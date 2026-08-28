Menos pesos por dólar: el efecto oculto del “superpeso” que golpea a millones de familias

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El “superpeso” mexicano golpea las remesas. Foto: Andrzej Rostek / Shutterstock

El llamado “superpeso” mexicano atraviesa por uno de sus mejores momentos frente al dólar, sin embargo, también arroja un efecto oculto: es menos favorable para las millones de familias que dependen de las remesas, es decir, del dinero enviado desde Estados Unidos.

Durante agosto, el dólar llegó a cotizar por debajo de los 17 pesos, un nivel que no se observaba desde mediados de 2024. Para el día 27, el Banco de México fijó el tipo de cambio en 16.97 pesos por dólar, mientras que la moneda mexicana acumulaba una apreciación cercana a 20% frente al dólar desde enero de 2025.

Para quienes reciben su salario en pesos y compran productos o servicios relacionados con el dólar, un peso fuerte representa una ventaja y describe la esencia del “superpeso”.

Pero para las familias que reciben dólares desde Estados Unidos (remesas) ocurre lo contrario: cada dólar enviado se convierte en menos pesos al momento de cobrarlo.

El Banco de México ya había advertido que el regreso a clases de agosto impulsaría el envío de remesas desde Estados Unidos. Esto concentra gastos como útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, inscripciones y colegiaturas.

¿Qué es exactamente el “superpeso”?

Según explica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, el “superpeso” es un término que suelen aplicar los medios de comunicación y mercados financieros.

Este sirve principalmente describir el periodo de fuerte apreciación que ha experimentado la moneda mexicana frente al dólar. En palabras más sencillas, significa que el peso mexicano está económicamente fuerte en su cambio directo con el dólar. De allí el prefijo “súper”.

A comienzos de 2025, algunas previsiones apuntaban a que el dólar podría acercarse a los 21 pesos. Sin embargo, el escenario es distinto y ahora se ubica en casi 17 unidades por dólar.

Según destaca la agencia de noticias Reuters, la moneda mexicana ha sido una de las divisas más negociadas y con mejor comportamiento durante este periodo.

Sin embargo, Graham Stock, estratega sénior de deuda soberana de RBC BlueBay Asset Management, analiza un factor que es clave. “El peso no es excepcionalmente fuerte en comparación con otras monedas de mercados emergentes, pero el dólar se ha debilitado en comparación con ciclos anteriores”, explicó.

En este sentido, el “superpeso” no significa que el peso mexicano se ha fortalecido, sino que el dólar se ha debilitado.

¿Cómo afecta a quienes reciben remesas en México?

Para entender ese efecto oculto del “superpeso”, basta con sacar la calculadora y cotizar cuánto dinero se envía y cuánto se recibe.

Por ejemplo, al enviar 400 dólares desde Estados Unidos a México, si el tipo de cambio fuera de 18.70 pesos por dólar, esos 400 dólares representarían aproximadamente 7 mil 480 pesos, dependiendo de la empresa o servicio que realiza la transferencia.

Pero con una cotización de 16.90 pesos, los mismos 400 dólares equivaldrían a unos 6 mil 760 pesos.

Esto significa que la diferencia sería de aproximadamente 720 pesos por cada 400 dólares enviados, aun cuando el emisor no haya reducido la cantidad que manda.

Ese ejemplo ayuda a entender el problema: la familia recibe los mismos dólares, pero obtiene menos pesos.

Y para un hogar que utiliza las remesas para pagar alimentos, vivienda, transporte, educación, servicios médicos o deudas, entre otros gastos esenciales, esa diferencia puede tener consecuencias reales.

Según datos oficiales del Banco de México, durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país más de 30 mil 759 millones de dólares en remesas, frente a cerca de 29 mil 842 millones en el mismo periodo de 2025. Asimismo, las transferencias electrónicas concentraron la enorme mayoría de estos recursos.

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