Gasolina alcanza 4.31 dólares en EE. UU.: septiembre vive precios récord para esta época del año

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La gasolina está alcanzndo precio récord en EE. UU. Foto: Envato.

Llenar el tanque vuelve a doler. Este lunes 14 de septiembre, la gasolina regular alcanzó un promedio nacional de 4.31 dólares por galón, según AAA. El precio marca un máximo para esta época del año, mientras el diésel llegó a un récord histórico de 6.23 dólares en Estados Unidos.

Para millones de conductores, la diferencia no se queda en unos cuantos centavos. Un tanque lleno cuesta más y el golpe puede sentirse después en el supermercado, los servicios de transporte y otros gastos cotidianos.

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Estados Unidos?

El promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 4.31 dólares por galón, de acuerdo con la actualización de AAA correspondiente al 14 de septiembre de 2026. Hace una semana estaba en 4.15 dólares y hace un mes rondaba los 4.07 dólares.

La comparación con hace un año resulta todavía más llamativa: entonces el promedio era de 3.17 dólares por galón.

Eso significa que el conductor estadounidense está pagando alrededor de 1.14 dólares más por galón que hace un año.

Y aquí vale hacer una precisión para no confundir al lector: 4.31 dólares no es el precio más alto de la gasolina regular jamás registrado en Estados Unidos. AAA sitúa el récord nominal en 5.01 dólares, alcanzado el 14 de junio de 2022. Lo excepcional ahora es que los precios se encuentran en niveles récord para esta época del año.

¿Por qué la gasolina está tan cara en septiembre de 2026?

El problema comienza mucho antes de llegar a la estación de servicio.

El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, mientras los conflictos internacionales y las restricciones en la capacidad de refinación han presionado el mercado de combustibles. Yahoo Finance reportó que la combinación de problemas energéticos relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las limitaciones de refinación está ampliando la diferencia entre el precio del crudo y el de los combustibles refinados.

🇺🇸 United States



No kilometer-long queues, no rationing, no drones hitting American gas stations, but the same energy war has arrived through price.



The national average for gasoline has reached $4.31 a gallon, according to AAA data compiled by NBC News. That's up 24 cents in… pic.twitter.com/P9A0dazpD8 — The Tectonic (@thetect0nic) September 14, 2026

Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, describió el momento de forma contundente: la gasolina en Estados Unidos está en su nivel más alto registrado para esta época del año. Su análisis también muestra hasta qué punto se ha encarecido el combustible refinado frente al petróleo.

No es una subida aislada de un día.

Los futuros de gasolina acumulan un incremento superior al 78% en lo que va del año, según datos de AlphaSense citados por Yahoo Finance. En el caso del diésel, el aumento supera el 124%.

¿El diésel también está en precio récord en Estados Unidos?

Sí. Y este dato puede ser incluso más preocupante para la economía familiar.

AAA registró este lunes un promedio nacional de 6.23 dólares por galón de diésel, frente a 6.20 dólares el día anterior y 5.90 dólares una semana atrás. Hace un año, el promedio era de apenas 3.69 dólares.

Esta vez sí estamos hablando de un récord histórico absoluto. AAA señala que el máximo anterior quedó atrás y registra los 6.23 dólares del 14 de septiembre de 2026 como el precio promedio más alto de su historial.

El problema es que el diésel no solamente afecta a quien maneja una camioneta o un vehículo que utiliza ese combustible.

El diésel mueve buena parte de la economía estadounidense. Lo utilizan camiones, maquinaria agrícola, equipos de construcción y otros vehículos que participan en el traslado de mercancías. Por eso, cuando llenar el tanque de un tráiler se vuelve mucho más caro, el incremento puede terminar incorporándose al precio de los productos que llegan a las tiendas.

¿Qué estados están pagando más por la gasolina?

Las diferencias entre estados siguen siendo enormes.

AAA muestra que Hawái registra uno de los promedios más altos, con 5.40 dólares por galón. Entre los estados del noreste, Connecticut aparece en 4.44 dólares, Nueva Jersey en 4.42 dólares y Vermont en 4.40 dólares.

La situación también es especialmente delicada en California. El estado ha enfrentado precios extraordinariamente altos de diésel: Yahoo Finance reportó que el promedio estatal llegó a 7.81 dólares por galón a principios de septiembre, impulsado por las restricciones de refinación y el encarecimiento del petróleo.

Para una familia latina que depende del automóvil para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer compras, estas diferencias regionales no son un detalle estadístico. Son dinero que sale directamente de la cuenta bancaria.

¿Hasta dónde puede subir la gasolina en Estados Unidos?

Esta es quizá la pregunta que más inquieta a los conductores.

No existe una cifra confiable que permita decir que la gasolina llegará a determinado precio en una fecha concreta. El mercado depende de lo que ocurra con el petróleo, las refinerías, las rutas de transporte y los conflictos internacionales.

Lo que sí muestran los datos actuales es una tendencia incómoda: la gasolina ya supera ampliamente el nivel de hace un año y el diésel acaba de romper su récord histórico.

En Michigan se ve claramente cómo puede trasladarse el movimiento del mercado al conductor. FOX 2 Detroit ha documentado incrementos importantes en las últimas semanas y ha señalado que los conflictos internacionales y las interrupciones relacionadas con el petróleo están presionando los precios estatales.

Para quien tiene que llenar el tanque esta semana, la discusión sobre los mercados energéticos puede sonar lejana.

El precio que aparece en el surtidor no lo es.

4.31 dólares por galón es el promedio nacional. En algunas ciudades y estados, la cifra ya es considerablemente mayor. Y el récord histórico del diésel añade otra presión que puede terminar llegando al resto de la economía.

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