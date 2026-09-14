Caso Lindsay Clancy: por qué Trump no quiso emitir el perdón

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El juicio de Lindsay Clancy fue declarado nulo. Foto: Greg Derr / AFP

El presidente Donald Trump descartó intervenir en el caso de Lindsay Clancy, la exenfermera de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023, aclarando que es “un asunto estatal”.

Después de que el abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, solicitara públicamente un indulto, Trump respondió que se trata de un asunto estatal y no federal.

El caso de la mujer de 36 años se desarrolla en Massachusetts y no en un tribunal federal. Su primer juicio acabó siendo nulo después de que el jurado no consiguiera alcanzar un veredicto unánime. El resultado fue de 11 jurados, partidarios de declarar a Clancy no responsable penalmente por razones de enfermedad mental, frente a uno que no estuvo de acuerdo.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Lindsay Clancy?

Este domingo, antes de abordar un vuelo de dos días con destino a Irlanda, Trump fue consultado sobre la posibilidad de intervenir en el caso y sobre la petición formulada por Reddington.

El Presidente no solo aseguró conocer la historia, sino que elogió al abogado y deseó una pronta solución. “Es una situación muy triste. Desde luego, lo he oído. Aquí no hay ganadores, hagas lo que hagas. Tres niños han muerto, así que no lo sé. En realidad, es un asunto estatal, no federal”, dijo Trump.

Pero cuando le preguntaron si estaría dispuesto a contactar al fiscal de distrito del condado de Plymouth, Tim Cruz, a petición del abogado defensor, Trump mantuvo su posición.

“Es un buen abogado. He oído de otras personas que es un excelente abogado. Espero que puedan resolverlo, es algo que tienen que solucionar”, sentenció.

Reportes recientes y entrevistas señalan que Reddington había intentado conseguir tanto una intervención presidencial, como algún tipo de contacto indirecto con las autoridades de Massachusetts. También informó que solicitará una moción de desestimación para que Lindsay Clancy no vaya otra vez a juicio.

¿Cuál fue la solicitud del abogado de Lindsay Clancy?

Reddington hizo pública su petición después de que el juicio terminara sin un veredicto. En una entrevista televisiva con ABC News, pidió al Presidente que considerara las circunstancias personales de Clancy y su estado de salud mental. “Si pudiera contactar al rey de Inglaterra y pedirle ayuda, lo haría en este caso”, recalcó.

El abogado también explicó que confiaba en que Trump podría pedir a personas de su entorno que revisaran el expediente y ayudaran a que la información llegara al fiscal de distrito.

“Sé que es una persona rodeada de gente muy inteligente y que fácilmente podría pedirle a cualquiera: ‘¿Podrías investigar esto?’. Y así, con suerte, la información llegará a Tim Cruz y se resolverá el caso”, declaró al medio.

En otra entrevista, esta vez concedida a CBS Mornings, Reddington anunció que presentará una moción para intentar impedir que Clancy sea sometida nuevamente a juicio. Incluso, detalló que lo hará en una audiencia programada para el 29 de septiembre.

“Debe existir una necesidad manifiesta para declarar un juicio nulo por razones obvias. El tiempo invertido por los miembros del jurado, el tribunal, el personal, el acusado, la fiscalía, todos”, dijo el abogado de 75 años.

Trump no puede indultar a Lindsay Clancy

El artículo II, sección 2, de la Constitución de EE. UU., establece el poder presidencial de conceder indultos y perdones por “Offenses against the United States”. En términos jurídicos, esto significa que la facultad presidencial de clemencia se limita a delitos federales.

El Departamento de Justicia (DOJ) lo explica de manera expresa: “La autoridad del Presidente para conceder clemencia se limita a los delitos federales y a los delitos procesados ​​por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Un delito que viole una ley estatal no constituye un delito contra los Estados Unidos”.

En el caso de Clancy, los cargos se encuentran dentro del sistema judicial de Massachusetts. Aunque Trump quisiera intervenir a favor de la acusada, no podría utilizar el mecanismo federal de indulto para borrar o perdonar esos cargos estatales.

¿Sale libre Lindsay Clancy?

No. Clancy no queda en libertad tras el juicio nulo y continúa bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal de Massachusetts, donde ha permanecido internada desde poco después de los hechos, en 2023, según PBS NewsHour.

La mujer de 36 años, quien trabajaba como enfermera de parto en el Massachusetts General Hospital, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos, ocurrida el 24 de enero de 2023 en su casa de Duxbury. Los niños murieron por asfixia luego de ser estrangulados con bandas elásticas de ejercicio.

Su defensa argumentó durante el juicio que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto y trastorno bipolar severo que la habría dejado sin responsabilidad penal por sus actos, mientras que fiscalía y defensa presentaron semanas de testimonios médicos, familiares y policiales.

¿Qué escenarios legales siguen abiertos?

Independientemente de la vía que elija la fiscalía, los especialistas consultados por PBS NewsHour, entre ellos el abogado penalista Brad Bailey, coinciden en que el desenlace legal de Clancy podría tomar distintas formas si el caso continúa:

Ser declarada culpable de asesinato en primer grado, lo que conllevaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima prevista en Massachusetts para ese delito

Ser hallada culpable de un cargo menor mediante un acuerdo con la fiscalía

Ser declarada no responsable penalmente por razón de enfermedad mental, un veredicto que no equivale a la libertad, sino a un posible compromiso psiquiátrico indefinido

Ser absuelta si un futuro jurado no encuentra pruebas suficientes para condenarla.

Clancy permanece internada mientras la fiscalía del condado de Plymouth analiza sus opciones. Hasta el momento, no existe una fecha establecida para una nueva audiencia o para un eventual segundo juicio.

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