Estados Unidos verá un eclipse solar parcial durante este 12 de agosto

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Dónde ver el eclipse del 12 de agosto de 2026. Foto: Shutterstock

Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y parte de Portugal se dejarán encantar por el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026.

La página oficial de la NASA (la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) informó en su portal web que este eclipse es sumamente especial porque una pequeña parte de Estados Unidos será testigo de un eclipse solar parcial este mismo día.

¿Dónde ver el eclipse desde Estados Unidos?

La agencia espacial de Estados Unidos informó que desde Alaska hasta Carolina del Norte, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África serán testigos de un eclipse solar parcial esa jornada. Cuando los espectadores estén observando la trayectoria del fenómeno del lado de Europa continental y África, “el Sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado, lo que brindará la oportunidad de presenciar un eclipse de Sol durante el atardecer”, explica la NASA en un comunicado.

La NASA transmitirá el eclipse en vivo a partir de la 1:15 p.m., hora del este, el 12 de agosto a través de su plataforma oficial: https://www.nasa.gov/live.

¿Cuánto durará el eclipse?

Según la NASA, la sombra de la Luna recorrerá el norte de Rusia para avanzar hacia Groenlandia, Islandia y España, por lo que no tendrá un horario único para todas las latitudes. El punto de totalidad oscura en las regiones privilegiadas durará menos de dos minutos y medio.

“Comenzará al amanecer en el norte de Rusia. En Alaska y el norte de Canadá, el eclipse comenzará y terminará por la mañana, mientras que en las provincias orientales de Canadá se podrá observar por la tarde”, señaló el organismo científico estadounidense.

¿A qué hora se verá en Estados Unidos?

Para el territorio de los Estados Unidos, este espectáculo astronómico ocurrirá cerca del mediodía y hasta la media tarde en las zonas más orientales. “El eclipse llegará al Reino Unido, Irlanda, Europa continental y África por la noche”, precisó la agencia.

¿Conoce los horarios para ver el eclipse parcial?

Anchorage, Alaska: Comenzará a las 7:36 a. m. y terminará a las 9:09 a. m.

Nueva York: Iniciará a la 1:07 p. m. y concluirá a las 2:38 p. m.

¿Qué es un eclipse solar?

El eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone en el camino directo entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. Por este motivo, durante el día la Luna avanza por delante del disco solar y oscurece el entorno por unos pocos minutos.

En algún lugar de la Tierra, un eclipse solar total se produce aproximadamente cada año y medio.

¿Qué es un eclipse parcial?

La NASA indica que “un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados. Solo una parte del Sol se verá cubierta, lo que le dará una forma de media Luna. Durante un eclipse solar total o anular, los habitantes fuera de la zona cubierta por la sombra interior de la Luna verán un eclipse solar parcial”.

¿Cuántos tipos de eclipse existen?

Existen cuatro clasificaciones principales para los eclipses de origen solar:

Eclipse solar anular Eclipse solar parcial Eclipse solar total Eclipse solar híbrido

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