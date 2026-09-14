El truco para convertir 9 días de vacaciones en 5 descansos largos en Nueva York

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Foto: Envato

Los trabajadores de Nueva York todavía pueden optar por un truco para aprovechar varias fechas del calendario de 2026 y organizar escapadas cortas o reservar un periodo más largo de vacaciones.

La combinación de feriados y días de vacaciones permite convertir nueve días de vacaciones en cinco periodos separados de cuatro, cinco y hasta nueve días.

Para quienes cuentan con estos feriados como días libres y tienen tiempo libre pagado, conocido en inglés como Paid Time Off (PTO), disponible en su empleo, estre truco en las próximas fechas ofrecen varias posibilidades de vacaciones, de acuerdo con el portal Secret NYC.

¿Cómo aprovechar Columbus Day con un día de vacaciones?

Columbus Day se celebrará el lunes 12 de octubre. Quien tenga ese feriado libre puede solicitar el viernes 9 de octubre como día de vacaciones y unirlo con el sábado y domingo.

Un solo día de vacaciones pagadas puede convertirse en un descanso de cuatro días, del viernes 9 al lunes 12 de octubre.

Este fin de semana largo puede servir para una escapada cercana desde Nueva York. El Hudson Valley y los Adirondacks son algunas de las zonas que suelen atraer visitantes durante el otoño por sus paisajes y actividades al aire libre.

¿Cómo extender Veterans Day hasta cinco días?

Veterans Day caerá el miércoles 11 de noviembre. En este caso, la estrategia consiste en pedir libres el jueves 12 y viernes 13 de noviembre para conectar el feriado con el fin de semana.

Dos días de vacaciones pagadas pueden convertirse en cinco días consecutivos de descanso, del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre.

La extensión permite pensar en un viaje de varios días sin utilizar una semana completa de vacaciones. Philadelphia y Washington D. C. son opciones que pueden funcionar para quienes buscan salir de Nueva York.

¿Cómo aprovechar Thanksgiving?

Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre. La opción más sencilla consiste en solicitar libre el viernes 27 y unirlo con el feriado y el fin de semana.

Un día de vacaciones pagadas (PTO) permite crear un descanso de cuatro días, desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de noviembre.

Quienes tengan más días disponibles pueden ampliar todavía más este periodo. Al pedir libres el lunes 23, martes 24, miércoles 25 y viernes 27 de noviembre, el descanso se extiende desde el sábado 21 hasta el domingo 29 de noviembre.

De esta forma, cuatro días de vacaciones pagadas pueden convertirse en nueve días consecutivos sin trabajar.

¿Cómo conseguir cinco días libres en Navidad?

Christmas Day caerá el viernes 25 de diciembre. Si un trabajador solicita libres el miércoles 23 y jueves 24, puede unir esos días con el feriado y el fin de semana.

Dos días de vacaciones pagadas pueden convertirse en un descanso de cinco días, del miércoles 23 al domingo 27 de diciembre.

Esta fecha también puede servir para organizar reuniones familiares, visitas a otras ciudades o una escapada corta antes del cierre del año.

¿Cómo convertir tres días de vacaciones en nueve días libres?

El siguiente feriado ofrece la posibilidad de conseguir el descanso más largo de toda la estrategia. New Year’s Day de 2027 será el viernes 1 de enero. Al combinarlo con los fines de semana y tres días de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, es posible extender el periodo hasta nueve días.

La estrategia consiste en solicitar libres el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre. De esta manera, el descanso comienza el sábado 26 de diciembre y termina el domingo 3 de enero.

Tres días de vacaciones pagadas pueden convertirse en nueve días consecutivos de descanso. El calendario oficial de Nueva York confirma que el 1 de enero de 2027 será viernes.

¿Cuántos días de vacaciones se necesitan?

El truco o estrategia completa requiere nueve días de vacaciones. La distribución contempla un día para Columbus Day, dos para Veterans Day, uno para Thanksgiving, dos para Christmas y tres para el periodo de Año Nuevo.

¿Qué viajes se pueden hacer con estos descansos?

Los periodos más cortos pueden servir para conocer destinos dentro de Nueva York o ciudades cercanas. Columbus Day ofrece cuatro días para aprovechar el otoño, mientras Veterans Day permite organizar un viaje de cinco días.

Thanksgiving puede reservarse para visitar familiares o hacer una escapada de cuatro días. El periodo entre Navidad y Año Nuevo ofrece el descanso más largo y puede servir para planificar un viaje que normalmente no cabría en un fin de semana.

La clave de este truco está en revisar primero los feriados que reconoce cada empleador y después distribuir los días de vacaciones alrededor de esas fechas. Así,un número limitado de días de tiempo libre pagado puede rendir mucho más durante las últimas semanas de 2026.

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