El telescopio Nancy Grace Roman despegará este domingo desde Florida

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Telescopio Nancy Grace Roman. Foto: Shutterstock

Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, el telescopio espacial Nancy Grace Roman será lanzado el domingo, 30 de agosto. Esta nave tiene tecnología de última generación que ayudará a los científicos y astrónomos a estudiar exoplanetas, galaxias distantes y materia oscura, por mencionar algunas.

El anuncio, realizado por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés), informó que la misión del Nancy Grace Roman estará en funcionamiento alrededor de 10 años buscando exoplanetas distantes, investigando la Vía Láctea y revisando minuciosamente uno de los mayores misterios del Universo: la energía y la materia oscura.

Horarios para ver el lanzamiento del telescopio

El telescopio tiene previsto despegar a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy el domingo 30 de agosto a las 7:26 a. m. EDT desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, según confirmó la agencia espacial.

Horas después del despegue, la nave se separará formalmente de la segunda etapa del cohete para quedar expuesta al vacío del espacio exterior e iniciar sus maniobras. El evento en vivo se podrá observar a través de las transmisiones oficiales de SpaceX y mantenerse al día con las últimas novedades posteriores al lanzamiento mediante el seguimiento en directo de plataformas especializadas como Space.com.

¿Qué tan importante es el telescopio Nancy Grace Roman?

Este observatorio representa la principal apuesta de la NASA en la exploración profunda, sucediendo en la línea histórica al telescopio espacial James Webb (lanzado en 2021) y al emblemático telescopio espacial Hubble (en órbita desde 1990). La NASA no busca reemplazar a estas naves espaciales, sino que el Roman trabajará en conjunto con ellas para elaborar mapas del cielo como nunca antes se ha logrado.

El nombre de la nave fue elegido en honor a la científica pionera Nancy Grace Roman, reconocida históricamente como la primera astrónoma jefe de la NASA entre 1960 y 1979. La estructura tiene aproximadamente 12,7 metros de altura, 4,4 metros de ancho y un peso estimado de ocho mil kilogramos.

La construcción del telescopio finalizó con éxito en diciembre de 2025 tras casi una década de desarrollo tecnológico, contando con un presupuesto asignado de cuatro mil 300 millones de dólares. Aunque su fecha inicial de despegue estaba pautada para el año 2027, la misión se está lanzando antes de lo programado.

La primera fase operativa del nuevo telescopio durará unos cinco años, pero las autoridades prevén extenderla a 10 años si los sistemas responden favorablemente. Esta longevidad sigue el ejemplo de misiones históricas como el Hubble o el Observatorio Swift de la NASA, que prolongó su vida útil diez veces más de lo previsto originalmente.

Los instrumentos avanzados del Roman

La gran especialidad técnica del telescopio Nancy Grace Roman radica en dos instrumentos científicos de vanguardia que no posee ningún otro observatorio en el espacio:

Instrumento de campo amplio (WFI): Se trata de una cámara gigante de 288 megapíxeles acoplada a un espejo principal de 2,4 metros (7,9 pies). Esta configuración le otorga un campo de visión 100 veces mayor al del telescopio Hubble, permitiéndole capturar enormes franjas del cosmos en una sola toma.

Instrumento coronógrafo: Es la tecnología más llamativa del Roman. Su función es bloquear con alta precisión la deslumbrante luz de estrellas distantes, lo que permitirá observar objetos mucho más débiles y tenues, como los exoplanetas que orbitan alrededor de esos soles lejanos.

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