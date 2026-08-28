Viajar a Estados Unidos con hijos nacidos en Estados Unidos puede poner en riesgo tu visa de turista

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Foto: Shutterstock

Viajar a Estados Unidos con hijos nacidos en el país es una situación habitual para muchas familias. Sin embargo, cuando uno de los padres tiene una visa de turista, el vínculo familiar puede convertirse en un punto de atención durante una entrevista consular o al llegar a un puerto de entrada.

La razón es que una visa de visitante está destinada a viajes temporales, como turismo o visitas familiares.

El Departamento de Estado establece que quienes solicitan esta categoría deben demostrar, entre otros aspectos, el propósito del viaje, su intención de salir de Estados Unidos después de la visita y su capacidad para cubrir los gastos del viaje.

¿Tener hijos nacidos en Estados Unidos puede hacer que pierdas la visa de turista?

No automáticamente.

El hecho de que un viajero tenga hijos ciudadanos estadounidenses no constituye por sí mismo una razón para cancelar una visa de turista. El problema puede surgir si las autoridades consideran que el viaje no es realmente temporal o que la persona pretende utilizar una visa B-1/B-2 para permanecer en Estados Unidos.

El Departamento de Estado señala que una visa de visitante permite actividades como turismo, vacaciones y visitas a familiares o amigos, pero no permite establecer una residencia permanente en el país.

Por eso, viajar para visitar a un hijo nacido en Estados Unidos puede ser compatible con una visa de turista. Lo importante es que el propósito declarado y las circunstancias del viaje sean consistentes con una visita temporal.

¿Qué puede revisar un agente de inmigración al llegar a Estados Unidos?

Tener una visa vigente no garantiza la entrada al país. Al llegar a un aeropuerto o a otro puerto de entrada, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen autoridad para determinar si una persona puede ser admitida.

Durante ese proceso pueden preguntar por el motivo del viaje, cuánto tiempo permanecerá la persona en Estados Unidos, dónde se hospedará y cuándo tiene previsto regresar.

También pueden solicitar información que permita comprobar que el viaje corresponde al propósito declarado.

En el caso de un padre que viaja con hijos nacidos en Estados Unidos, puede resultar especialmente importante poder explicar de forma clara cuál es el objetivo de la visita y cuáles son los vínculos que mantienen a la persona fuera de Estados Unidos.

¿Puedes visitar a tus hijos nacidos en Estados Unidos con visa de turista?

Sí. Una visa B-2 permite realizar visitas familiares.

La propia clasificación de visitante contempla los viajes para visitar familiares y amigos, además de actividades turísticas y vacaciones.

Por lo tanto, que un hijo sea ciudadano estadounidense no convierte automáticamente el viaje de sus padres en una actividad prohibida.

La situación cambia si el propósito real es permanecer de manera permanente en Estados Unidos. La visa de turista no puede utilizarse para establecer una residencia permanente.

¿Qué documentos conviene llevar al viajar con hijos menores?

Cuando una persona viaja internacionalmente con sus hijos, es recomendable llevar documentación que permita demostrar la relación familiar.

El Departamento de Estado recomienda llevar una copia del certificado de nacimiento de cada menor u otra prueba de la relación legal con el niño. También señala que algunos países pueden exigir una autorización del otro padre cuando un menor viaja únicamente con uno de sus progenitores.

En el caso de niños que son ciudadanos estadounidenses, también deben utilizar su pasaporte estadounidense para ingresar a Estados Unidos.

La documentación familiar puede ser especialmente útil cuando el menor y el padre tienen apellidos diferentes o cuando viajan solamente con uno de los progenitores.

¿Qué debes tener claro antes de cruzar la frontera?

La clave es que el viaje sea coherente con las condiciones de la visa de turista.

El viajero debe poder explicar de manera clara por qué visita Estados Unidos, cuánto tiempo permanecerá y cuáles son sus planes para regresar. Una visa vigente permite presentarse en un puerto de entrada y solicitar admisión, pero no garantiza que esta sea concedida.

También es importante no proporcionar información falsa ni ocultar datos relevantes durante una entrevista consular o ante un funcionario de CBP.

Si la situación familiar es compleja —por ejemplo, si uno de los padres vive permanentemente en Estados Unidos, existe una petición migratoria pendiente o el viajero planea permanecer durante un período prolongado— puede ser recomendable consultar con un abogado de inmigración antes de viajar.

En definitiva, tener hijos nacidos en Estados Unidos no elimina ni invalida automáticamente una visa de turista. El aspecto central es que el viaje corresponda a una visita temporal y que el viajero pueda demostrar que cumple las condiciones de su categoría migratoria.

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