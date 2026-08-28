Pfizer y Moderna lanzarán dosis adaptadas para la temporada 2026-2027

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FDA aprueba nuevas actualizadas 2026. Foto: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que las vacunas contra el COVID-19 serán actualizadas para la temporada 2026-2027. La decisión oficial permitirá a los laboratorios fabricantes iniciar en los próximos días el envío directo de las nuevas dosis hacia las farmacias, clínicas y consultorios médicos en todo el país.

Esta actualización formulada por los científicos tendrá como objetivo central combatir la variante dominante XFG. Entre las vacunas aprobadas figuran las desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna, ambas basadas en la innovadora tecnología de ARN mensajero (ARNm). Asimismo, la FDA autorizó la versión adaptada de Sanofi, una opción sin tecnología ARNm cuya licencia original pertenecía al laboratorio Novavax.

Se prevé que las compañías involucradas tengan listas y disponibles las dosis en el mercado durante los próximos días para dar inicio a la campaña de inmunización.

Protección focalizada contra la nueva variante XFG

La indicación para la vacuna adaptada a la variante XFG (COMIRNATY XFG) está contemplada para su uso prioritario en adultos de 65 años o más, así como en personas entre los 5 y 65 años de edad que presenten alguna afección médica subyacente que pueda ponerlas en riesgo de sufrir consecuencias graves tras un contagio de COVID-19.

La FDA emitió la aprobación regulatoria basándose en el conjunto acumulativo de pruebas presentadas previamente por Pfizer y BioNTech. Estos expedientes incluyen datos clínicos, no clínicos y análisis de respaldo sobre la seguridad y eficacia de COMIRNATY.

Además, incorporan estudios de fabricación, calidad y datos no clínicos que demostraron que la fórmula adaptada a la cepa XFG generó respuestas inmunitarias sólidas contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente, incluyendo a XFG, XFG.1.1, NB.1.8.1, PQ.17, PQ.2.8.1 y otros linajes contemporáneos.

El impacto de la enfermedad y el llamado de los especialistas

La relevancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación responde al impacto sostenido del virus en la salud pública estadounidense durante el último año.

“La COVID-19 sigue siendo una grave amenaza para la salud pública, responsable de hasta 2.3 millones de consultas ambulatorias y 250 mil hospitalizaciones solo en Estados Unidos el año pasado”, declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de la farmacéutica Moderna a la FDA. “Nuestras vacunas actualizadas contra la COVID-19 ayudan a proteger a las personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, y nos enorgullece contribuir a que los estadounidenses tengan acceso a la protección más reciente contra las cepas de SARS-CoV-2 que circulan actualmente durante esta temporada de virus respiratorios”.

¿Cómo será la vacunación según la FDA?

En su portal web oficial, la FDA anunció que mNEXSPIKE y Spikevax corresponden a las marcas comerciales registradas por la empresa Moderna para esta campaña de salud. Las indicaciones específicas por grupos de riesgo quedan distribuidas de la siguiente manera:

mNEXSPIKE: Está dirigida a personas de 65 años de edad o más, así como a aquellos individuos de entre 12 y 64 años de edad que certifiquen un alto riesgo de padecer un cuadro de COVID-19 grave.

SPIKEVAX: Está destinada a la población de 65 años de edad o más, y a personas comprendidas entre los 6 meses y los 64 años de edad que tengan una condición de alto riesgo de desarrollar complicaciones graves por el virus.

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