen pasar desapercibidos al momento del trámite.

Tal es el caso del formulario 1099-INT, mediante el cual se deben reportar los ingresos por intereses bancarios y otros rendimientos fiscales. Cuando se omiten estos formularios al enviar la declaración inicial de la temporada, el fisco detecta una discrepancia automática entre lo declarado por el contribuyente y lo reportado por las instituciones financieras.

Ajustes del IRS: podrías recibir menos dinero del esperado

Un escenario todavía más complicado surge cuando la falta de información perjudicó el cálculo de la declaración final. Si se estimó el reembolso ingresando datos incompletos o aproximados a principios de año, el Internal Revenue Service detecta la falla al cruzar los datos de su sistema y ajusta de oficio el saldo final a favor.

Este desajuste en los números resulta con alta probabilidad en la aprobación de un reembolso menor al esperado originalmente, o en la emisión de un cobro retroactivo por impuestos adeudados si la omisión de ingresos incrementó la obligación tributaria del contribuyente.

¿Qué hacer si tu reembolso continúa retenido?

Si tu devolución se encuentra en pausa o bajo verificación por parte de las autoridades tributarias, la recomendación de los especialistas es revisar minuciosamente la copia de la declaración enviada y compararla con la documentación oficial recibida posteriormente.

Si confirmas que omitiste un comprobante o un formulario de ingresos secundarios, la vía formal para destrabar el proceso consiste en gestionar los ajustes necesarios mediante la documentación respaldatoria que exige el IRS.

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