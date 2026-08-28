Dolly pierde fuerza: esta es su trayectoria y así podría afectar a Estados Unidos este fin de semana

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Foto: AFP

La tormenta tropical Dolly perdió fuerza este viernes y fue degradada a onda tropical, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque el sistema ya no tiene categoría de tormenta tropical, sus remanentes continuarán desplazándose hacia el oeste durante los próximos días y podrían producir lluvias intensas en territorios estadounidenses del Caribe.

Por ahora, no hay un pronóstico de impacto directo sobre Estados Unidos continental.

Tropical Storm Dolly is no longer a named storm and has been downgraded to a tropical wave, according to the National Hurricane Center. https://t.co/kO64P89Aup pic.twitter.com/w4yezinaTQ — WFLA NEWS (@WFLA) August 28, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Dolly?

El sistema avanzaba hacia el oeste a unas 25 mph (41 km/h) y el NHC espera que mantenga ese desplazamiento durante los próximos días.

De acuerdo con la trayectoria prevista, los remanentes se acercarán a las Islas de Sotavento entre el sábado por la noche y el domingo.

Después, el área de lluvias podría desplazarse hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico entre el domingo y el lunes.

¿Dolly afectará a Estados Unidos continental?

Por ahora, no se espera que Dolly afecte directamente al territorio continental de Estados Unidos.

El sistema se encuentra lejos de la costa estadounidense y el pronóstico actual mantiene su trayectoria hacia el oeste, en dirección al Caribe.

Por esta razón, el mayor interés para Estados Unidos está relacionado con sus territorios caribeños, especialmente Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

No obstante, los pronósticos pueden cambiar a medida que el sistema avance, por lo que el NHC continuará actualizando su trayectoria.

¿Qué se espera en Puerto Rico y las Islas Vírgenes?

Los remanentes de Dolly podrían generar lluvias intensas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes entre el domingo y el lunes.

El NHC advierte que las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas de mayor elevación y otros lugares vulnerables.

Por ahora, no se han emitido vigilancias ni avisos costeros relacionados con el sistema.

Las autoridades locales podrían emitir alertas si las condiciones meteorológicas cambian conforme se acerquen los remanentes.

¿Dolly puede volver a convertirse en tormenta tropical?

El pronóstico actual no apunta a una reorganización del sistema.

Los remanentes presentan vientos máximos sostenidos de aproximadamente 40 mph (65 km/h), con ráfagas más fuertes. Sin embargo, se espera que estos vientos disminuyan por debajo de la intensidad de tormenta tropical durante el sábado.

Además, los vientos cortantes dificultarán que el sistema vuelva a adquirir una circulación tropical organizada.

Por ahora, el escenario previsto es que Dolly continúe debilitándose mientras sus remanentes avanzan hacia el Caribe.

¿Qué deben vigilar los residentes en Estados Unidos?

Los residentes del territorio continental de Estados Unidos no tienen actualmente un impacto directo previsto por Dolly.

En cambio, las personas que se encuentran en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses deben mantenerse pendientes de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, especialmente por el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas.

El NHC recomienda seguir las actualizaciones oficiales a medida que los remanentes de Dolly se acerquen a las Antillas.

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