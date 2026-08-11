Centros de acopio para Colombia en Nueva York: dónde donar y qué llevar
La Colombian American Police Association (CAPA) y la organización Colombianos en Nueva York iniciaron una campaña con centros de acopio para apoyar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La campaña cuenta con 17 puntos oficiales de recepción en Nueva York y acepta exclusivamente artículos nuevos y sin abrir. Además, el horario de recepción de insumos es de 9:00 am a 6:00 pm ET.
¿Dónde están los centros de acopio para Colombia en Nueva York?
Los puntos autorizados para entregar las donaciones están distribuidos principalmente entre Queens, el Bronx, Brooklyn y Long Island.
Queens
- Elmhurst Balance and Physical Therapy: 91-31 Queens Blvd, Suite 314, Elmhurst, NY 11373
- 105-15 Northern Blvd. East Elmhurst, NY 11369 (Crece Family Enrichment Center)
- Kabu Lounge: 85-09 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11372
- Praga: 63-10 Broadway, Woodside, NY 11377
- P&S Custom Tailoring: 103-29 101 Street, Ozone Park, NY 11417
- 115th Precinct: 92-15 Northern Blvd, East Elmhurst, NY 11373
- Seba Seba: 83-03 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11372
- Salvaje Social Club: 79-11 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11372
- Lechoneria: 84-17 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11372
- Crece Family Enrichment Center: 105-15 Northern Blvd, East Elmhurst, NY 11369
- La Jornada NYC: 47-09 30th Street, Long Island City, NY 11101
- Vibes Aesthetics: 150-12 14th Avenue, Suite 201, Whitestone, NY 11357
- Hispanoamerica Wholesale: 94-28 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11372
- Hispanoamerica #2: 95-02 Northern Blvd, Jackson Heights, NY 11373
- Puerto Plata Queens: 75-16 Rockaway Blvd, Woodhaven, NY 11421
Bronx y Brooklyn
- Bronx Foot Specialist: 2425 Eastchester Road, Bronx, NY 10469
- Medical Center: 5 Debevoise Street, Brooklyn, NY 11206
Long Island
- Puerto Plata on the Water: 42 Woodcleft Avenue, Freeport, NY 11520.
¿Qué artículos se pueden donar?
La campaña acepta únicamente productos nuevos y sin abrir. Los artículos solicitados están divididos en cinco categorías.
Productos de higiene
- Jabón
- Cepillos de dientes
- Pasta dental
- Champú
- Desodorante
- Productos de higiene femenina
- Toallitas húmedas
Artículos para bebés
- Pañales
- Toallitas para bebés
- Crema contra salpullido
- Fórmula sellada
- Alimentos para bebés sellados
Suministros de primeros auxilios
- Botiquines de primeros auxilios
- Vendas
- Gasas
- Cinta médica
- Toallitas antisépticas
- Guantes desechables
Suministros de emergencia
- Linternas
- Baterías nuevas
- Cargadores portátiles
- Mascarillas N95
- Guantes de trabajo
- Mantas térmicas
- Silbatos
Productos de limpieza
- Bolsas de basura resistentes
- Guantes de limpieza
- Toallitas desinfectantes
- Esponjas
- Toallas de papel
- Productos de limpieza pequeños
¿Cuándo se pueden entregar las donaciones?
La campaña de recolección estará activa del 11 al 22 de agosto de 2026. Las organizaciones estarán recibiendo los donativos de 9:00 am y 6:00 pm ET.
Los organizadores no establecieron un horario único para los 17 puntos de recepción. Debido a que las donaciones se reciben en diferentes negocios, organizaciones y establecimientos, los horarios pueden variar entre una ubicación y otra.
Por eso, antes de trasladarse, es recomendable confirmar con el punto elegido que está recibiendo donaciones y consultar su horario de atención.
¿Qué se debe tener en cuenta antes de donar?
Los organizadores piden utilizar únicamente los 17 puntos oficiales de recepción incluidos en la campaña.
También es importante comprobar que los artículos estén nuevos y sin abrir y que correspondan a alguna de las categorías solicitadas. No se deben entregar productos usados ni abiertos.
La campaña estará disponible hasta el 22 de agosto y busca reunir suministros esenciales para las personas afectadas por el terremoto en Colombia.
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