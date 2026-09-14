¿Por qué el Mes de la Herencia Hispana empieza un 15 de septiembre?

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Cada 15 de septiembre, las calles de estos cinco países se llenan de banderas, desfiles y actividades patrióticas por el Mes de la Herencia Hispana.

Aunque hoy son Estados independientes con sus propias fechas, símbolos y tradiciones, comparten un mismo momento histórico que explica por qué sus celebraciones nacionales coinciden.

La fecha marca el inicio de la independencia centroamericana frente al dominio de España, aunque los cinco países no existían como Estados independientes con las fronteras actuales.

Mes de la Herencia Hispana 2026: ¿Qué ocurrió el 15 de septiembre de 1821?

La declaración se produjo en la ciudad de Guatemala, que entonces era el centro político de la Capitanía General de Guatemala. Esta estructura colonial comprendía los territorios de las actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además de Chiapas, que posteriormente se incorporó a México.

Ese día, representantes de la provincia de Guatemala aprobaron el Acta de Independencia de América Central. El documento declaró la separación de España y convocó a las demás provincias a enviar representantes para definir el futuro político de la región.

La firma del acta abrió un proceso político que continuó durante los años siguientes. La independencia no creó de manera inmediata los cinco países que existen actualmente.

La noticia de la declaración llegó posteriormente a las distintas provincias. Cada territorio siguió sus propios pasos para reconocer, jurar o formalizar la independencia, pero el 15 de septiembre quedó como la fecha de referencia para la emancipación centroamericana.

Migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala celebraron su independencia con platillos tradicionales en Ciudad Juárez, Chihuahua. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/WxaX3JdLDz pic.twitter.com/bdAR5bsDJW — N+ FORO (@nmasforo) September 13, 2026

¿Por qué estos cinco países pertenecían a la misma estructura colonial?

Durante el periodo colonial, los territorios que hoy forman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica estaban vinculados administrativamente dentro de la Capitanía General de Guatemala, una entidad de la monarquía española.

Esta organización política explica el origen de una celebración de independencia compartida. Los territorios tenían vínculos administrativos, económicos y políticos que se remontaban al periodo colonial.

El proceso independentista también estuvo relacionado con la crisis de la monarquía española y los acontecimientos políticos que afectaron a España y sus territorios americanos a partir de 1808.

En Centroamérica hubo levantamientos y conspiraciones antes de 1821. Uno de los primeros movimientos ocurrió en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, varios años antes de la firma del acta.

¿Los cinco países se independizaron exactamente de la misma manera?

No completamente. Aunque el 15 de septiembre de 1821 es la fecha que los cinco países reconocen como su Día de la Independencia, el proceso posterior tuvo diferencias en cada territorio.

Costa Rica, por ejemplo, recibió la noticia de la independencia semanas después y formalizó su adhesión a la separación de España mediante decisiones tomadas en octubre de 1821. Nicaragua también tomó decisiones políticas propias durante ese periodo.

La fecha compartida representa el inicio de la independencia centroamericana, mientras que la recepción de la noticia y las decisiones posteriores ocurrieron en momentos diferentes.

Después de la separación de España surgió además la posibilidad de integrar los territorios centroamericanos en una estructura política común. La región llegó a formar la República Federal de Centroamérica en 1823, integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La federación se disolvió posteriormente y cada territorio siguió su propio camino como Estado.

¿Por qué Panamá no celebra su independencia el 15 de septiembre?

Panamá es una de las principales excepciones dentro de Centroamérica. Su proceso de independencia de España ocurrió después.

Panamá declaró su independencia de España en noviembre de 1821, por lo que no comparte el 15 de septiembre como fecha nacional con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Belice tampoco forma parte de este grupo porque su historia colonial fue distinta. El territorio estuvo bajo dominio británico y alcanzó su independencia el 21 de septiembre de 1981.

¿Qué relación tiene esta fecha con el Mes de la Herencia Hispana?

La celebración también tiene una relación directa con el comienzo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El periodo comienza oficialmente el 15 de septiembre, precisamente porque ese día marca las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Mes de la Herencia Hispana se extiende hasta el 15 de octubre.

La fecha tiene un significado especial para las comunidades centroamericanas en Estados Unidos. Durante este periodo se reconocen la historia, las culturas y las contribuciones de las comunidades hispanas en el país.

La coincidencia de las fechas también permite que las celebraciones nacionales de estos cinco países funcionen como punto de partida para un mes dedicado a destacar la diversidad de las comunidades hispanas.

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