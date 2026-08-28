Nueva normativa escolar en Nueva Jersey restringe el uso de dispositivos móviles

GENERANDO AUDIO...

Nueva ley en Nueva Jersey para estudiantes. Foto: Shutterstock

Nueva Jersey anunció una nueva ley que exigirá a las escuelas públicas limitar el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles desde el inicio de las clases hasta el final de la jornada escolar, según reseñó el portal informativo 6 ABC. Los profesores de la escuela secundaria Pennsauken High School dijeron que estos cambios podrían ayudar a los alumnos a concentrarse de forma directa en su rendimiento dentro del aula.

“Les preocupaba más comunicarse con sus amigos o con su novio/novia que concentrarse en clase”, dijo Rhonda Chilakos, profesora de Pennsauken, al reflexionar sobre la constante distracción que representa la tecnología para el aprendizaje cotidiano.

Antecedentes y el uso de estuches magnéticos en los colegios

Estas no son las primeras medidas que Nueva Jersey toma en cuanto al control de los dispositivos durante las jornadas escolares. Las escuelas del condado de Pennsauken ya tenían implementada la estrategia de utilizar estuches magnéticos con cierre especial para los alumnos de secundaria, bachillerato y algunos estudiantes de preparatoria.

Para este nuevo año escolar, la innovación viene en que ahora todos los estudiantes de preparatoria deberán guardar sus teléfonos de forma obligatoria en estos estuches durante toda la jornada escolar, evitando así el acceso continuo durante el horario lectivo.

Respecto a este panorama, el doctor James Bevere, superintendente escolar, observó efectos secundarios preocupantes ligados al incremento en el uso del teléfono móvil y su impacto en la interacción cotidiana de los estudiantes: “He visto cómo se deterioran las habilidades sociales. He visto cómo se deteriora la interacción con los niños en los pasillos”, dijo Bevere.

¿Cuáles son los cambios en esta nueva norma escolar?

La normativa anterior imponía que la mayoría de los estudiantes podían guardar sus teléfonos en sus mochilas y, al momento de un descanso entre clases o durante el almuerzo, podían utilizarlo con libertad. Ahora, la nueva normativa implica que los estudiantes deben guardar los dispositivos celulares y estos permanecerán completamente apagados durante todo el día.

Bevere dijo a 6 ABC que estos cambios requerirán un periodo de adaptación paulatino tanto para los padres como para los propios alumnos.

“Muchos padres están atrapados en esta gratificación instantánea. Quiero que mi hijo me envíe un mensaje de texto diciéndome que sabe que tiene que ir a casa de su abuela o de su tía”, dijo el profesional educativo.

¿Qué opinan los padres y representantes ante la restricción?

Esta nueva medida no fue tomada de la mejor manera por toda la comunidad, ya que varios padres y alumnos creen que estas limitaciones tan estrictas pueden perjudicar sus estudios y dinámica diaria dentro de las instituciones.

“Uso mi teléfono durante el almuerzo para estudiar, pero ya ni siquiera podemos tenerlo allí”, dijo Jacob Howe, un estudiante de la escuela secundaria Moorestown.

Mientras que su madre, Kristi Howe, cuestionó la manera y el alcance de esta restricción en los planteles: “No creo que necesiten estar en el aula. Creo que ya están todo el tiempo en sus computadoras No entiendo por qué, si estás haciendo algo con un amigo durante el almuerzo, no puedes hacerlo”.

A pesar de las dudas generadas entre las familias, las nuevas directrices de Nueva Jersey permiten a los directores hacer excepciones del uso del teléfono móvil bajo vigilancia institucional, bien sea para atender fines médicos debidamente justificados o para la utilización de herramientas digitales de traducción en estudiantes que lo requieran.

En Pennsauken, el superintendente Bevere dijo que, si sus padres o representantes quieren comunicarse urgentemente con sus hijos durante el día, pueden mantener comunicación directa con la secretaría del colegio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.